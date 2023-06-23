Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Büyük Almatı Çevre Yolu Tamamlandı

Batı Çin ile Batı Avrupa’yı birleştiren uluslararası otoyolun bir parçası olan Büyük Almatı Çevre Yolu, 16 Haziran 2023 Cuma günü işletmeye açıldı.

23 Haziran 2023 Cuma 10:31
Büyük Almatı Çevre Yolu Tamamlandı

Büyük Almatı Çevre Yolu Tamamlandı

Alarko Taahhüt Grubu’nun, konsorsiyum üyeleri arasında yer aldığı, Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'dan 30 kilometre uzaklıktaki Büyük Almatı Çevre Yolu (BAKAD), hizmete açıldı. Kazakistan'da büyük ölçekli ilk yap-işlet-devret projesi olan ve 16 Haziran 2023 tarihinde işletme aşamasına geçen 66 kilometrelik Büyük Almatı Çevre Yolu, kentteki trafik sorununu giderecek, hava kirliliğini azaltacak. 

Batı Çin ile Batı Avrupa’yı birleştiren uluslararası otoyolun bir parçası olan Büyük Almatı Çevre Yolu, 16 Haziran 2023 Cuma günü işletmeye açıldı. Törende Ulusal Ekonomi Bakanı Kuantyrov Alibek Sakenovich, Almatı Valisi Dossaev Erbolat Askarbekovich, Almatı Eyalet Valisi Marat Sultangaziev, ve Kazakistan devlet erkanı hazır bulundu. 

Açılışta konuşma yapan Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Kazakistan’ın petrol ve gaz sektörü dışındaki ilk büyük ölçekli Kamu-Özel Sektör ortaklığı olan Büyük Almatı Çevre Yolu Projesi’nde yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Garih, Kazakistan ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan dostluğun neticesinde, Alarko Taahhüt Grubu’nun Astana Havalimanı, Taldykol Arıtma Tesisi, Bozshakol Bakır Konsantre Tesisi, Aktau Manasha Yol Projesi, Almatı Bişkek Yol Rehabilitasyonu gibi çok sayıda projenin yapımını başarıyla tamamladığını aktardı. 

“Türkiye ve Kazakistan’ın manevi bağları iş birliğinin gelişmesini sağlıyor”

Garih, iki ülke arasında dostluk ilişkisini şu sözlerle değerlendirdi: “Kazakistan, Asya’daki konumu ve sürekli gelişmeye dönük politikası ile bölgemizin önemli bir aktörü konumunda yer alıyor. Türkiye ve Kazakistan’ın ortak tarihi, kültürel ve manevi bağları, bu iki ülkenin iş birliğinin gelişmesinde her zaman en önemli unsurlar arasında bulunuyor. Diğer yandan Türkiye de güçlü ekonomisi ve büyüme odaklı yaklaşımıyla pek çok sektör için önemli avantajlar sunarken biz de Alarko Holding olarak yurt dışı yatırımlarımızı sürdürüyoruz.  Yeni projemizin 30 yıldır faaliyet gösterdiğimiz ikinci ana yurdumuz Kazakistan’a, Kazakistan halkına ve Kazakistan devletine hayırlı olmasını diliyorum.”

2 milyon kişiye hizmet edecek

Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş, Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş., SK Ecoplant Co. Ltd. ve Korea Expressway Corporation ortak girişimi sayesinde hayata geçen ve yapım süresi 50 ay olarak belirlenen proje, ekiplerin üstün performansı ile 32 ayda tamamlanarak sözleşmesel teslim süresinden çok önce devreye alındı.

Petrol ve gaz sektörü dışındaki en büyük özel sektör altyapı yatırım projesi olarak öne çıkan 66 kilometre uzunluğundaki Büyük Almatı Çevre Yolu, şehre ulaşım yolları üzerindeki yükü hafifletecek ve yaklaşık olarak 2 milyon kişiye hizmet edecek. Projenin devreye alınması, Almatı şehir içi trafik yoğunluğunun azalması ve hava kirliliğinin minimuma düşürülmesinde önemli rol oynayacak.

Anahtar Kelimeler:
KazakiztanAlmadıBüyük Almatı Çevre Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EİB | Türk ihracatçısı hezimete uğradı
EİB | Türk ihracatçısı hezimete uğradı
Faizler arttı döviz çıldırdı, piyasalar şaşkın
Faizler arttı döviz çıldırdı, piyasalar şaşkın
AKP, NAS'a veda etti, faiz kılıcını çekti, döviz fırladı
AKP, NAS'a veda etti, faiz kılıcını çekti, döviz fırladı
Türkiye Cari Açığı ‘Güneş’ ile Kapatabilir
Türkiye Cari Açığı ‘Güneş’ ile Kapatabilir
Asgari ücret çalışanı sefalete mahkum etti
Asgari ücret çalışanı sefalete mahkum etti
Dünya WiFi Günü’nde 81 ilde ücretsiz internet
Dünya WiFi Günü’nde 81 ilde ücretsiz internet
Sardis başvuruları başladı
Sardis başvuruları başladı
TEMSA otobüsleri Enerjisa Enerji’nin güneş enerjisi çözümü ile üretilecek
TEMSA otobüsleri Enerjisa Enerji’nin güneş enerjisi çözümü ile üretilecek
Gıda Sekötrü F İstanbul'da buluşacak
Gıda Sekötrü F İstanbul'da buluşacak
Türkiye’ye Büyük Yatırım | Çin Bataryası için dev tesis
Türkiye’ye Büyük Yatırım | Çin Bataryası için dev tesis

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim