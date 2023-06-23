Büyük Almatı Çevre Yolu Tamamlandı

Alarko Taahhüt Grubu’nun, konsorsiyum üyeleri arasında yer aldığı, Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'dan 30 kilometre uzaklıktaki Büyük Almatı Çevre Yolu (BAKAD), hizmete açıldı. Kazakistan'da büyük ölçekli ilk yap-işlet-devret projesi olan ve 16 Haziran 2023 tarihinde işletme aşamasına geçen 66 kilometrelik Büyük Almatı Çevre Yolu, kentteki trafik sorununu giderecek, hava kirliliğini azaltacak.

Batı Çin ile Batı Avrupa’yı birleştiren uluslararası otoyolun bir parçası olan Büyük Almatı Çevre Yolu, 16 Haziran 2023 Cuma günü işletmeye açıldı. Törende Ulusal Ekonomi Bakanı Kuantyrov Alibek Sakenovich, Almatı Valisi Dossaev Erbolat Askarbekovich, Almatı Eyalet Valisi Marat Sultangaziev, ve Kazakistan devlet erkanı hazır bulundu.

“Türkiye ve Kazakistan’ın manevi bağları iş birliğinin gelişmesini sağlıyor”

Açılışta konuşma yapan, Kazakistan’ın petrol ve gaz sektörü dışındaki ilk büyük ölçekli Kamu-Özel Sektör ortaklığı olan Büyük Almatı Çevre Yolu Projesi’nde yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Garih, Kazakistan ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan dostluğun neticesinde, Alarko Taahhüt Grubu’nun Astana Havalimanı, Taldykol Arıtma Tesisi, Bozshakol Bakır Konsantre Tesisi, Aktau Manasha Yol Projesi, Almatı Bişkek Yol Rehabilitasyonu gibi çok sayıda projenin yapımını başarıyla tamamladığını aktardı.

Garih, iki ülke arasında dostluk ilişkisini şu sözlerle değerlendirdi: “Kazakistan, Asya’daki konumu ve sürekli gelişmeye dönük politikası ile bölgemizin önemli bir aktörü konumunda yer alıyor. Türkiye ve Kazakistan’ın ortak tarihi, kültürel ve manevi bağları, bu iki ülkenin iş birliğinin gelişmesinde her zaman en önemli unsurlar arasında bulunuyor. Diğer yandan Türkiye de güçlü ekonomisi ve büyüme odaklı yaklaşımıyla pek çok sektör için önemli avantajlar sunarken biz de Alarko Holding olarak yurt dışı yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni projemizin 30 yıldır faaliyet gösterdiğimiz ikinci ana yurdumuz Kazakistan’a, Kazakistan halkına ve Kazakistan devletine hayırlı olmasını diliyorum.”

2 milyon kişiye hizmet edecek

Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş, Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş., SK Ecoplant Co. Ltd. ve Korea Expressway Corporation ortak girişimi sayesinde hayata geçen ve yapım süresi 50 ay olarak belirlenen proje, ekiplerin üstün performansı ile 32 ayda tamamlanarak sözleşmesel teslim süresinden çok önce devreye alındı.

Petrol ve gaz sektörü dışındaki en büyük özel sektör altyapı yatırım projesi olarak öne çıkan 66 kilometre uzunluğundaki Büyük Almatı Çevre Yolu, şehre ulaşım yolları üzerindeki yükü hafifletecek ve yaklaşık olarak 2 milyon kişiye hizmet edecek. Projenin devreye alınması, Almatı şehir içi trafik yoğunluğunun azalması ve hava kirliliğinin minimuma düşürülmesinde önemli rol oynayacak.