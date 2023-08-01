BV Portföy Hızla Büyüyor

Girişim sermayesi yatırım fonları ile halka açık teknoloji şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapan tematik fonlar yönetmek için yola çıkan BV Portföy Yönetimi A.Ş. ilk fonunun hayata geçmesini takip eden 4 ay içinde 450’yi aşkın yatırımcısı ile 150 Milyon TL büyüklüğü aşarak rekor seviyede büyüme gösterdi.

Girişim sermayesi yatırım fonları ile halka açık teknoloji şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapan tematik fonlar yönetmek için yola çıkan BV Portföy Yönetimi A.Ş. yatırımcılarının risk ve getiri beklentilerini dengeleyen stratejik yatırım politikası yaklaşımı ile, yurt içinde ve yurt dışında teknoloji alanında faaliyet gösteren yenilikçi ve yükselen trenddeki şirketlerin hisselerinden oluşan fon seçenekleri sunuyor. Geleneksel yatırım yönetimi anlayışı yerine ‘disruptive innovation’ odaklı, yapıcı yıkım vaad eden yenilikçi teknoloji ürünlerine odaklanarak geleceğe yatırım yapmayı hedefleyen Boğaziçi Ventures bünyesindeki BV Portföy, uzun yılların tecrübe ve uzmanlığını bünyesindeki fonlara aktarıyor.

Türkiye’de asgari %80 oranında oyun ve teknoloji sektörü hisse senetlerine yatırım yapan ilk ve tek fon olan “BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fonu” SPK’dan kuruluş iznini almasını takip eden 4 ayda hızlı büyüme kaydetti. Geleneksel yatırım anlayışı yerine yenilikçi teknoloji ürünlerine odaklanarak geleceğe yatırım yapmayı hedefleyenler için özel olarak tasarlanan ve 2023 yılının Mart ayında yatırımcılara sunulan ve TEFAS’ta BTE kodu ile yer alan fon, yaklaşık 85 Milyon TL büyüklüğe ulaştı. Girişim sermayesi fon yönetimi tecrübesi ile birleşen oyun ve teknoloji sektörleri tecrübesi ile sadece finansallara bakmadan, oyunun kurallarına hakim bir şekilde geleceği şekillendirecek ve teknolojinin etkisi ile büyüme yaşayacak oyun ve teknoloji şirketleri hisseleri bu fona özel terzi işi seçiliyor.

Yatırımları makine öğrenmesi ve yapay zeka temelli, değişen piyasa koşullarına gerçek zamanlı adapte olabilen algoritmalarla yöneten BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon kuruluşunun 3. ayında yaklaşık 67 Milyon TL büyüklüğe ulaştı. Piyasa riskinden bağımsız mutlak getiri hedefli olan fon, kurumların ve bireylerin likit yatırımlarının, BIST evreninde çalışan otomatik ve kantitatif stratejiler sayesinde minimum risk ve yüksek getiri hedefi ile değerlendirilmesini sağlıyor. Boğaziçi Ventures’ın “disruptive innovation” stratejisi dahilinde yaptığı çalışmalar, yatırımlar ve yapay zeka teknolojisi alanındaki tecrübesini Liquidity Trading şirketinin uzmanlığı ile birleştiren fon özellikle mevduat üzeri getiri arayışındaki nitelikli yatırımcılar için alternatif konumundadır.