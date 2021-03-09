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Çatıya güneş enerjisi paneli kurmak isteyenler bu haber sizin için

Evinin, iş yerinin, çiftliğinin, yayla veya çardağının çatısına, çevresine küçük ölçekli güneş enerjisi santrali kurmak isteyenlere yol gösteren uygulama yayında..

09 Mart 2021 Salı 12:07
Çatıya güneş enerjisi paneli kurmak isteyenler bu haber sizin için

Çatıya güneş enerjisi paneli kurmak isteyenler bu haber sizin için


Çatısından güneş enerjisi ile elektrik üretmek isteyenlerin maliyet ve tasarruf sorularına çözüm üreten platform, küçük yatırımcılara yol gösteriyor.

Çatısına GES Kurmak İsteyenlere Tek Tıkla Maliyet ve Tasarruf Hesabı yaparak yol gösteren ElseRoof Simülatör yatırımcıların önemli sorularına cevap veriyor.


Türkiye enerji sektöründe güneş enerjisi santrallerinin yatırım, danışmanlık, bakım onarım, EPC, internetten satış ve toptan satış faaliyetlerini gerçekleştiren Gumbel Group, internet üzerinden “ElseRoof Simülatör” ile çatısına güneş panel sistemi kurmak isteyen ev veya iş yerleri için birkaç adımda maliyet ve tasarruf hesabı çıkarabiliyor.

Tek Tıkla Maliyet ve Yıllık Tasarruf

Gumbel Group markalarından ElseRoof’un tüketicilere sunduğu simülatör kolaylığından faydalanmak için Google üzerinden giriş yapılıyor. Adres bilgilerinin girişi yapılıyor, kurulum yapılacak alan belirleniyor ve simülatör yardımıyla işaretleniyor. 

Kurulum yapılacak adresin ev veya iş yeri olup olmadığı seçiliyor, aylık ortalama elektrik faturası bilgileri giriliyor, en çok hangi zaman diliminde elektrik tüketimi yapıldığı belirleniyor. Böylelikle tek tıkla ihtiyacı karşılayacak güç gereksinimi, maliyeti ve yıllık bazda tasarruf oranı ortaya çıkıyor. 
Simülatörle birlikte karbondioksit salınımı, denk geldiği ağaç sayısı vb. çevresel etkiler de teklif isteyenler ile paylaşılıyor. 

Faaliyetler Dursa da Üretilen Elektrik, Ek Gelir Sağlıyor

Elektrik tüketim giderlerini azaltmak isteyen müstakil evler, siteler, AVM’ler ve sanayi tesislerindeki geniş çatı alanları değerlendirilerek güneş enerjisi santrali olarak kullanılabiliyor. 
Bu yapılarda haftalarca yaşam olmasa bile elektrik üretimi devam ettiği sürece, çatı GES’ler tasarruf ettiriyor. 
Konutlarda 750 – 1000 Dolar, AVM ve Sanayi Tesislerinde 450 Dolar Yatırım
Güneşten elektrik üreterek hanelerde kullanabilmek için yasal sınır 10 kilovat. Böyle bir güneş enerjisi santrali kurabilmenin kilovat başına 750 dolar maliyeti bulunuyor. Paneller için de ortalama 5 metrekare bir alan gerekiyor.
Alışveriş merkezleri ile sanayi tesisleri gibi megavat ölçeğinde tüketimi olan mekânlarda kilovat başına 450 – 470 dolar maliyetle GES kurulumu yapılabiliyor.

Üretilen ve Tüketilen Dengesine Bakılıyor

Çatıya GES kurabilmek için kurulumun ardından sistemin resmi kabulü gerçekleşiyor ve aylık mahsuplaşma sistemine dâhil olunuyor. Ardından öncelikli olarak üretilen elektrik kullanılıyor, gün içinde enerji fazlası olması durumunda veya üretilen enerjinin yetersiz olması durumunda mevcut elektrik dağıtım şebekesi vasıtasıyla dengeleme sağlanıyor. 
Ay sonunda şebekeden toplam çekilen elektrikle üretilen elektrik karşılaştırılıp mahsup ediliyor. Eğer üretilen elektrik, tüketilenden fazla ise bu fazla kısım, tarife enerji fiyatından şebekeye satılıyor. Böylelikle hem temiz ve yenilenebilir bir enerji üretiliyor hem de elektrik harcamalarında tasarrufa gidiliyor. 

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Güneş Enerjisi KurulumGüneş Enerjisi Maliyeti
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