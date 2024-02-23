CANiK, Milli Uçaksavar ailesinin üç jenerasyonu Almanya’da

ENFORCE TAC Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nda CANiK, M2QCB, M2F ve M3’ü Avrupa’da ilk kez bir arada sergileyecek. Hollywood’a özel olarak üretilen, lansmanı ABD’de yapılan CANiK TTI Combat da IWA OutdoorClassics kapsamında Avrupalılarla buluşacak.



CANiK, 2024 yılı ihracat rotasına ABD ve Suudi Arabistan’ın ardından Almanya’daki iki fuarla devam ediyor. Almanya’nın Nürnberg kentinde 26-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan ve yoğun ilgi nedeniyle bu sene üç güne çıkarılan ENFORCE TAC Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’nda CANiK, dünya çapında ses getiren ürünlerini Avrupa pazarında sergileyecek. Kolluk Kuvvetleri ve Silahlı Kuvvetlere yönelik gerçekleşen fuarda, CANiK milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB’nin yanı sıra daha ileri özelliklerle donatılan CANiK M2F ve CANiK M3’ün yer aldığı ağır makineli tüfek ailesini sergileyecek. Ayrıca orta kalibre top sistemleri alanında yeni ürünleri de fuarda ziyaretçilere tanıtılacak.

Almanya’da ihracat turuna çıkacak

hemen ardından yine Almanya’da 29 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında Avrupa’nın en büyük atıcılık, avcılık ve outdoor fuarı olan IWA OutdoorClassics 2024’te yerini alacak. Burada da geçtiğimiz ay büyük ses getiren bir lansman ile tanıttığı ve başta Hollywood yapımları olmak üzere tüm sektörün dikkatini üzerine çeken yeni özel tasarım tabancası CANiK TTI Combat ile ödüllü tabancalar, optikler, aksesuar ve askeri tekstil ürünleri sergilenecek. CANiK, bu iki fuarla birlikte Almanya’da toplam 7 gün sürecek bir tanıtım turu gerçekleştirecek.

CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “CANiK olarak dünyada savunma sanayii alanında gücünü kanıtlayan Türkiye’nin ihracattaki başarılarına yenilerini eklemek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kolluk Kuvvetlerine yönelik Avrupa’nın en prestijli fuarlarından olan ENFORCE TAC ve Avrupa’nın en büyük avcılık ve atıcılık fuarı IWA kapsamında 50’nin üzerinde ürünümüzü Avrupalı paydaşlarımız için sergileyeceğiz. CANiK olarak sadece B2G değil aynı zamanda da B2B ve B2C’de de geleceğin teknolojilerini üreten bir şirket olarak sektöre yön veren olmayı sürdürürken 2024 ihracat hedeflerimiz içinde emin adımlar ile ilerliyoruz. 2024 yılında CANiK Europe şirketimizin Fransa merkezli olarak kurulması ile Avrupa pazarında yeni iş ortakları yapacağız ve ABD pazarında olduğu gibi bu pazarda da tüm satışlarımızı bundan sonra kendi organizasyonumuz üzerinden yapacağız” dedi.



Samsun Yurt Savunma Hakkında:

Samsun Yurt Savunma (SYS) Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık ‘ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 20.000 metrekare kapalı alanda kurulu dört tesisinde 950 çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. SYS Türkiye'deki tesislerinde yıllık 450 bin adet tabanca, 6000 adet uçaksavar, 250 adet orta kalibre top ve bu silahların atış kontrol sistemlerini üretiminin yanı sıra Amerika'daki tesislerinde yıllık 150 bin adet tabanca üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.



