Çağatay İHA’ya IDEF’te Büyük İlgi

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’21, Cumhurbaşkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı’nın himayesinde 17-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Birçok firmanın katıldığı fuarda, Coşkunöz Holding bünyesinde yer alan İHA üreticisi UAVERA da milli imkânlarla tasarlanan Çağatay İHA’yı sergiledi

Gözler Çağatay İHA’nın üzerindeydi

Çağatay İHA, IDEF’21 fuarının açılışından son güne kadar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. UAVERA standını Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş ve heyeti, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Madat Guliyev, Özbekistan Cumhuriyeti heyeti, Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanlığı heyeti, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ve heyeti, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ile birçok firma yetkilisi ziyaret etti. Savunma sanayiine merak duyduğu için fuara gelen katılımcıların da Çağatay İHA’ya ilgisi yoğun oldu. Ziyaretçiler, fuar süresince İHA’nın özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Çağatay İHA Kendi Kulvarında Öne Çıkıyor

Coşkunöz Holding desteği ile UAVERA tarafından üretilen Çağatay İHA, Türkiye’de dikey iniş kalkış yapabilen küçük İHA ve hedef İHA pazarında, pazar lideri ve teknoloji geliştiricisi olmak için yola çıktı. Yerli ve milli İHA ve uçuş kontrol sistemleri geliştirmeyi amaçlayan UAVERA’nın Çağatay İnsansız Hava Aracı CGT50, kendi kulvarında belirgin özellikleriyle öne çıkıyor. Piste ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilen bu İHA’lar, daha sonra benzinli motorunu devreye alarak görevlerini gerçekleştirebiliyor. Yerli yazılım ve kontrolcüler ile donatılmış olan İHA’lar zorlu hava koşullarında ve tam otonom olarak görev yapabiliyor. Bulut altı İHA sınıfında yer alan Çağatay İHA, 6 saate kadar havada kalma ve 150 kilometreye kadar olan iletişim menzili ile sınıfında lider konumda. Çağatay İHA, 2021 yılında eklenen uydudan kontrol, hisset kaçın, çarpışma önleyici ve sürü kabiliyetleri sayesinde bu liderliğini pekiştiriyor. Şu an için ayda 3 sistem ve 6 uçak ile alt bileşenlerini üretebilecek kapasiteye sahip UAVERA, sivil kullanıma yönelik ürün ve hizmetler sağlayabilme amacı ile çalışıyor.

HAVELSAN HARBİYE Sistemi’ne Entegre

IDEF 2021 Fuarı’nda sergilenen Çağatay İHA, HAVELSAN ve UAVERA ekiplerinin birlikte yürüttükleri bir proje ile HAVELSAN’ın sistemlerine entegre edildi. Böylece Çağatay İHA uçuş anında HARBİYE sisteminin kullanıcıları tarafından sahadaki bir unsur olarak takip, komuta ve kontrol edilebilecek ve saha ekiplerine bulut altı keşif, gözetleme hava desteği sağlanabilecek.

Çağatay İHA Uydudan Kontrol Edilebiliyor

UAVERA’dan Yenilikçi Çözümler

Çağatay İHA 2021 yılında gerçekleştirilen bir çalışma sayesinde artık mesafe kısıtı olmadan kontrol edilebiliyor. INMARSAT, COBHAM, A-TECHSYN ve UAVERA işbirliği ile yürütülen ve yaklaşık bir yıl süren AR-GE projesi sonucunda Çağatay İHA kendi sınıfında dünyanın ilk uydudan kontrol edilen İHA sistemi olma başarısını gösterdi. Çağatay İHA’lar TÜRKSAT uyduları üzerinden kesintisiz ve güvenilir bağlantı ile kolaylıkla kontrol edilebilecek.

Çağatay İHA’da UAVERA tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen teknolojiler kullanılıyor. Bu sayede ürünün maliyeti, özellikle ithal rakiplerinden daha düşük olurken diğer taraftan sistem, çok değişik sivil ve askeri uygulamaların ihtiyaç duyduğu farklı tip görevlere uygun olarak yapılandırılabiliyor. Ormanlık alanların gözetlenmesinden petrol ve enerji hatlarının kontrolüne, sahil bölgelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin denetlenmesinden arama ve kurtarma faaliyetlerinde tespit amaçlı bölgesel izlemelere, tesis ve çevre güvenliğinin sağlanmasına kadar farklı alanlarda faaliyet gösterebilecek konfigürasyonlarda sistemler üretebiliyor.

Tüm sektör paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda optimum ürünleri geliştirerek yerli ve milli üretim yapmayı planlayan UAVERA, kiralama sistemi ile sınırlı ihtiyaçlara da cevap verebilir hale gelmeyi hedefliyor.