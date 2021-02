Case IH, JX50E model yeni yerli traktörünü tanıttı



Türkiye’nin ‘premium’ traktör markası Case IH, 2021 yılında çiftçileri yeni traktör modeliyle karşılıyor. Case IH, Türkiye traktör pazarında 0-50 HP güç aralığındaki ‘ilk traktörü’ olan JXE serisinin 50Hp.’lik en yeni modelini çiftçilerin beğenisine sundu.

‘Tam Hayal Ettiğiniz Gibi’ sloganıyla çiftçilerle buluşan JX50E modeli, TürkTraktör mühendisleri tarafından geliştirilip tasarlandı. JXE serisinin 50Hp’lik bu yeni traktörü, motorundan hidrolik aksamına kadar yerli üretim olma özelliği taşıyor.

Önce kullanıcı güvenliği ve konforu

Case IH JX50E, bu yıl Nisan ayında devreye girecek olan Traktör Ana Çerçeve Yönetmeliği (TMR) düzenlemelerine uygun olarak üretildi. JX50E serisi, TMR kapsamında, traktörlerde özellikle keskin köşelerin giderilmesi, kuyruk mili gibi dönen parçaların kontrolsüz çalışmasının engellenmesi, güvenlik donanımına akü şalterinin eklenmesi gibi kullanıcı emniyeti ön plana alınarak üretildi. Bu sayede JX50E, çiftçilere her zamankinden daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni model, her ölçekteki tarım işletmesinin tercihi olacak

Güçlü motor performansı ve yüksek teknoloji ile donatılan Case IH traktörler her geçen yıl daha fazla çiftçiye ulaşmaya devam ediyor. Bunun sonucu olarak 2020 Aralık ayında pazarda ilk 3’e giren Case IH markası, 2020 yılı genel değerlendirmesinde Türkiye’de çiftçilerin en çok tercih ettiği 4. marka oldu.

50 HP segmentinde yer alan ve bu segmentin en üstün özelliklerine sahip olan Case IH JX50E, küçük ölçekli tarım işletmelerinin ana, büyük ölçekli tarım işletmelerinin ise yardımcı traktörü olarak CaseIH’in pazardaki ayrıcalıklı konumunu güçlendirecek.

Case IH, 2021 yılının ilk yeni modeli olarak pazara sunduğu JX50E’yi, gerçekleştirilen dijital bir lansman etkinliğiyle görücüye çıkardı. Dijital etkinliği Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinden yaklaşık 70 bin kişi izledi.

Case IH, JX50E Teknik Özellikler:

Turbo-Intercooler üniteli 3 silindirli motoru 201 Nm’lik maksimum torku rahatlıkla üretebiliyor. Üstelik bu maksimum torku 1400 d/d gibi düşük bir motor devrinde yakalayabiliyor. Motoruyla mükemmel uyum sağlayan 8 ileri 8 geri mekanik transmisyonu ile kesintisiz çalışma imkanı sunuyor.

2.700 kg’lık kaldırma kapasitesi sayesinde segmentindeki en yüksek kaldırma kapasitesine sahip traktör olma özelliği taşıyor.

4 hidrolik güç çıkışı, çift devir kuyruk mili özelliklerinin sunduğu geniş ekipman gamıyla çalışma olanağını JX50E ile yakalayabiliyor.

Verimli çalışmanın yanı sıra kabin seçeneği, çift çeker seçeneği, tüm modellerde standart yolcu koltuğu, kabinli modellerde standart klima özellikleri ile de ergonomik çalışmayı maksimuma çıkarıyor.

Dijital gösterge paneli; Analog gösterge ile entegre dijital gösterge paneli sayesinde kullanıcı akü voltaj değerini, çalışma saatini, kuyruk mili devri bilgilerini ve traktör ilerleme hızı gibi bilgileri dijital gösterge panelinden izleyebiliyor.

Özellikle sezon sonlarında uzun süreli parklar halinde ihtiyaç duyulan mekanik akü şalteri JX50E modelinde standart olarak sunuluyor. Bu sayede hem akünün ömrü uzatılmış oluyor hem de sezona güvenli bir başlangıç yapılabiliyor.

TürkTraktör Hakkında

Türkiye otomotiv sanayinin halen faaliyette olan ilk üreticisi olarak 1954 yılında kurulan TürkTraktör, bugün Avrupa’nın en büyük traktör üreticileri arasında yer almaktadır. Türkiye'de kesintisiz 14 yıldır pazar lideri olan TürkTraktör, 130’un üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır. Koç Holding A.Ş. ile dünyanın en büyük traktör üreticilerinden CNH Industrial'in ortak olduğu şirketin hisselerinin yüzde 25’i BIST’de işlem görmektedir. TürkTraktör; New Holland, Case IH ve Steyr marka traktör üretimi ile zirai ekipman distribütörlüğü yapmanın yanı sıra; New Holland TD serisi ve Case IH JX seri traktörlerin dünyadaki tek tasarım ve ana üretim merkezi, Utility Light seri traktör ve transmisyonların dünyadaki tek üretim merkezi, TD serisi transmisyonlar için dünyadaki tek mühendislik ve üretim merkezi, S8000 seri motorların ana üretim merkezidir. Ankara ve Erenler’de bulunan TürkTraktör tesislerinde 2500’ü aşkın kişi çalışmaktadır. Traktör pazarının lideri TürkTraktör, 2013 yılından beri Türkiye distribütörlüğünü yaptığı CASE ve New Holland marka iş makinelerinin de Türkiye’de üretimine 2020 yılında başlamıştır. "Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren şirket olmak" ilkesiyle hareket eden TürkTraktör, ülkemizin tarım ekonomisinde verimliliğin en büyük destekçisi ve 65 yıldır kırsal nüfusumuzun refahını artıran gerçek bir dosttur.