CES İleri Kompozit IDEF’23’te Yoğun İlgi Gördü

Türkiye’de savunma sanayiinin en büyük buluşması IDEF’23 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı tamamlandı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 689 yerli, 772 yabancı katılımcı olmak üzere toplam 1.461 firmaya ev sahipliği yapan fuarda, Savunma ve Havacılık alanında ileri kompozit çözümleri sunan CES de yer aldı.

Küresel Pazarda Rekabetçi Çözümler Sunuyor

’te personel ve platform koruma çözümlerini sergileyen CES standını yurt içinden ve yurt dışından birçok katılımcı ziyaret etti. Ziyaretçileri arasındabaşta olmak üzere üst düzey pek çok askeri yetkilinin de olduğu CES, yüksek mühendislik ve ileri teknoloji içeren ürünleriyle sivil ve askeri profesyonellerden tam not aldı.

İleri kompozit alanında Türkiye'de en büyük üretim kapasitesine sahip şirketlerden biri olan CES’in, kara, deniz ve hava araçlarında kullanılan kompozit ürünleri de katılımcılar tarafından detaylıca incelendi. Airbus, Sikorsky gibi havacılık devlerinin kalifikasyonlarından başarıyla geçen CES, IDEF’23’ün öne çıkan şirketlerinden biri olarak katılımcıların yoğun ilgi ve beğenisi ile karşılaştı.

CES, Türkiye ve Avrupa’nın savunma ve havacılık alanında önde gelen şirketlerinden biri olarak konumlanıyor ve bu alanlardaki gelişim ve inovasyonu gösteren başarılı çalışmalarıyla küresel pazarda rekabetçi çözümler sunuyor.

Savunma sanayii alanında önemli atılımlar ve yatırımlarıyla uluslararası arenada büyümeye devam eden CES, bölgede önemli bir fuar olan IDEF’23 fuarını başarıyla sonlandırmanın gururunu yaşıyor.