Çalışanlar sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmeliler?

Sosyal medyada sık sık işiniz, iş arkadaşlarınız veya işvereniniz hakkında ayrıntılı bilgi yayınlıyorsanız dikkatli olmalısınız. Siber güvenlikte dünya lideri olan ESET, çalışanların işyerlerinde sosyal medya paylaşımları yaparken nelere özen göstermesi gerektiğini inceledi.

Birçok insan için, günlük hayatlarında yaşadıklarını sosyal medyada sergilemek yaşamlarının temelini oluşturuyor. Yayınladıkları bölümler arasında işyerlerinden kesitler de yer alıyor. Sosyal medya paylaşımları çalışanların, bir yandan iş arkadaşları ya da sektörleri ile ilgili güncel bilgiye sahip olmalarını sağlarken diğer yandan çalışanın kendisini ve iş verenlerini etkileyebilecek çeşitli riskler de içerir. Çalışan, şirket politikalarını ihlal ettiği için işinden bile olabilir.

Şirketinizin politikalarını bilin

Bir çalışan olarak, şirketinizin markasını, profilinizi veya her ikisini de öne çıkarmak için muhtemelen iyi niyetli bir şekilde şirket kimlik bilgilerinizi kullanmak istersiniz. Bunu yapmanın en hızlı ve en iyi yollarından biri sosyal medya platformlarıdır. İyi niyetle hareket ediyor ve onu tanıtmaya çalışıyor olsanız da yarardan çok zarara neden olabilirsiniz. İşiniz veya işvereniniz hakkında bir post atmak istiyorsanız, bunu yapmanın en iyi yolu şirketinizin sosyal medya ile ilgili yönergelerini ve politikalarını gözden geçirmektir. Şirketinizin böyle bir politikası yoksa ve ne yapıp yapamayacağınız konusunda kafanız karışıksa, insan kaynakları departmanınızdan bir temsilciyle konuşmalısınız.

İş cihazlarındaki uygulamaları özenle kullanın

Şirket tarafından verilen cihazlar kurumsal yaşamın temel dayanağıdır. Çoğunlukla şirket içi ve dışındaki işler için kullanılırlar. Acil bir durumda iş arkadaşlarınızın sizinle iletişimde kalmalarına izin verirken, şirketler genellikle kişisel şeyler için kullanılmasına nadiren izin verirler. Ancak, bu onlarla istediğinizi yapabileceğiniz anlamına gelmez. Bu cihazların hala şirketinizin yöneticileri tarafından izlendiğini ve şirket ağına bağlı olduğunu unutmayın, kişisel etkinliklerinizin çoğu izleniyor olabilir. Ayrıca, sosyal medya platformlarının dolandırıcılıklarla dolu olduğunu da aklınızdan çıkarmayın. Bir kimlik avı kampanyası veya şüpheli dolandırıcılık bağlantıları tarafından kandırılırsanız, şirketinizin sistemlerinin fidye yazılımı, keylogger ve diğer kötü amaçlı yazılım türleriyle tehlikeye atılmasına neden olursunuz.

İş cihazları söz konusu olduğunda, çoğunlukla güvenliklerinden sorumlu olan şirket ve yöneticilerdir. Bu, saygın güvenlik çözümleri kullandıkları, uygun bir yama ve güncelleme stratejisine sahip oldukları anlamına gelir. Ancak tüm bunlar sizin hiçbir şey yapmanız gerekmediği anlamına gelmez. İstendiğinde cihazlarınızı güncellemeniz ve yamaları uygulamanız gerekir. Dahası Facebook veya Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarında karşılaşabileceğiniz yaygın dolandırıcılıkların farkında olmalısınız. Cihazlarınızı tehlikeye atabilecek şüpheli web sitelerinde bağlantılara tıklamanız, önemli sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir.

Fazla paylaşım yapmayın

İşinizle ilgili bilgileri gereğinden fazla paylaşarak istemeden kendinizi ve işvereninizi riske atmış olursunuz. Örneğin, işyerinizden çok fazla fotoğraf paylaşmak, şirketinizin fiziksel savunmasını test etmek veya öğrenmek isteyen saldırganların hayatlarını kolaylaştırmalarını sağlar. Kişisel bilgilerinizle sosyal medyada çok fazla bilgi eklemek sizi taklit etmeyi ve kimlik hırsızlığı yapmayı kolaylaştırır.

Aşırı paylaşımla ilgili riskleri azaltmak için atabileceğiniz en kolay adım, sosyal medyada paylaştıklarınızı sınırlamaktır. Siz veya işvereniniz ve ofisleriniz hakkında çok fazla şey ortaya çıkarabilecek fotoğraf veya bilgi paylaşmayın. Sosyal medya ayarlarınızı gözden geçirin. Yaptığınız her şeyin daha geniş bir çevreyle paylaşılması gerekmez, bu nedenle tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilerle sınırlandırın.

Çalışma alanı fotoğrafları konusunda dikkatli olun

Ofis fotoğrafları sosyal medyada popüler olma eğilimindedir, çünkü insanlar ne kadar çok çalıştıklarını paylaşmak veya çalışma alanlarının ne kadar düzenli olduğunu göstermek isterler. Ancak dikkatli olmazsanız bu fotoğraflar biraz fazla açıklayıcı olabilir. Fotoğraf bir dizi hassas bilgiyi barındırabilir. Masanızda işvereninizin fikri mülkiyeti veya şirket sırlarıyla ilgili belgeler olabilir, bir notta oturum açma kimlik bilgileriniz olabilir veya bilgisayar ekranınız bir müşterinin hassas verilerini ortaya çıkarabilir. Bu, işvereninize ağır cezalar getiren veri düzenleme yasalarını ihlal etmenize neden olabilir. Alabileceğiniz en basit önlem masa fotoğraflarını yayınlamamaktır. Yine de yayınlama konusunda kararlıysanız, çalışma masanıza uzun ve sıkı bir göz atın ve fotoğrafta görülebilecek herhangi bir şeyin herhangi bir güvenlik riski oluşturup oluşturamayacağını değerlendirin.