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Çay keyfini zamlarla çalıyorlar | Çaya 3 ayda üçüncü zam

Koyu sohbetlerin etrafında döndüğü ince belli bardakları dolduran çayın tadı iyice kaçtı. ÇayKur, üç ayda çay fiyatlarına üçüncü kez zam yaptı

15 Ağustos 2023 Salı 12:29
Çay keyfini zamlarla çalıyorlar | Çaya 3 ayda üçüncü zam

Çay keyfini zamlarla çalıyorlar | Çaya 3 ayda üçüncü zam

Dünyanın en çok çay içilen ülkesinde, Türkiye'nin en büyük çay üreticisi Çaykur zarar rekorları kırarken, ürettiği çay fiyatlarına haziran başından bu yana üçüncü kez zam yaptı. Buna göre, kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 3 ayda toplam yüzde 63,6 oranında zamlandı.


Şeker fiyatlarına yapılan art arda zamların ardından çay fiyatları da yükseldi.

Çaykur, çay fiyatlarına haziran başından bu yana üçüncü kez zam yaptı.

Bloomberg HT'de İrfan Donat'ın derlediği habere göre, 8 Haziran'da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında gerçekleştirmişti.

15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4.5 oranında üçüncü bir zam daha geldi. Böylece Çaykur'un kuru çay fiyatları 8 Haziran'dan bu yana son 3 ayda toplam yüzde 63,6 oranında zamlandı.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

ZAMLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs'ta Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklayarak, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına ardı ardına zam geldi. 

Sektör paydaşları, eylül ayında da zammın devam edeceğini öngörüyor. Ayrıca daha önceki yıllarda buna benzer bir uygulamaya şahit olmadıklarını belirtilirken, Çaykur'un da tıpkı Türkşeker gibi zamları bölerek aylara yaymaya başladığını düşünüyor. KAYNAK: Cumhuriyet Gazetesi

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