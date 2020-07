Bunaltıcı sıcaklarda maden suyu dopingi 

Avşar Limon C Plus ile enerjiniz bol olsun

Bulunduğu jeotermal kuşak nedeniyle mineralli sular açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasında bulunan Türkiye’nin en önemli maden suyu üreticisi Avşar, Afyonkarahisar’da bulunan tesislerinde ürettiği maden sularıyla içecek sektörüne yön veriyor. Sade maden suyunun yanı sıra ürettiği 13 çeşit meyve aromalı maden suyu çeşidiyle birbirinden farklı tatları bir araya getiren kuruluşun damla şeklindeki şişe tasarımı ise farklı ve yenilikçi bir vizyonun simgesi oluyor.

Sadece maden suyu değil, Avşar Maden Suyu

C vitaminli limon aromasını maden suyu ile buluşturan Avşar, Limon C Plus ile yaz aylarının bunaltıcı sıcaklığını leziz bir serinliğe dönüştürürken bağışıklık sistemini ve vücut direncini destekliyor. Enfes tadıyla tüm öğünlerde size eşlik eden Limon C Plus, limonun tadını yudumlarken vitaminle gelen enerjiyi üst düzeyde hissetmenizi sağlıyor. Limon C Plus; içerdiği vitaminler, mineral maddeler, yüksek potasyum değerleri ile hazmı kolaylaştırmanın ötesinde gün içerisinde kaybedilen değerlerin geri kazanımına da eşlik ediyor.Avşar Limon C Plus; tekli, 6’lı ve 24’lü paketlerde satışa sunuluyor.

Avşar Doğal Maden Suyu Hakkında:

Avşar Maden Suyu, Şuayp Demirel tarafından 2015 yılında kuruldu. Bugün; Afyonkarahisar, İscehisar ilçesinde 2009 yılından itibaren yapılan AR-GE çalışmaları sonucu 2015 yılında devreye alınan toplam 330.000 m² alan üzerine 10.000 m² kapalı alanda hizmet veriyor. AVŞAR Markası, ismini AVŞAR Bölgesi ve AVŞAR Deresi’nden alıyor. Saatte 50.000 şişe dolum yapabilen son teknolojik üretim parkuruyla Avşar; ürünlerini 6’lı ve 24’lü ambalajlarda Türkiye’nin her yerine servis ediyor. Avşar Maden Suyu aynı zamanda ürünlerini Kosova, Makedonya, Hollanda, Yunanistan, Irak, Suriye, Libya, Lübnan ve Filistin olmak üzere toplam 25 ülkeye ihraç ediyor.