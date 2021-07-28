Çalışanlar normalleşme sonrası için endişeli

Araştırmaya göre, bazı çalışanlar işsiz kalma korkusu yaşamaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 70’i normalleşme sürecine alıştığını ifade ederken, yüzde 30’u henüz bu sürece alışamadığını belirtti.

Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş, normalleşemeye geçilmesiyle birlikte yaşanan gelişmelere dair bir anket düzenledi. Buna göre, bazı çalışanlar işsiz kalma korkusu yaşamaya devam ediyor. Ankete katılanların yüzde 83’ü normalleşme sürecine geçtiği için mutlu olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 70’i normalleşme sürecine alıştığını ifade ederken, yüzde 30’u henüz bu sürece alışamadığını belirtti.

Normalleşmeyle birlikte sosyalleşme de başladı

Karantina sürecinin en zorlayıcı yanlarından biri de sosyalleşmenin engellenmesi oldu. Normalleşmeye geçilmesi, kafelerin, restoranların açılmasıyla birlikte sosyalleşme de başladı. Ankete katılanların yüzde 72’si “Dışarı çıkıp sosyalleşmeye başladın mı?” sorusuna “Evet” yanıtını verirken, tedirginliği devam eden yüzde 28’lik bir oran ise “Hayır” yanıtını verdi.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayanlar da oldu

Ankete katılanların yüzde 63’ü çalışmadığını, yüzde 37’si bir işte çalıştığını belirtti. Bu süreçte kısa çalışma ödeneği de uzun süre gündemdeydi. Ankete katılanların yüzde 88’i bu süreçte kısa çalışma ödeneğinden yararlanmadığını ifade etti. Normalleşme sonrası endişeli olduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 78 oldu.

Yüzde 84’ü iş hayatına geri dönmek istiyor

“Birçok çalışan işsiz kaldı”

“Yeni süreç ile birlikte işten çıkarılma korkusu yaşadın mı/yaşıyor musun?” sorusuna katılımcıların yüzde 35’i “Evet” yanıtını verirken, yüzde 65’i endişe yaşamadığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 54’ü iş değiştirmeyi düşündüğünü belirtirken, “Pandemi sürecinin genelinde çalışıyor muydun?” sorusuna katılımcıların yüzde 34’ü evet derken, yüzde 66’sı hayır yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 84’ü iş hayatına artık geri dönmek istediğini söyledi.

24 Saatte İş’in kurucu ortağı Gizem Yasa, “Özellikle pandeminin getirdiği önlemler nedeniyle aylarca kapalı kalan işletmelerdeki çalışanlar bu durumdan çok etkilendi. Maddi zorluk yaşayan işletmeler birçok çalışanını işten çıkarmak durumunda kaldı. Normalleşmeye geçilmesiyle birlikte kafeler, restoranlar ve daha birçok işletme yeniden faaliyetlerine başlayabildi. Hafta sonu kısıtlamalarının kalkması da bu işletmelerin yüzünü güldürdü. Ancak anket sonuçlarına göre, çalışmaya devam edenlerde de normalleşme sonrası için bir endişe yaşandığı görülüyor” dedi.

“24 Saatte İş olarak adayların yanındayız”

24 Saatte İş olarak iş arayanların yanında olduklarının altını çizen 24 Saatte İş’in kurucu ortağı Mert Yıldız ise şunları söyledi:

“Bu süreçte de adaylar ve işverenleri bir araya getirmeye devam ediyoruz. 24 Saatte İş’in önemli bir özelliği işverenin ve adayın tercihlerini öğrenen ve iki tarafa da uygun adayları/işi gösteren bir algoritmasının olması. Kriterler doğrultusunda her başvuran adaya bir ‘eşleşme skoru’ belirliyor. Bu skor adayın işverenin geçmiş tercihlerinden yola çıkarak adayın bu işe ne kadar uygun olduğunu belirtiyor. Bu skorlar işverene gösteriliyor. Böylece şirket tek tek adayların profiline bakmaya gerek duymadan doğrudan eşleşme skoru üzerinden adayı değerlendirebiliyor.”