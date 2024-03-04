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CERN İnovasyonlarını Türk Girişimcilerle Buluşturuyor

YTÜ Yıldız Teknopark, CERN Venture Connect (CVC) Programı ile Türk start-up'larına seçilmiş CERN teknolojilerine erişim imkânı sağlayarak girişimcileri yeniliklerini keşfetmeye ve bu teknolojileri kullanarak şirket kurmaya olanak sağlıyor.  

04 Mart 2024 Pazartesi 09:51
CERN İnovasyonlarını Türk Girişimcilerle Buluşturuyor






CERN İnovasyonlarını Türk Girişimcilerle Buluşturuyor

Üye ve Ortak üye ülkelerinde derin teknoloji konusunda deneyimli paydaşlardan oluşan bir ağ kuran dünyanın en prestijli araştırma merkezlerinden biri olan CERN, girişimcilere inovasyonlarına erişme imkânı sunuyor. Türkiye ayağında tek partneri olan YTÜ Yıldız Teknopark ile iş birliğine giden CERN, başlattığı CERN Venture Connect (CVC) Programı çerçevesinde, girişimcilere önemli destekler sunuyor. Teknopark'ın global markası YTU Startup House ile etki potansiyeli olan güçlü iş fikrine sahip ve CERN teknolojisiyle uyumlu olan girişimcileri, CERN'in yıllara dayanan teknolojik uzmanlığını kendi sektörlerine uygulamalarına olanak tanıyacak. Küresel bilim ve girişimcilik ortamında önemli bir adım olarak kabul edilen CVC programı, YTÜ Yıldız Teknopark'ın araştırma ve geliştirme ekosistemine entegre ederek Türk girişimcileri kendi inovasyonlarıyla buluşturacak.

“CERN’ün Uluslararası Ağı Girişimcilerimiz İçin Büyük Fırsat”

CERN Venture Connect'in (CVC) girişimcilere eşsiz fırsatlar sunduğunun altını çizen YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, şunları söyledi: “CERN inovasyonlarının, enerji fiziği alanının ötesine geçerek farklı sektörlerde kullanılabilmesi oldukça önemli bir detay. Örneğin girişimcilerimiz, CERN'ün yüksek enerji fiziği deneylerinde kullanılan veri analitiği yöntemlerini sağlık sektöründe hastalık teşhisini geliştirmek için uygulayabilir veya enerji üretiminde sürdürülebilirliğe önemli katkılarda bulunabilirler. Bu iş birliği ile girişimcilerimiz, çeşitli sektörlerde inovasyon fırsatlarına erişme şansı elde edecekler. Bu da girişimcilerimize teknolojik sınırları zorlama ve yaratıcı projeler geliştirmenin kapılarına da açmış olacak.

CERN’ün global çapta yaptığı bu partnerlik, sadece Türkiye için değil aynı zamanda küresel ölçekte bilim ve teknoloji dünyasına büyük katkılarda bulanacak. Amacımız, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki güçlü potansiyelini dünyaya gösterebilmek. Bu bağlamda CERN’ün uluslararası ağı, girişimcilerimizin global iş birlikleri içerisinde olmalarını sağlayarak sınırları aşmalarını kolaylaştıracak. Partnerlik sayesinde teknoloji dünyasında yeni fikirlerin, projelerin ve çözümlerin ortaya çıkacağına eminiz.”

Anahtar Kelimeler:
CERN
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