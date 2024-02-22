Çalışanlar ve işverenler yılın ikinci yarısında da zam bekliyor

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda en büyük dijital istihdam platformu eleman.net, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı sonrası gerçekleştirdiği anketle mavi yakada uygulanan zamlarla ilgili bulguları ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre yüzde 40’ın üzerinde zam uygulayan firmalar İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir’de yer alırken, yüzde 40’ın üzerinde zam uygulayan sektörlerin başında ise gıda, güvenlik ve tekstil yer aldı.

Çalışanların yüzde 21’i yüzde 50’nin üzerinde zam aldı

İş veren markalar ile çalışan adaylarını bir araya getirerek istihdama katkı sunan eleman.net asgari ücret zammı sonrası gerçekleşen zamlar ve beklentiler üzerine bir anket gerçekleştirdi. Ankette sorulan; “Asgari ücret zammı sonrası maaşınızda ne kadar artış oldu?”, “Sizce yıl ortasında ikinci bir zam olur mu?”, “Asgari ücret zammı sonrası, asgari ücretten fazla alan çalışanlarınıza ne oranda zam yaptınız?”, “Sizce yıl ortasında ikinci kes asgari ücret zammı olur mu?” soruları farklı sektör ve meslek gruplarından binlerce çalışan ve iş veren tarafından yanıtlandı. Gerçekleşen zam oranları şehirler ve sektörlere bağlı olarak değişkenlik gösterirken, iş veren ve çalışanların yılın ikinci yarısında yeni bir zam beklentisi ise örtüştü. Çalışanların yüzde 37’si, işverenlerin ise yüzde 42’si yıl içinde ikinci bir zam bekletisini dile getirdi.

eleman.net gerçekleştirdiği ankette çalışanlara “Asgari ücret zammı sonrası maaşınızda ne kadar artış oldu?”, işverenlere ise “Asgari ücret zammı sonrası, asgari ücretten fazla alan çalışanlarınıza ne oranda zam yaptınız?” sorusunu yöneltti. Ankete katılan çalışanların yüzde 18’i maaşında yüzde 10’dan az, yüzde 10’u yüzde 10 ila 20 arasında, yüzde 9’u yüzde 20 ila 30 arasında, yüzde 15’i yüzde 30 ila 40 arasında, yüzde 27’si de yüzde 40 ila 50 arasında artış olduğunu belirtirken çalışanların yüzde 21’i ise yüzde 50’den fazla artış olduğunu paylaştı. Yüzde 40 ila 50 arasında zam aldığını belirten çalışanların çoğunluğu İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir’de istihdam edilirken, yüzde 40 ila 50 arası zam yapan sektörlerin başında eğitim, inşaat ve üretim geldi. Ankete göre yüzde 30 ila 40 arası zammı eğitim, inşaat ve üretim; yüzde 20 ila 30 arası zammı güvenlik, perakende, otomotiv; yüzde 10 ila 20 arası zammı sağlık ve lojistik sektörleri yaparken yüzde 10’dan düşük zammı ise eğitim, bilişim ve finans sektörlerinin yaptığı görüldü. Anketi yanıtlayan işverenlerin yüzde 17’si yüzde 10 ila 30 arasında, yüzde 17’si yüzde 30 ila 40 arasında, yüzde 34’ü yüzde 40 ila 50 arasında, yüzde 32’si ise yüzde 50’den fazla bir oranda zam yaptığını belirtti.

Yılın ikinci yarısı için işveren ve çalışanların ortak zam beklentisi

eleman.net hem işverenlere hem de çalışanlara “Sizce yıl ortasında ikinci bir zam olur mu?” sorusunu yöneltirken, anket sonuçlarında beklentinin örtüştüğü görüldü. Çalışanların yüzde 37’si “Evet, olur”, yüzde 37’si “Duruma bağlı olarak değerlendirilir”, yüzde 26’sı “Hayır, olmaz” yanıtını verdi. Ankete katılan işverenlerin yüzde 42’si “Evet, olur”, yüzde 28’i “Duruma bağlı olarak değerlendirilir”, yüzde 30’u “Hayır, olmaz” yanıtını verdi.