Çalışma ortamı acil durumlara hazır mı?

Söz konusu iş sağlığı ve güvenliği olduğu zaman ofis ortamından şantiyeye kadar tüm çalışma ortamlarının farklı riskleri bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Bu risklere karşı önlem alınması ise hayati önem taşıyor. Yaşanabilecek tüm risklere karşı her daim şirketlerin bir acil durum planı olması gerektiğini paylaşan Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, planı oluşturmadan önce ve oluşturduktan sonra dikkat edilmesi gereken adımları sıralıyor.

İş ortamlarının farklılıkları bulunsa da çalışanlar için her zaman güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalma ihtimali yüksek. Bu gibi durumlarda çalışanların ne yapması gerektiğini bilmemesi oldukça kaotik bir ortama yol açabilir ve panikleyen çalışanların hayatı tehlikeye girebilir. İş kazalarının yanı sıra yangından depreme kadar irili ufaklı olası herhangi bir riske karşı acil durum planı oluşturulmasının oldukça önemli olduğunu aktaran Ülke Endüstriyel Kurumsal Çözümler Direktörü Murat Şengül, acil durum planlarını oluşturmadan önce ve oluşturduktan sonra göz önünde bulundurulması gereken adımları paylaşıyor.

1. Acil durum planlarının tatbikatı yapılmalı. Şirketler olası bir tehlike anında ne yapılacağına dair planlar yapıyor ve çalışanlarla bu planları paylaşıyor olabilir, ancak çalışanların tam olarak ne yapmaları gerektiğini bilmeleri için mutlaka tatbikat yapılması gerekiyor. Bu hem çalışanların acil bir durumda daha sakin kalmalarını sağlar hem de hangi potansiyel engellerle karşılaşabileceklerini görmelerine yardımcı olur. Bu şekilde daha doğru ve güvenli planlar yapılabilir.

Söz konusu iş güvenliği olduğunda çalışma ortamındaki herkesin acil durumlarda oynaması gereken roller bulunuyor. Bu gibi konularda ise iletişim eksikliği veya yanlış iletişim kurmak oldukça kaotik durumlara yol açabiliyor. Bu nedenle acil durumlar için geliştirilmiş güvenlik planlarını ilgili herkese doğru ve net bir şekilde iletmek oldukça önemlidir. Böylece olası bir durumda herkes ne yapması gerektiğini ve hangi konudan sorumlu olduğunu bilir. İş sağlığı ve güvenliği birimlerinin yönergeleri, ekip yöneticileri tarafından günlük işleyişte ve takım toplantılarında sürekli gündemde tutulmalı.

3. Eski ekipman kullanılmamalı ve eksik olmamalı. Tüm çalışanların acil durumlara karşı hazır olması gerektiği gibi, tüm gerekli ekipmanların da ihtiyaç anında kullanılmak üzere hazır ve eksiksiz olması oldukça mühim. Aksi takdirde acil durum planlarında sıkıntılar çıkabilir ve bu durum ciddi sonuçlara yol açabilir. Herhangi bir acil durumda ihtiyaç duyulacak çok fazla ekipman olduğundan, bunların kolayca erişilebilir ve her zaman aynı yerde olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, yangın söndürücü gibi bakımı yapılması gereken veya raf ömrü olan ekipmanlar varsa bunlarla ilgilenmesi için önden görevlendirmeler yapılmalı ve takipte olunmalı.

4. Acil durum planı güncellenmeli. Çalışma ortamında birçok şey değişiklik gösterebilir. Şirketlerin buna göre acil durum planlarını güncellemeleri önem arz ediyor. Örneğin, acil durum planında önemli rol oynayan bir çalışan işten ayrılabilir, yeni çalışanların plana dahil olması gerekebilir veya çalışma ortamında yeri değişen ekipmanlar ya da eşyalar olabilir. Bu gibi durumlarda acil durum planının güncellenmesi ve herkesle yeni planın paylaşılması gerekiyor. Yeni planlara uygun yapılacak tatbikatlar, eski acil durum planlarının da doğru şekilde revize edilmesini sağlayacaktır.

5. Risklere karşı duyarsız olunmamalı. Çalışma ortamındaki her risk aynı derecede önemli olmayabilir ancak hangi acil durumla karşı karşıya olunursa, mutlaka ona dair bir acil durum planı olmalı ve her türlü duruma karşı hazır olunmalı. İş sağlığı ve güvenliği ekiplerinin liderliğinde bir dizi farklı acil durum senaryosu çalışılmalı. Ayrıca bir durumun henüz gerçekleşmemiş olması hiç gerçekleşmeyeceği anlamına da gelmez, bu nedenle gerçekleşme ihtimali düşük olan bir kaza ya da olaya karşı da hazırlıklı olmak gerekiyor.

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