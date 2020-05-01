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Çalışma hayatında yeni bir düzen oluşuyor

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lider finansal kuruluşu ve Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank (Q.P.S.C.)’ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:20
Çalışma hayatında yeni bir düzen oluşuyor


Çalışma hayatında yeni bir düzen oluşuyor

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, ilk çeyrek rakamlarını değerlendirirken; dünyanın artık yeni bir dönem yaşadığının da altını çizerek; “COVID-19 salgını ile birlikte 2020 yılında farklı bir dünya ile karşı karşıyayız. Salgına karşı yürütülen sağlık alanındaki çalışmaların yanısıra ekonomide yaşanan dalgalanma için de önemli bir mücadele veriliyor. Biz de QNB Finansbank olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Mart ayı başından itibaren krizden etkilenen müşterimizin yaklaşık 313 bin adet kredisinde yeniden yapılandırma, yaklaşık 336 bin adet kredisinde ise ötelemeler yaptık. Toplam yeniden yapılandırma ve öteleme miktarımız yaklaşık 11.1 milyar TL’yi buldu.” dedi.

Güzeloğlu yaptığı açıklamada; COVID-19 salgını nedeniyle QNB Finansbank olarak Ocak ayından itibaren olası senaryolar üzerinde çalışma yaptıklarını; bu çerçevede önceliği çalışan ve müşterilerin sağlığı olarak belirlediklerini aktardı. Bu konuda bir dizi önlem aldıklarını anımsatan Güzeloğlu, “Şubelere sıra ile müşteri alımı, nöbetçi şube uygulamamız ve dijital kanallarımız ile çağrı merkezine yaptığımız yatırımlarla hem müşterilerimizi hem de çalışanlarımızı korumak adına çok hızlı davrandık. Aynı süreçte özellikle kamu hastanelerinin solunum cihazı ihtiyaçlarına hızla destek olurken, salgınla ve etkileri ile mücadele için 10 milyon TL’lik yardım yaptık. Bu süreçte bankacılık sektörü olarak özellikle reel sektörü desteklemek, kurum ve bireylerin bu süreci en az zararla atlatmasına yardımcı olmak adına kredi ve kredi kartı borç ödemelerinde erteleme, KGF kredi desteği, çek ödeme desteklerini uygulamayı sürdürdük.” dedi.

Müşterilerinin de QNB Finansbank’ın çabalarını takdir ettiğini belirten Güzeloğlu, bankanın Net Tavsiye Skorunda bu dönemde gerçekleşen anlamlı artışın bunu teyit etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güzeloğlu, COVID-19 nedeniyle gerek çalışma hayatında gerekse bireysel hayatta yeni bir düzenin de oluşmaya başladığının altını çizerek, “Dijital dönüşümün bir verimlilik değil sürdürülebilirlik çabası olduğunun bu krizde tüm sektörler farkına vardı. Ayrıca bugüne kadar verimliliği sorgulanan evden çalışma, uzaktan eğitim, video konferanslar aracılığıyla yapılan toplantılar ve bunun gibi çalışma sistemlerinin aslında daha da verimli olduğu görüldü. Keza bireylerin alış veriş tercihlerinde e-ticaretin ciddi anlamda öne çıktığını görüyoruz. Bundan sonra e-ticaret her perakendeci için olmazsa olmaz olacak.” diye konuştu.

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 205 milyar 735 milyon TL’ye, net kredileri 120 milyar 897 milyon TL’ye; müşteri mevduatı ise 116 milyar 377 milyon TL’ye çıktı. Bankanın, 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla net dönem kârı 766 milyon TL, sermaye yeterlilik rasyosu %15,11 oldu.

QNB Group hakkında:

Orta Doğu ve Afrika bölgesinde istikrarlı bir şekilde büyüme kaydederek 29 bini aşkın çalışanıyla operasyonlarını sürdüren QNB Group, 4 bin 200’ün üzerinde ATM ağıyla bin 100’den fazla lokasyonda, 31’den fazla ülkede ve üç kıtada hizmet vermektedir. Grup ayrıca, Brand Finance Magazine tarafından Orta Doğu ve Afrika’nın en değerli banka markası olarak gösterilmektedir. Grubun Türkiye’deki bankası olan QNB Finansbank, 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla toplam 518 şube ve 11 bin 943 çalışan sayısı ile faaliyet göstermektedir.

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Çalışma Hayatı
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