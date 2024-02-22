Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çalışanlar ve işverenler yılın ikinci yarısında da zam bekliyor

İş veren markalar ile çalışan adaylarını bir araya getirerek istihdama katkı sunan eleman.net asgari ücret zammı sonrası gerçekleşen zamlar ve beklentiler üzerine bir anket düzenledi

22 Şubat 2024 Perşembe 18:59
Çalışanlar ve işverenler yılın ikinci yarısında da zam bekliyor






Çalışanlar ve işverenler yılın ikinci yarısında da zam bekliyor

Türkiye’nin mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda en büyük dijital istihdam platformu eleman.net, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı sonrası gerçekleştirdiği anketle mavi yakada uygulanan zamlarla ilgili bulguları ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre yüzde 40’ın üzerinde zam uygulayan firmalar İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir’de yer alırken, yüzde 40’ın üzerinde zam uygulayan sektörlerin başında ise gıda, güvenlik ve tekstil yer aldı.

İş veren markalar ile çalışan adaylarını bir araya getirerek istihdama katkı sunan eleman.net asgari ücret zammı sonrası gerçekleşen zamlar ve beklentiler üzerine bir anket gerçekleştirdi. Ankette sorulan; “Asgari ücret zammı sonrası maaşınızda ne kadar artış oldu?”, “Sizce yıl ortasında ikinci bir zam olur mu?”, “Asgari ücret zammı sonrası, asgari ücretten fazla alan çalışanlarınıza ne oranda zam yaptınız?”, “Sizce yıl ortasında ikinci kes asgari ücret zammı olur mu?” soruları farklı sektör ve meslek gruplarından binlerce çalışan ve iş veren tarafından yanıtlandı. Gerçekleşen zam oranları şehirler ve sektörlere bağlı olarak değişkenlik gösterirken, iş veren ve çalışanların yılın ikinci yarısında yeni bir zam beklentisi ise örtüştü. Çalışanların yüzde 37’si, işverenlerin ise yüzde 42’si yıl içinde ikinci bir zam bekletisini dile getirdi. 

Çalışanların yüzde 21’i yüzde 50’nin üzerinde zam aldı

eleman.net gerçekleştirdiği ankette çalışanlara “Asgari ücret zammı sonrası maaşınızda ne kadar artış oldu?”, işverenlere ise “Asgari ücret zammı sonrası, asgari ücretten fazla alan çalışanlarınıza ne oranda zam yaptınız?” sorusunu yöneltti. Ankete katılan çalışanların yüzde 18’i maaşında yüzde 10’dan az, yüzde 10’u yüzde 10 ila 20 arasında, yüzde 9’u yüzde 20 ila 30 arasında, yüzde 15’i yüzde 30 ila 40 arasında, yüzde 27’si de yüzde 40 ila 50 arasında artış olduğunu belirtirken çalışanların yüzde 21’i ise yüzde 50’den fazla artış olduğunu paylaştı. Yüzde 40 ila 50 arasında zam aldığını belirten çalışanların çoğunluğu İstanbul, Kocaeli, Ankara ve İzmir’de istihdam edilirken, yüzde 40 ila 50 arası zam yapan sektörlerin başında eğitim, inşaat ve üretim geldi. Ankete göre yüzde 30 ila 40 arası zammı eğitim, inşaat ve üretim; yüzde 20 ila 30 arası zammı güvenlik, perakende, otomotiv; yüzde 10 ila 20 arası zammı sağlık ve lojistik sektörleri yaparken yüzde 10’dan düşük zammı ise eğitim, bilişim ve finans sektörlerinin yaptığı görüldü. Anketi yanıtlayan işverenlerin yüzde 17’si yüzde 10 ila 30 arasında, yüzde 17’si yüzde 30 ila 40 arasında, yüzde 34’ü yüzde 40 ila 50 arasında, yüzde 32’si ise yüzde 50’den fazla bir oranda zam yaptığını belirtti.

Yılın ikinci yarısı için işveren ve çalışanların ortak zam beklentisi

eleman.net hem işverenlere hem de çalışanlara “Sizce yıl ortasında ikinci bir zam olur mu?” sorusunu yöneltirken, anket sonuçlarında beklentinin örtüştüğü görüldü. Çalışanların yüzde 37’si “Evet, olur”, yüzde 37’si “Duruma bağlı olarak değerlendirilir”, yüzde 26’sı “Hayır, olmaz” yanıtını verdi. Ankete katılan işverenlerin yüzde 42’si “Evet, olur”, yüzde 28’i “Duruma bağlı olarak değerlendirilir”, yüzde 30’u “Hayır, olmaz” yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
ZamMavi YakalılarZam Gelecek Mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EİB açıkladı, narenciye ihracatı 1 milyar doları aştı
EİB açıkladı, narenciye ihracatı 1 milyar doları aştı
Kültürlerarası İş Birliğinde Yeni Bir Sayfa Açıyor
Kültürlerarası İş Birliğinde Yeni Bir Sayfa Açıyor
Maliye, evi olmayanlardan kira geliri vergisi istiyor
Maliye, evi olmayanlardan kira geliri vergisi istiyor
Kredi kartı olanlar için sicil affı gündemde
Kredi kartı olanlar için sicil affı gündemde
EİB Almanya'ya meyve sebze ihracat hedefini artırdı
EİB Almanya'ya meyve sebze ihracat hedefini artırdı
2023 yılında 6.5 milyon kişi dijital bankacılık müşterisi oldu
2023 yılında 6.5 milyon kişi dijital bankacılık müşterisi oldu
Türkiye Kreatif Endüstrilerde 80 Milyar Dolar Hedefliyor
Türkiye Kreatif Endüstrilerde 80 Milyar Dolar Hedefliyor
Çulhalık | Ev sahibi olma oranı düşerken, kiracı sayısı artıyor
Çulhalık | Ev sahibi olma oranı düşerken, kiracı sayısı artıyor
Online alışveriş öncesi dikkat edilmesi gerekenler
Online alışveriş öncesi dikkat edilmesi gerekenler
EİB | Türkiye organikte de dünyanın gıda ambarı
EİB | Türkiye organikte de dünyanın gıda ambarı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim