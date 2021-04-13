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Cam kapak krizi, zarar milyarlarca lira

Türkiye'nin tencere markalarının kapakları için üretilen dayanıklı cam ürün sıkıntısı ihracatı durma noktasına getirdi. 800 milyon dolar ihracat hacmine ulaşan sektör kara kara düşünüyor.

13 Nisan 2021 Salı 15:10
Cam kapak krizi, zarar milyarlarca lira

Cam kapak krizi, zarar milyarlarca lira

Tencerelere üreticileri son iki aydır yaşanan cam kapak krizini aşmak için büyük çaba harcıyor. Sektötün ihracat rakamları 1 milyar dolar sınırına dayanınca ortaya çıkan krizin aşılması için çaba harcanıyor. cam kapak bulmakta zorlanan metal mutfak eşyası üreticilerinin yurt dışından aldıkları birçok sipariş iptal edilince, yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat kaybı oldu. EVSİD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer, sıkıntının hala devam ettiğini açıkladı.

Metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 60'ını, ihracatın da yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştiren, Türkiye'de bu alanda merkez üssü konumunda olan Kahramanmaraş'ta üreticiler, talep artınca kapasitelerini artırdı.

Pandemide üretime devam eden üreticiler, tencerelere cam kapak bulmakta zorlandı. Özellikle yurt dışındaki birçok müşteri, aylar geçmesine rağmen ürünleri gelmeyince siparişlerini tek tek iptal etti. İptaller nedeniyle ihracatta yaklaşık 200 milyon dolar kayıp yaşandı.

Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın en büyük metal mutfak eşyası üreticilerinden olan, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer, cam kapak sıkıntısının pandemi ile başladığını söyledi. Sıkıntının hala devam ettiğini ifade eden Dinçer, şöyle konuştu:


"Özellikle pandemi döneminde tüm dünyada insanların evde yaşama kültürünün artırılmasıyla ev mutfak eşyalarında talep artışı oldu. Bizim firmalar da yatırımlar yaparak bu talepleri karşılama yönünde ellerinden geleni yapıyorlar ama bizimle cam kapak üreticileri bize paralel yatırımlarını artırarak ihtiyacı karşılayacak seviyeye gelemediler. Dolayısıyla bizim şu an taleplerimizi karşılayamıyorlar. Metal mutfak eşyaları olarak 2020 yılında pandemiye rağmen Türkiye'nin ihracatı 800 milyon dolar olarak gerçekleşti."


"Eğer bu cam kapak sorununu çözebilseydik metal mutfak eşyaları ihracatı 1 milyon dolar seviyelerinde olabilirdi. Yani cam kapak sıkıntısı dolayısıyla yerine getiremediğimiz taahhütlerden dolayı 200 milyon dolar eksiğimiz oldu 2020 yılı için. Bizim şehrimizde özellikle metal mutfak eşyası üreten firmalarımız sürekli işine, yatırıma devam ediyor, kapasite artırıyorlar."


'TENCERELERİMİZ KAPAKSIZ KALDI'

Cam kapağın sektör için çok önemli olduğunu belirten Dinçer, "Şu an cam kapak sıkıntısından dolayı yurt dışından gelen siparişleri zamanında yükleyemiyoruz, bu da sipariş iptallerine sebebiyet veriyor. Aynı zamanda yurt içinde marketlere verdiğimiz taahhütleri zamanında yerine getiremiyoruz. Bunlar da bizim firmalarımıza ciro ve iş kaybı olarak yansıyor. Tencere, kapak olmadığı zaman tam olmuyor. Zaten bir deyim var 'Tencere-kapak' diye. Tencerelerimiz kapaksız kaldı" dedi.


'İNSANLAR YEMEĞİ YAPARKEN İÇİNİ GÖRMEK İSTİYOR'

Fatih Dinçer, daha önce tüm tencerelerin çelik kapaklı olduğu hatırlatılarak bu sıkıntı nedeniyle sektörün tekrar çelik kapağa yönelip yönelmeyeceği sorusuna şöyle cevap verdi: "Bu iş birazcık moda işi. Artık inanlar yemeği yaparken yemeğin içini görmek istiyor, bu yüzden daha çok cam tercih ediliyor. Çelik kapak hitap eden bölgeler var, onlar da zaten bir sıkıntı yaşamadık çelik kapak da olduğu gibi devam ediyoruz. Ancak cam kapak isteyen bölgelerde şu an talepleri karşılamak da zorlanıyoruz."

BALCIOĞLU: İHRACATIMIZA ZARARI OLDU

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu da pandemiye rağmen kentin mart ayı ihracatının geçen yılın mart ayına oranla yüzde 61.3 artarak 116 milyon doları geçtiğini ve bunun kendileri için rekor oluğunu söyledi. Kahramanmaraş'ın bu rakamın daha da üstüne çıkabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Balcıoğlu, "Ama piyasadaki bazı olumsuzluklar belki 150 milyon doların üzerine çıkmamız gerekirken buna engel oldu. Çünkü çelikçi arkadaşlarımız 4 ay önce ihracat için bağlantı yaptıkları, anlaşma imzaladıkları çelik tencereleri yaptılar, hazır edip depoya koydular ama yükleyemediler. Çünkü cam kapağı alamadılar" diye konuştu.
 

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