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Buğday E-Dergi’nin yeni sayısı | Yeni Normal'e ekolojik bir bakış

Buğday Derneği’nin yeni dijital formatıyla yayınlamaya başladığı Buğday E-Dergi'nin ikinci sayısı yaz gündönümünde okurlarıyla buluştu. Yeni sayının kapak konusu: “Salgın, Yeni Biz, Yeni Dünya”

24 Haziran 2021 Perşembe 12:47
Buğday E-Dergi’nin yeni sayısı | Yeni Normal'e ekolojik bir bakış

Buğday E-Dergi’nin yeni sayısı yayınlandı “Yeni Normal”e ekolojik bir bakış


 

Dijital ortamdaki ilk sayısını 21 Mart’ta yayınlayarak, Buğday Hareketi'nin kurucusu ve vizyoneri Victor Ananias'a ithaf eden Buğday E-Dergi, ikinci sayısını 21 Haziran yaz gündönümünde, 87 sayfalık zengin bir içerikle okuyucularına sundu. 

Ekolojik yaşam bilgisini ve deneyimini yaygınlaştırma amacıyla, 1990'lı yıllardan günümüze farklı formatlarda sürdürdüğü süreli yayın serüvenine, dijital formatta devam eden Buğday Dergisi, ikinci sayısında yer verdiği dosyada, Covid-19 salgınının insan merkezli bakış açısının hakim olduğu yaşam anlayışına ve tüketim ekonomisine etkilerini ele alıyor.

“Salgın, Yeni Biz, Yeni Dünya”

E-Dergi'nin ikinci sayısında, salgının; alışkanlıklar, tüketim biçimleri, sosyal ve ticari girişimler üzerindeki kalıcı etkileri ve oluşan yeni normların doğal ve adil bir sisteme geçmek için yarattığı fırsatlar tartışılıyor. 

İtibar Yönetimi Danışmanı Salim Kadıbeşegil, “‘Olması Gereken Normale’ Yürüyoruz” başlıklı yazısında, salgınla birlikte gezegenin sürdürülebilirliğini önceleyen politikaların gündeme geldiğine dikkat çekerken, tasarımcı Kübra Köprülüoğlu Aşanlı da “Yeni Normalde Değişime Adım Atmanın Yolları” yazısında, dönüşümün seyrine göre yeni sorular sorarak, yeni  ekonomik ve toplumsal tasarımlar yapma zamanının geldiğini vurguluyor. Kiraz Özdoğan, İstanbul’da pandemi ile birlikte kurulan kolektif kent bostanlarının haritasının da yer aldığı yazısında, kent içinde oluşturulabilecek tarım alanlarına dair alternatifler sunuyor. Dosyada ayrıca kentte doğa dostu üretim ile beraber ekolojik ürünlere ulaşım olanakları, şehirde su yönetimi ve kırsalla yeniden bağ kurma yollarına ilişkin makaleler yer alıyor.

Dijital derginin ikinci sayısında, Buğday Derneği’nin yürüttüğü, kentlerde insan ve çevre sağlığına zarar veren biyosidal ürünlerin kullanımını azaltmayı hedefleyen “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi; tasarımcı ve yazar Melih Aşanlı’nın ekolojik tasarım ve mimari bağlamında birlikte yaşamayı mümkün kılan yapıların oluşturulması; Dilek Ayman’ın şehirde ekolojik üretim örneği oluşturan Montreal’deki “çatı çiftlikleri” uygulamaları; yemek kültürü yazarı ve tarihçi Nazlı Pişkin’in domatesi ve onu sofralarımıza getiren tarihsel yolculuğu ile doğa dostu üreticilerin aktardıkları mevsimlik hasat öyküleri yer alıyor. 

Yeni sayıda ayrıca, Nuray Çiftçi'nin eğlenceli karikatürleri ile Neval Ergün ve Tolga Demirel’in makalelere ayrı bir yorum ve zenginlik katan illüstrasyonları bulunuyor.  

E-Dergi’deki “EkoPano: Dayanışma Yaşatır” sayfası yoluyla, ekolojik yaşam ağından, özellikle yerelden sesini duyurmaya çalışan kurum, topluluk ve inisiyatifler duyurularını yayınlayabiliyor. Dergi takipçileri ekolojik dönüşüm yolunda yardımcı olabilecek kitap ve film önerilerine de ulaşabiliyor. 

Buğday E-Dergi abonelik/destekçilik sistemiyle büyüyor

Buğday Derneği’nin destekçilik programı kapsamında yayınlanan E-Dergi’ye abone olarak, bir yandan ekolojik yaşam gündeminden ve deneyimlerinden haberdar olabilir, diğer yandan da Derneğin ekolojik yaşamı yaygınlaştırma çalışmalarına destek olabilirsiniz. 

E-Dergi’ye abone olduğunuzda ikinci sayıyı ve her ekinoks ve gündönümlerinde yayınlanacak yeni sayıları e-posta kutunuzda bulabileceksiniz. 

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