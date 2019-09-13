Büyükdede; ‘Bedelsiz arazi veriyoruz, soran yok’

Metal Expo Fuarı'nın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede yatırımcıların ilgisizliğinden yakındı. Sektör temsilcilerinin destek ve teşvik isteklerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Büyükdede, şöyle devam etti: “Filyos’u yaptık, 10 milyon metrekarenin üzerinde alan var kimse gelmiyor. Bandırmayı yaptık, gelmiyorlar. Bakanlık olarak çelik endüstrisinin haketen arkasında duruyoruz. Nitelikli paslanmaz çelik üretecek arkadaşların arkasında duruyoruz. Dövme sektörünün arkasında duruyoruz. Çelikçilere 49 yıllığına bedelsiz yer vereceğiz ama hala arkadaşlardan destek alamıyoruz. Gerçekten hükümet olarak çelik endüstrisinin bütün kalbimizle arkasındayız. Bize gelecek her türlü taleple, bu sektörün arkasındayız.”

‘Yakında 3 milyon araç üretecek konuma geleceğiz’

Büyükdede sözlerini şöyle tamamladı: “Yakın gelecekte 3 milyon araç üretecek bir ülke konumuna geleceğiz. Çelik endüstrisini bir an önce kurmamız gerekiyor. Nitelikli dökümcülük, ısıl işlemciliğe geçmemiz gerekiyor. Hükümet olarak bizim, sonuna kadar sizin arkanızda olduğumuzu bilmeniz gerekir.”