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Çetaş’tan Çorlu’ya iki yeni bayi yatırımı

40 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe başarı ile faaliyet gösteren Türkiye’nin Otomotiv Perakendecisi Çetaş Otomotiv, Büyükçekmece’den sonra Çorlu’da da Peugeot ve Citroen Yetkili Satıcı ve Servislerini açtı. 

05 Aralık 2020 Cumartesi 13:15
Çetaş’tan Çorlu’ya iki yeni bayi yatırımı

Çetaş’tan Çorlu’ya iki yeni bayi yatırımı

Çetaş Otomotiv’in Çorlu ve Trakya bölgesindeki varlığı ile PSA Grubu, bölgedeki pazar payını artırarak kaliteli hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini üst noktalara taşımayı hedefliyor. 

Çetaş Otomotiv elde ettiği otomotiv tecrübesini; Peugeot, Citroen, Opel, Ford, Renault, Dacia, Isuzu markalarının satış, servis, yedek parça ve ikinci el fonksiyonları ile temsil eden, Türkiye’nin bağımsız en büyük bayilik gruplarından biridir.

PSA’nın bölgedeki en büyük bayisi olan Çetaş Otomotiv bu yeni tesisinde Yeni Peugeot 3008 ve Peugeot 5008 SUV modellerinin lansmanı ile birlikte Trakya bölgesinde müşterilerine cazip fiyat ve yüzde 0’dan başlayan kredi faiz oranlarıyla araç sahibi olmalarını kolaylaştıracak alternatifler sunuyor. Ayrıca Peugeot 508, Peugeot 308 gibi otomobillerinin yanı sıra Peugeot Rifter, Peugeot Boxer gibi Peugeot Ticari modellerini de sergiliyor ve satışını gerçekleştiriyor.

Lansmanından bu yana segmentinde konfor özellikleriyle öne çıkan, satış rekorları kıran ve müşteriler tarafından büyük ilgi gören Citroen C5 Aircross araçlarda Çetaş Otomotiv’de cazip fiyatlar ve 20 bin TL’ye varan peşin alım indirimleriyle bölge halkının araç ihtiyaçlarına cevap vermekte. Ziyaretçiler Citroen, C3, Citroen Berlingo, Citroen Jumper modellerini de inceleyip, bu modellere satın alımı kolaylaştıracak zengin kredi seçenekleriyle sahip olabiliyorlar.

İKİNCİ EL’DE 7/24 GARANTİLİ HİZMET

Çetaş, iki yeni markası ile birlikte aynı zamanda yaklaşık 40 araç teşhir edilebildiği büyük bir ikinci el showroomunu da bu yeni tesisinde hizmete açtı. Yeni araç alacak müşterilerine kolaylık sağlamak için mevcut araçlarını takas seçeneği ile alıp müşterilerine kolaylıklar sunuyor. 

Her marka modelin satışının yapıldığı bu showroomda tüm araçların satışı  detaylı ekspertizli, garantili ve 7/24 yol yardım hizmet paketi dahil yapılmaktadır. 

İKİ MARKA, DEV TESİS

Çetaş Çorlu, her iki markası için modern showroom ve son teknoloji servis alanında hizmetlerini 3.400 metrekare kapalı, 1.000 metrekare açık olmak üzere, toplamda 4.400 metrekarelik alanda sunuyor.

1.600 metrekare modern showroomunda aynı anda Peugeot ve Citroen’in 30 farklı model ve donanıma sahip aracı sergilenirken, 1.800 metrekarelik servis alanında aylık 2.500 adedin üzerinde Citroen ve Peugeot araca servis hizmeti verebilecek kapasitededir. Bu yeni bayi yatırımında 50 çalışana istihdam sağlanırken,  müşterilere en iyi satış ve satış sonrası hizmeti fark yaratacak alternatiflerle tam donanımlı bir şekilde sunmaktadır. 

Çetaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Taşar, bu yatırımla amaçlarının "Tam Anlamıyla Memnun Çetaş Müşterileri" hissini yaşatmak ve bu doğrultuda "Türkiye’nin Önde Gelen Otomotiv Perakendecisi" konumunu pekiştirmek olduğunu belirtti. 
 

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