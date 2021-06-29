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Çan'lı Kadınların Tasarladığı Çantalar Moda Dünyasına Açılıyor

Çanakkale Çan Belediyesi ev hanımlarının becerileri ile ekonomiye katkı sağlıyor. Oblavion ve Çan Belediyesi iş birliği ile geliştirilen projede, kadınların üretim gücünün artırılması hedefleniyor.

29 Haziran 2021 Salı 13:48
Çan'lı Kadınların Tasarladığı Çantalar Moda Dünyasına Açılıyor

Çan'lı Kadınların Tasarladığı Çantalar Moda Dünyasına Açılıyor
 


İlçe genelinde ev hanımlarının yeteneklerini üretime dönüştürmeyi amaçlayan Çanakkale Çan Belediyesi, “Üreten Çan ve Üreten Kadın” projesi ile Çanlı kadınların içerisindeki yeteneği ortaya çıkardı. Oblavion ve Çan Belediyesi tarafından geliştirilen bu projeye ilk başta, 20 girişimci ev hanımı ürünleriyle katıldı.


 

DAHA ÇOK EV HANIMI ÜRETİM SÜRECİNE KATILACAK

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ve projenin hayata geçirilmesine büyük destek veren Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, Çanlı kadınların ürünlerini inceledi. Başkan Öz, ilçe kadınlarının ünlü markaların tasarımcılarını geride bırakan ürünler ortaya koyduğunu ifade ederek; "Ev hanımlarımızın el emeğini, alın terini kazanca dönüştürmek için Oblavion'un profesyonel desteğini alıyoruz. Kadın istihdamını desteklerken özgün ürünler ile Çanlı kadınların zarafetini anlatan tasarımların moda dünyasında yerini almasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde projeye daha çok ev kadınının katılmasını hedefliyoruz" dedi.

 

OBLAVİON'UN PROFESYONEL DESTEĞİ ÇANLI KADINLARLA

Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, Çanlı kadınların çanta tasarımlarına hayran kaldığını belirterek; "Kendi markamız olan Oblavion, kadın modası konusunda öncü bir mecra olarak bu projede yerini aldı. Çanlı kadınların ürünlerini Oblavion'da daha geniş kitlelerin beğenisine sunacağız. Sosyal medya ve tanıtım gücümüzle, üreten kadınların yanında yerimizi alıyoruz. Bu bizim çok önemli bir sosyal sorumluluk görevi hâline geldi." dedi.



KADINLAR HİKAYESİNİ ÇANTA İLE ANLATIYOR



Yüzde 100 el örgüsü çantalar; jüt, hasır, deri, kumaş ve rafia gibi malzemeler kullanılarak üretiliyor. Çanlı ev kadınlarının tasarladığı çantaların modelleme süreci devam ederken geleneksel motiflere yer verilmesi planlanıyor. Retro tasarımlar ile eski ve yeni moda akımlarının harmanlandığı çantalarda, ev hanımları her motifte kendi hikâyelerini anlatıyor. 

Anahtar Kelimeler:
çanlı KadınlarRasyotekHaldun Pak
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