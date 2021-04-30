Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çek Düzenlemesinde Olası Hukuki Sorunların Önüne Geçilmeli

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün: “Mayıs ayı içerisinde vadesi dolan ve ibraz edilemeyen çeklerin ibraz sürelerinde de uzatmaya gidilmeli ve olası hukuki sorunların önüne geçilmelidir” dedi.

30 Nisan 2021 Cuma 20:50
Çek Düzenlemesinde Olası Hukuki Sorunların Önüne Geçilmeli

Çek Düzenlemesinde Olası Hukuki Sorunların Önüne Geçilmeli

Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yoğun tepkisi neticesinde Mayıs sonuna kadar vadesi olan çeklerin ibraz süresinin ertelenmesi düzenlemesinin çek ibrazını değil çek takibini erteleyecek şekilde güncellenmesini değerlendiren Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün: “Tüm ülke ekonomisi için büyük sorunlara sebep olabilecek bu düzenlemeden geri adım atılmış olması sevindirici olmakla birlikte Mayıs ayı içerisinde vadesi dolan ve ibraz edilemeyen çeklerin ibraz sürelerinde de uzatmaya gidilmeli ve olası hukuki sorunların önüne geçilmelidir” dedi.

Yasal düzenlemelerin hazırlık sürecinde ilgili paydaşlarla fikir teatisinde bulunulmasının ve etki analizi yapılmasının bir ilke olarak benimsenmesi gerektiğini belirten Selçuk Gülsün: “Tüm dünyayı derinden etkileyen salgın sebebiyle işletmelerimiz zor günler geçirirken bir de etki analizi yapılmamış yasal düzenlemelerle uğraşıyor olmak sanayicimizin enerjisini tüketiyor. Ben yaptım oldu yaklaşımıyla konunun ilgili paydaşlarına danışılmadan hayata geçirilen yasal düzenlemeler sağlıklı bir ekonomik sistem için en önemli kıstas olan öngörülebilirliği asgari düzeye indirmektedir. Her ne kadar hayata geçirilen düzenlemelerde bizlerin tepkisi sonrası güncellemeye gidiliyor olsa da bu durum söz konusu düzenlemelerin tabiri caizse yamalı bohçaya dönüşmesine sebep olmaktadır” dedi.

Süresinde İbraz Edilemeyen Çeklerin İbraz Süresi Uzatılmalı

Çek düzenlemesi konusunda da aynı tehlikenin olduğuna dikkat çeken Gülsün: “Malum çeklerin ibraz süresi keşide yeri ile ödeme yerinin aynı şehir olması durumunda 10 gündür. Bu sürenin sonrasında çek adi senet hükmünü almaktadır. Son yayınlanan tebliğ Mayıs ayı vadeli çeklerin yasal süresi içerisinde ibraz edilememe durumunu düzenlememektedir. Bu ise suistimale açık bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple olası hukuki sorunların önüne geçmek için süresi içerisinde ibraz edilemeyen çeklerin ibraz sürelerini uzatacak bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulabilecektir” dedi.

Ödenemeyen Çekler İçin Kredi Desteği Verilebilir

Sözlerine devam eden Selçuk Gülsün, “Mevcut konjonktür ve sokağa çıkma kısıtmaları sebebiyle nakit akışı bozulan ve Mayıs vadeli çeklerini ödeyemeyen kuruluşlar için çok düşük faizli kredi kullandırılabilir. Böylece hem olası kapanmaların önüne geçilmiş hem de bir işletmede ortaya çıkacak ödeme güçlüğü sorununun adeta bir domino etkisi ile diğer işletmelere de sirayet etmesinin önüne geçilecektir. Böylece nakit akış kaynaklı sorunlar kamuya en az maliyetle kaynağında çözülebilecektir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
çek Düzenlemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Yeri Hijyen Ürünleri Kullanmanın Önemi Nedir?
İş Yeri Hijyen Ürünleri Kullanmanın Önemi Nedir?
Egeli madenciler iş kazalarının önlenmesine odaklandı
Egeli madenciler iş kazalarının önlenmesine odaklandı
Tam kapanma öncesi İstanbul boşalıyor | Bilet kalmadı
Tam kapanma öncesi İstanbul boşalıyor | Bilet kalmadı
Sahte Rulmanlar Mali Kayıplara Neden Oluyor
Sahte Rulmanlar Mali Kayıplara Neden Oluyor
Kargo şikayet | Geldik, yoktunuz'dan muzdarip olanların oranı yüzde 29
Kargo şikayet | Geldik, yoktunuz'dan muzdarip olanların oranı yüzde 29
TürkTraktör, 2021 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
TürkTraktör, 2021 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
GEBKİM MTAL öğrencileri girişimcilikte de zirveye aday
GEBKİM MTAL öğrencileri girişimcilikte de zirveye aday
BtcTurk | PRO'nun yenileri COMP, GRT ve MANA
BtcTurk | PRO'nun yenileri COMP, GRT ve MANA
Sıfır konut satışları yüzde 25 oranında azaldı
Sıfır konut satışları yüzde 25 oranında azaldı
İş arayanlar borçla yaşıyor | Umutları hızla tükeniyor
İş arayanlar borçla yaşıyor | Umutları hızla tükeniyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim