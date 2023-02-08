Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Cengiz Holding’den deprem bölgesine 500 milyon TL bağış 

Cengiz Holding, bugün deprem bölgeleri için yapılan bağışlar konusunda öncü bir adım attı ve 500 milyon TL destekte bulundu. 

08 Şubat 2023 Çarşamba 21:31
Cengiz Holding’den deprem bölgesine 500 milyon TL bağış 


Cengiz Holding’den deprem bölgesine 500 milyon TL bağış 

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren arama ve kurtarma çalışmaları için tüm iştirakleri, grup şirketleri, iş makineleri ve teknik ekibinin yanı sıra maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekipleriyle seferber olan Cengiz Holding, bugün deprem bölgeleri için yapılan bağışlar konusunda öncü bir adım attı ve 500 milyon TL destekte bulundu. 

Cengiz Holding’in açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

Ülkemizi derinden sarsan, depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin acısı yüreğimizi dağlıyor; yaralılarımıza ise acil şifa diliyoruz.

Cengiz Holding olarak deprem felaketinin yaralarını sarmak, hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Deprem bölgelerine iş makineleri, ekipman ve araç desteği sağlamayı sürdürürken, bu araçları kullanacak teknik ekip ile maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekiplerini de deprem bölgelerine sevk etmeye devam ediyoruz. Toplam 432 kişilik arama kurtarma ekibimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri için gerekli şoför, mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan yaklaşık 187 kişi de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ediyor.

Ayrıca Adıyaman, Malatya ve Gaziantep İslahiye’de kurulacak aşevleri için de çalışmalar hızlandırılırken, söz konusu aşevleri 13 Şubat 2023 tarihinden itibaren, günde 5 biner kişiye (toplam 15 bin) sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. İslahiye ve Hatay’da ayrıca 2 ekmek fabrikası desteği sağladık.

Tüm bu çalışmalara ilaveten bugün deprem bölgeleri için 500 milyon TL tutarında destek bağışı yapmaya karar verdik. Bunun 400 milyon TL’si AFAD’a, 100 milyon TL’si ise AHBAP’a iletildi. Tüm çalışmalarımıza aynı hızla devam ederken, yaralarımızı birlikte sarmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün birlik olma, birlikte mücadele etme günüdür. Tüm Türk iş dünyasını da bu hassasiyetin bir parçası olmaya davet ediyor; hep birlikte bu zor günleri aşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Cengiz Holding

Sarıyer halkı depremzedeler için tek yürek oldu
Sarıyer halkı depremzedeler için tek yürek oldu
Üsküdar deprem için seferber oldu
Üsküdar deprem için seferber oldu
Depremzedelerle dalga geçen küstah kadın tutuklandı
Depremzedelerle dalga geçen küstah kadın tutuklandı
BTK depremi unuttu sosyal medyayı kısıtladı
BTK depremi unuttu sosyal medyayı kısıtladı
Deprem bölgesinde eski AKP'li vekil halkın acısını unuttu İmamoğlu'na saldırdı
Deprem bölgesinde eski AKP'li vekil halkın acısını unuttu İmamoğlu'na saldırdı
Depremde can kaybımız 9 bini geçti | Kızılay ortada yok isyanı
Depremde can kaybımız 9 bini geçti | Kızılay ortada yok isyanı
Depremde son durum | Kayıplarımız 7 bin 108 oldu
Depremde son durum | Kayıplarımız 7 bin 108 oldu
Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü
Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü
Anahtar Kelimeler:
DepremDeprem YardımlarıDeprem Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EİB Başkanı Eskinazi | Türkiye'nin tek gündemi deprem
EİB Başkanı Eskinazi | Türkiye'nin tek gündemi deprem
2023’te ekonomileri şekillendirecek 5 teknolojik gelişme
2023’te ekonomileri şekillendirecek 5 teknolojik gelişme
Balıkesir 3 milyar dolar ihracat hedefliyor
Balıkesir 3 milyar dolar ihracat hedefliyor
Otokar Zırhlı Araç Ailesini Arma II ile genişletti
Otokar Zırhlı Araç Ailesini Arma II ile genişletti
Yeni kurulan şirketlerin sermaye toplamı yüzde 19,7 arttı
Yeni kurulan şirketlerin sermaye toplamı yüzde 19,7 arttı
Dört iflastan biri geç ödemelerden kaynaklanıyor
Dört iflastan biri geç ödemelerden kaynaklanıyor
Türkiye'nin ilk hidrojen üssü Bandırma'da 
Türkiye'nin ilk hidrojen üssü Bandırma'da 
Doğal gaz fiyatlarındaki gerileme henüz konut tarifelerine yansımadı
Doğal gaz fiyatlarındaki gerileme henüz konut tarifelerine yansımadı
Palandöken | Hurda Araç Teşvik Yasası yeniden çıkarılmalı
Palandöken | Hurda Araç Teşvik Yasası yeniden çıkarılmalı
Palandöken'den esnaf için elektrik indirimi çagrısı 
Palandöken'den esnaf için elektrik indirimi çagrısı 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim