Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

BV Portföy Hızla Büyüyor

BV Portföy Yönetimi A.Ş. ilk fonunun hayata geçmesini takip eden 4 ay içinde 450’yi aşkın yatırımcısı ile 150 Milyon TL büyüklüğü aşarak rekor seviyede büyüme gösterdi.

01 Ağustos 2023 Salı 21:36
BV Portföy Hızla Büyüyor

BV Portföy Hızla Büyüyor

Girişim sermayesi yatırım fonları ile halka açık teknoloji şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapan tematik fonlar yönetmek için yola çıkan BV Portföy Yönetimi A.Ş. ilk fonunun hayata geçmesini takip eden 4 ay içinde 450’yi aşkın yatırımcısı ile 150 Milyon TL büyüklüğü aşarak rekor seviyede büyüme gösterdi.

Girişim sermayesi yatırım fonları ile halka açık teknoloji şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapan tematik fonlar yönetmek için yola çıkan BV Portföy Yönetimi A.Ş. yatırımcılarının risk ve getiri beklentilerini dengeleyen stratejik yatırım politikası yaklaşımı ile, yurt içinde ve yurt dışında teknoloji alanında faaliyet gösteren yenilikçi ve yükselen trenddeki şirketlerin hisselerinden oluşan fon seçenekleri sunuyor. Geleneksel yatırım yönetimi anlayışı yerine ‘disruptive innovation’ odaklı, yapıcı yıkım vaad eden yenilikçi teknoloji ürünlerine odaklanarak geleceğe yatırım yapmayı hedefleyen Boğaziçi Ventures bünyesindeki BV Portföy, uzun yılların tecrübe ve uzmanlığını bünyesindeki fonlara aktarıyor. 

Türkiye’de asgari %80 oranında oyun ve teknoloji sektörü hisse senetlerine yatırım yapan ilk ve tek fon olan “BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fonu” SPK’dan kuruluş iznini almasını takip eden 4 ayda hızlı büyüme kaydetti. Geleneksel yatırım anlayışı yerine yenilikçi teknoloji ürünlerine odaklanarak geleceğe yatırım yapmayı hedefleyenler için özel olarak tasarlanan ve 2023 yılının Mart ayında yatırımcılara sunulan ve TEFAS’ta BTE kodu ile yer alan fon, yaklaşık 85 Milyon TL büyüklüğe ulaştı. Girişim sermayesi fon yönetimi tecrübesi ile birleşen oyun ve teknoloji sektörleri tecrübesi ile sadece finansallara bakmadan, oyunun kurallarına hakim bir şekilde geleceği şekillendirecek ve teknolojinin etkisi ile büyüme yaşayacak oyun ve teknoloji şirketleri hisseleri bu fona özel terzi işi seçiliyor. 

 Yatırımları makine öğrenmesi ve yapay zeka temelli, değişen piyasa koşullarına gerçek zamanlı adapte olabilen algoritmalarla yöneten BV Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest (TL) Fon kuruluşunun 3. ayında yaklaşık 67 Milyon TL büyüklüğe ulaştı. Piyasa riskinden bağımsız mutlak getiri hedefli olan fon, kurumların ve bireylerin likit yatırımlarının, BIST evreninde çalışan otomatik ve kantitatif stratejiler sayesinde minimum risk ve yüksek getiri hedefi ile değerlendirilmesini sağlıyor. Boğaziçi Ventures’ın “disruptive innovation” stratejisi dahilinde yaptığı çalışmalar, yatırımlar ve yapay zeka teknolojisi alanındaki tecrübesini Liquidity Trading şirketinin uzmanlığı ile birleştiren fon özellikle mevduat üzeri getiri arayışındaki nitelikli yatırımcılar için alternatif konumundadır. 
Anahtar Kelimeler:
BV Portföy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiny Home Show için geri sayım başladı | 1 milyarlık ticaret hacmi hedefleniyor
Tiny Home Show için geri sayım başladı | 1 milyarlık ticaret hacmi hedefleniyor
CES İleri Kompozit IDEF’23’te Yoğun İlgi Gördü
CES İleri Kompozit IDEF’23’te Yoğun İlgi Gördü
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ayrıntılar belli oldu
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ayrıntılar belli oldu
Tezmaksan EMO Hannover Fuarı’nda CUBEBOX katılıyor
Tezmaksan EMO Hannover Fuarı’nda CUBEBOX katılıyor
IVECO, ağır vasıta pilli elektrikli araçları yıl sonu yollarda
IVECO, ağır vasıta pilli elektrikli araçları yıl sonu yollarda
Abdi İbrahim Üretim ve Tedarik Grup Başkanı Şafak Öner Oldu
Abdi İbrahim Üretim ve Tedarik Grup Başkanı Şafak Öner Oldu
Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümün ihracat yolculuğu başladı
Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümün ihracat yolculuğu başladı
Türkiye’nin 6 aylık su ürünleri ihracatı 829 milyon dolara ulaştı
Türkiye’nin 6 aylık su ürünleri ihracatı 829 milyon dolara ulaştı
Palandöken | Esnafın cep telefonu POS cihazına dönecek
Palandöken | Esnafın cep telefonu POS cihazına dönecek
Emeklilere yıl sonu ne kadar zam yapılacak?
Emeklilere yıl sonu ne kadar zam yapılacak?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim