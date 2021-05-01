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Çalışanların yüzde 81’i ofisin yolunu unuttu

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:19
Çalışanların yüzde 81’i ofisin yolunu unuttu

Çalışanların yüzde 81’i ofisin yolunu unuttu

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, çalışanların yüzde 81’i ya ofise geri dönmek istemiyor ya da esnek bir çalışma programı tercih ediyor. Yüzde 27’si tam zamanlı olarak uzaktan çalışmak istiyor. İşlerin ev ortamına taşınmasıyla onay ve imza gerektiren işlemler artık dijitalde gerçekleşiyor.

Harvard Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve 1.500 çalışının dahil olduğu araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 81’i ofise dönmek istemiyor. Katılımcıların yüzde 27’si tam zamanlı olarak uzaktan çalışmak istiyor. Araştırmaya göre, ofise iki ya da üç gün gitmek isteyenlerin oranı yüzde 61.

Önce sağlık diyenlerin oranı yüzde 71

Katılımcıların sadece yüzde 18'i tam zamanlı çalışmayı benimseyerek ofise dönmek istiyor. Çalışanların yüzde 51'i aşı olmadan ofise gitmek istemediğini ifade ederken, yüzde 71'i aşılama sürecinin tamamen biteceği güne kadar ofise dönme konusunda tereddütlü olduğunu ifade ediyor.

Yüzde 33’ü evden verimli çalıştığını düşünüyor

Araştırma sonuçları, verimlilik ve iş sürekliliği için ofiste çalışmanın zorunluluk olmadığını kanıtlar nitelikte. Evden çalışan profesyonellerin yüzde 98'inin işini koruduğunun belirlendiği araştırmada, her üç katılımcıdan biri hem iş performansının hem de iş kalitesinin bir önceki yıla göre daha iyi olduğunu düşünüyor. Uzaktan çalışma eğilimi yaygınlaştıkça dijital uygulamalara rağbet artıyor. Kurumsal ve bireysel hayatı kolaylaştıran, yasal geçerli işlem yapma avantajı sunan e-imza bu uygulamaların başında geliyor. İmza gerektiren işlemlerin dijital ortamda gerçekleşmesini sağlayan e-imza ve mobil imza çözümleri, verimliliğe ve iş sürekliliğine katkı sağlıyor. 

Pandemide en çok tercih edilen çözümlerden 

Elektronik ve mobil imza altyapısı ile imza süreçlerini kolaylaştıran LetSign ve İmzala-Gönder platformları, pandemi döneminde en çok rağbet gören çözümlerden. Platform, istenilen her yerden ve her zaman yasal geçerli imza atılmasını sağlıyor. E-GÜVEN tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun şekilde geliştirilen LetSign, dosyalara zaman damgası eklenerek imzalama işleminin yasal geçerlilik kazanmasını sağlıyor. Web üzerinden kolay ve hızlı şekilde doküman imzalayabilme özelliğine sahip platform, mobilken de kolaylıkla kullanılabiliyor. Güvenli bilgi aktarımının yanında zaman ve maliyet tasarrufu da sunuyor.

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OfisçalışmaOfis çalışanlarıKapanmaKoronavirüs
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