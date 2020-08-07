Bursalı tekstilciler | Uçuşlar açılsın ihracat rekorları kıralım

Tekstilcinin gözü uçuşların yeniden açılmasında

Türk tekstil sektörünün duayen isimlerinden olan Haşim Kar ve İshak Kar, Covid-19 salgını yüzünden yaşanan daralmanın aşılacağına inandığını belirterek sektörün yaşadığı zorlukları anlattılar



Koronavirüs salgınıyla birlikte bir süre üretimi durdurmak zorunda kalan tekstil sektöründe çarklar yeniden dönmeye başladı. Sektörün önde gelen devlerinin üretim hatlarında binlerce çalışan iş başı yaparken, yatırımcılar uçuşların yeniden başlaması halinde yeni ihracat rekorlarına imza atacaklarını söylüyor. Yıllık 19 milyar dolar aşan ticaret fazlası veren sektörün milli ekonomiye en fazla katkıyı sağladığını ifade eden Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Meclisi Üyesi Haşim Kar, "Şimdi pandemi sürecinde ekonomik kayıplarımızı telâfi etmenin ve eski pazarlara geri dönmenin telâşı içindeyiz" dedi.

PANDEMİDEN ÇIKIŞ SONRASI YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Üyesi Haşim Kar

Pandemi sürecinde tekstil ve hazır giyim sektöründe ciddi oranda daralma yaşandığına işaret edenşunları söyledi: “Yaşanılan zorluklardan edindiğimiz tecrübe ile pandemi sürecinde finansal sıkılaştırma politikaları sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, sektöre olan desteği ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın ticaretimizi kolaylaştıracağı adımlar ile aşacağımızı düşünüyorum.

Tekstil sektöründe yatırımlarımız Bursa ilimizde bulunan fabrikalarımızda sürecek. Bursa için geleceğin cazibe merkezi olan TEKNOSAB bölgesinde şirketimize yeni yapılacak tahsis ile birlikte savunma sanayi üzerine teknik tekstil üretimlerimize devam edeceğiz. Bu yatırımlar dışında turizm ve enerji anlamında yatırımlarımız sürmektedir."

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

“Bence yeni stratejimiz; Covid 19 salgınıyla alakalı güven kaybı yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti’nin üretiminin kötü yönleri olan kalite ve lojistik süresinin uzun olmasını ön plana çıkarak tekrar tekstil üretiminde bizden aldığı pazarı geri alabiliriz.” açıklamasında bulunan Birel Tekstil Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İshak Kar da, pandemi sürecinde stokların arttığını belirterek şu bilgileri verdi:

AB PAZARLARININ AÇILMASI GEREKİYOR

“Hazır giyimde Avrupa Birliği piyasaları açılması gerekiyor. Malum yüzde 70 ihracat AB ülkelerine yapılıyor. Bizim sektörümüz olan şal ve eşarp içinse Ortadoğu bölgesi başta olmak üzere Müslüman coğrafyaların piyasalarının normalleşmesi gerekiyor. İnanıyorum ki, kısa sürede bu piyasalar düzelecektir. Sektörde şirket olarak eşarp ve şal üretiminde öncü konumda olmamız, finansal okuryazarlığımızın iyi olması, yedek akçe kaynak çeşitlendirmelerimizin güvenilirliği sebebiyle rahat bir şekilde bu süreci geçireceğimizi düşünüyoruz. En çok ihracat yaptığımız bölgeler arasında Ortadoğu, levant bölgesi, Afrika, Kafkasya bölgesinin uçuşların açılması ile stoklarımızı eriterek rekor kıracağımız dönemlere döneceğimizi düşünüyorum.”