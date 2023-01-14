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Çankaya Belediyesi işçilerine rekor zam

Ankara'da çalışanlar ile belediye arasında atılan imzalarla, işçilere rekor düzeyde zam yapıldı. Çankaya Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı net 14 bin 375 lira oldu

14 Ocak 2023 Cumartesi 13:08
Çankaya Belediyesi işçilerine rekor zam

Çankaya Belediyesi işçilerine rekor zam

Çankaya Belediyesi iştiraki ÇANPAŞ ile 1958 ÇANPAŞ çalışanının örgütlü olduğu DİSK Genel İş Çankaya 1 Nolu Şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Buna göre en düşük çalışan maaşı, yol, yemek dâhil net 14 bin 375 liraya yükseltildi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, imza töreninde, “Bu tarihi bir toplu iş sözleşmesidir. Türkiye için de bir rekordur. Yüzde 134 ile yüzde 147 arasında artış yaptık. Artık İmar, Belde, ÇANPAŞ ayrımı olmayacak. Eşit işe eşit ücret olacak. Ben işçi dostuyum, işçi oğluyum, işçi torunuyum. Ananızın ak sütü gibi helal olsun” dedi.

Çankaya İmrahor Mahallesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde, Çankaya Belediyesi ile ÇANPAŞ çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imza töreni düzenlendi.

Törene, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Genel İş Çankaya 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Yıldırım, Çankaya Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özgür Erdem İncesu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Çankaya Belediyesi Meclis üyeleri ve ÇANPAŞ işçileri katıldı.

"BUGÜN TARİHİ BİR GÜN YAŞIYORUZ"

Konuşmasına “Sizler benim canımsınız, sizler benim yoldaşımsınız, sizler benim ciğerimsiniz bunu böyle bileceksiniz” diye başlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, genç yaşta hayatını kaybeden Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Bülent Gülay’a Allah’tan rahmet diledi.

Taşdelen, “Bugün ÇANPAŞ emekçileri, Çankaya Belediyesi ve aynı zamanda Türkiye’deki taşerondan geçen tüm işçi kardeşlerim adına tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün Çankaya Belediyesi olarak imzaladığımız iş sözleşmesi tarihi bir toplu bir iş sözleşmesidir” dedi.

"SİZE BAKTIĞIMDA KALORİFER İŞÇİSİ DEDEMİ GÖRÜYORUM"

Eksi Çankaya Belediye Başkanı merhum Doğan Taşdelen’in toplu iş sözleşmelerinde öncü olduğunu hatırlatan Alper Taşdelen, “Ben de onun oğlu olarak sizin sadece başkanınız değil, arkadaşınız, yoldaşınızım. Rahmetli Hüseyin dedem bir kalorifer işçisiydi. Ben aynı zamanda bir kalorifer işçisinin torunuyum. Ben bir Belediye Başkanı olarak bütün işçi kardeşlerime baktığımda dedemi görüyorum” diye konuştu.

"İMAR, BELDE, ÇANPAŞ AYRIMI ARTIK OLMAYACAK"

İmzaladıkları toplu iş sözleşmesiyle destan yazdıklarını belirten Taşdelen, şunları kaydetti:

“Bu toplu sözleşme ile ÇANPAŞ işçilerini, İmar ve Belde çalışanları ile eşit hale getirdik. Eşit işe eşit ücret. İmar, Belde, ÇANPAŞ ayrımı artık olmayacak. Bu sözleşme Türkiye açısından da bir rekordur. Yüzde 134 ile yüzde 147 arasında taban yevmiyelerimizde artış sağladık. 15+15 olan ikramiyelerimizi 30+30’a çıkardık. Özel güvenlikteki kardeşlerimize 40 saat verdik. Cumartesini hafta sonu yaptık. Yaptığımız toplu iş sözleşmesiyle yol, yemek dâhil en düşük net maaş 14.375 lira olmuştur. Bu bir rekordur. Bunun altında benim imzam olmasından onur duyuyorum. Çünkü sizler benim yoldaşımsınız, canımsınız. Sizin en yüksek maaşı almanız benim onurumdur. Ben işçi dostuyum. Ben işçi oğluyum. Ben işçi torunuyum. Ananızın ak sütü gibi helal olsun. Yaşasın DİSK, yaşasın Genel-İş, yaşasın özgürlük, demokrasi, cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı.”

Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan ile DİSK Genel İş Çankaya 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Yıldırım da Taşdelen’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Taşdelen ile Çalışkan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Son Güncelleme: 14.01.2023 18:13
Anahtar Kelimeler:
çankayaçankaya Belediyesi
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