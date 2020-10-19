Çam fıstığının kilosu 800 TL olunca hırsızlar saldırıya geçti

Marketlerde kilosu 800 liraya satılan çam fıstıklarının hasadı başladı. Köylüler ölümü göze alarak çıktıkları çam ağaçlarından altın değerinde fıstık topluyor. Her yıl çok sayıda kişi yaralanmasına rağmen onlarca metre yüksekte çam fıstığı hasadı yapıyorlar. Halk arasında dolmalık fıstık olarak bilinen çam fıstığı bir çok hastalığa da iyi geliyor



Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı köyü ve Yalova'nın Armutlu İlçesi Fıstıklı köyü arasındaki ormanlar çam fıstığı ağaçları ile çevrili. Kilogramı 800 lirayı bulan çam fıstığının hasadı başladı. Köylüler Orman Bölge Müdürlüğü'ne toplayacakları kadar fıstığın ücretini yatırdıktan sonra hasadın serbest bırakılmasıyla ormanlara doğru yola çıkıyor.



25 METRELİK AĞAÇLARA ÇIKIYORLAR

Köylüler, ellerinde metrelerce uzunluğunda sırıklarla boyları 5 ila 25 metreyi bulan çam fıstığı ağaçlarına adeta bir atlet gibi tırmanarak ölümü göze alıyor. Köylüler fıstıkları ağaçlardan düşürüyor. Düşürdükleri kozalakları ise uzun arayışlar sonunda yerden bularak çuvallara topluyorlar.



KOZALAĞIN KİLOSU 6.5 TL'DEN SATILIYOR

Fıstıklı köyünde her yıl çok sayıda vatandaş boyu 25 metreyi bulan çam fıstığı ağacından düşerek yaralanıyor. Köylüler ölümü göze alarak hasadını yaptıkları fıstık kozalaklarının kilosunu 6 lira 50 kuruştan satıyor. 4 tane kozalak 1 kilogram geliyor. Bir köylü günde 150 ila 500 kilo arasında çam fıstığı kozalağı toplayabiliyor.



KABUKLARI KIRILIP PAKETLENİYOR

Toplanan çam fıstığı kozalakları işlenmek için fabrikaya gidiyor. Burada işlemlerden geçtikten sonra önce kozalaklarından ayrılan çam fıstıkları daha sonra kabukları kırılarak paketlenmeye hazır hale geliyor. Kabuğundan çıkartılan çam fıstıkları kilosu toptan 400 liradan satılıyor. Marketlerde ise kilo fiyatı 800 lira alıcı buluyor.



1 TON KOZALAKTAN 80 KİLO ÇAM FISTIĞI



"FISTIĞIN HASADI ÇOK MEŞAKKATLİ BİR İŞ"

1 ton çam kozalağından 80 kilo çam fıstığı çıkıyor. Bu işi ailece yapan köylüler birkaç ay süren sezonda hatırı sayılır bir kazanç elde ediyor. Ürün değerli olunca dışarıdan hırsızlar da çam fıstıklarını toplamak için bölgeye akın ediyor. Çam fıstıklarını dışarıdan gelenlerden korumak isteyen köylüler ise 2 tane bekçi ile bölgeyi korumaya aldı.

Fıstıklı Köyü muhtarı Mehmet Karasu, "Bu yıl hasadı erken başlattık. Diğer bölgelerden çam fıstığı hasadını bitirenler bizim bölgeye çam fıstığı toplamaya geliyorlardı. 2 tane bekçi tutup nöbet başlattık. Bekçiler 1 ay boyunca ormanlarda çam fıstıklarını korudular. Bu bölge bizim köyümüzün merası. Biz devlete toplayacağımız kadar ürünün parasını yatırıp hasada başlıyoruz. Fıstığın hasadı çok meşakkatli bir iş. Her an ölümle karşı karşıyayız. Bir dalın kırılması ve ayağınız kayması demek kişide kalıcı hasarlara yol açabiliyor.



"HER YIL EN AZ 3 KİŞİ YARALANIYOR"

Şu an kilogram fiyatı 6 lira 50 kuruştan alınıyor. Kozalakların 4 ya da 5 tanesi 1 kilo geliyor. 1 ton kozalaktan 80 kilo fıstık çıkıyor. Fazla çıkmadığı için değerli bir ürün. Bu ürünü atalarımız toplamış. Biz de devam ettiriyoruz. Bu iş çok tehlikeli her yıl en az 3 tane ağaçtan düşüp kolunu bacağını ve belini kıran oluyor" dedi.

HALK ARASINDA DOLMALIK FISTIK DENİYOR

Çam fıstığı ülkemizde daha çok dolmalık fıstık olarak biliniyor. Çamın kozalaklarından yetişen, sert kabukları kırılarak elde edilen bir besin olan fıstığın besin değeri hayli yüksek. 100 gram çam fıstığında ortalama 60 gram yağ, 14 gram protein, 597 mg potasyum, vitaminler ve mineraller yer alıyor.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Uzmanlar çam fıstığının faydalarını şöyle sıralıyor: Çam fıstığı, yağ asidi içeriği sayesinde iştahı bastırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Çam fıstığındaki besin maddelerinin mükemmel kombinasyonu enerjiyi artırırken, magnezyum ve protein gibi diğer önemli mineraller kalp krizlerini ve şeker hastalığını önlemeye yardımcı olur. Karmaşık bir moleküle sahip olan bu besinin vücutta parçalanması daha uzun sürer. Bu sayede tükenmişliğe neden olmadan sürekli ve uzun süreli enerji sağlar. Vücuttaki romatizmal ağrılara iyi gelir. Hamile anneler için çok faydalıdır. Bebeğin gelişimini destekler.

C, E, K VİTAMİNLERİ AÇISINDAN ÇOK ZENGİN

Yüksek miktardaki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Cinsel isteksizliği giderir, sperm sayısının artışında önemli bir rol oynar. Çam fıstığı içindeki pinolenik asit sağlıklı kolesterolü destekler ve hatta kötü kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. K vitamini, yaralanmadan sonra kanamayı önlemek için kan pıhtılarının oluşmasına yardımcı olurken, E vitamini oksijen taşınması için önemli olan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini sağlar.

Araştırmalara göre, her gün çam fıstığı yemek tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olabilir.

DEMİR BAKIMINDAN DA ÇOK ZENGİN

Çam fıstığı, demir bakımından zengindir. Demir ise beyin sağlığı için çok önemlidir. İçeriğindeki magnezyum ile kansere karşı savaşır, kanser riskinin azalmasını sağlar. Kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir. Sahip olduğu çeşitli temel vitamin, mineral ve antioksidanlar, çam fıstığını cilt bakımı için inanılmaz derecede yardımcı kılar. E vitamini ve antioksidanlar yaşlanmayı geciktirir. Çam fıstığı cildi besler ve dış etkenlerden korur. Cilt için doğal bir nemlendiricidir. Kaşıntı, sedef hastalığı, sivilce, egzama, uyuz ve yara gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır.