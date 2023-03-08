Cengiz'in Kazdağ aşkı bitmek bilmiyor | İlla kesecek



Türkiye'nin doğasına, denizine, deresine ırmaklarına son 10 yıldır en ağır zararları veren AKP'li şirketlerin para hırsı tabiat harikası dağlar mahkeme kararlarına rağmen tehdit altında. Cengiz Holding’in Kazdağı’nda işletmek istediği altın madeni için yöre köylülerinin tarım ve hayvancılık için kullandığı Kocabaş Çayı’nın suyu verilecek.



Muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’in Çanakkale Çan’da işletmek istediği altın madenine su karşılamakta kullanılacak göletlerin yapımı için köylülerin tarlası kamulaştırılacak.

Çanakkale İdare Mahkemesi tarafından projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu iptal edilmesine karşın bu adımın atılmasına karşı gelen yurttaşlar ve çevre örgütleri bugün Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü önünde toplandı.

Çan Çevre Derneği Başkanı Avukat Ümran Aydın, “DSİ, mahkeme kararıyla iptal edilmiş olmasına karşın Cengiz Holding’e ait Halilağa Bakır Madeni için ilçemizin can damarı olan Kocabaş çayından su almak istiyor. Hem de bunu depremin ikinci günü olan 8 Şubat’ta yurttaşa yazı göndererek yapıyor. Bölgemiz, hali hazırda susuzlukla mücadele ediyor” dedi.

Projede kamu yararı olmadığını belirten Aydın, “Burada maden şirketinin yararı var. İptal edilen proje için itirazlarımızı iletti. DSİ iptal edilmemiş gibi davranıyor. Çiftçiliği öldürecek bu proje için DSİ’nin devlet kurumu şeklinde davranmasını istiyoruz” diye konuştu. Yurttaşlar 300’den fazla imzalı dilekçeyi DSİ’ye sundu.

293 BIN 768 AĞAÇ BULUNUYOR

Truva Bakır Maden İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Halilağa Bakır Ocağı projesinin açılan davalarla birlikte ÇED olumlu kararı iptal edildi. Bakanlığın sisteminde yer alan 4 bin 230 sayfalık ÇED raporuna göre, 513.80 hektarlık kısmı orman arazisinden oluşan projenin 257.79 hektarlık alanında madencilik faaliyeti yürütecek. Ormanlık alan sayılan 513.80 hektarlık alanda ise 293 bin 768 ağaç bulunuyor. ÇED alanında fiziki olarak kullanılacak 257.79 hektarlık alana göre ise öngörülen ağaç sayısı 149 bin 250 adet. KAYNAK: CUMHURİYET GAZETESİ