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Ceviz bahçeleri yüzde 5 büyüdü

Türkiye'de yerli ceviz üretimini artırmak ve bu hedefle cari açığı kapatmak üzere 1 milyon dikili ceviz ağacıyla yola çıkan Ceviz Üreticileri Derneği, büyümeye devam ediyor.

27 Nisan 2022 Çarşamba 11:37
Ceviz bahçeleri yüzde 5 büyüdü

Ceviz bahçeleri yüzde 5 büyüdü



2020 yılında Türkiye’deki yerli ceviz üretimini geliştirmek amacıyla ceviz üreticiliği yapan tarım işletmelerinin bir araya gelmesiyle kurulan Ceviz Üreticileri Derneği’nin üyeleri, geçtiğimiz ay 50 bine yakın yeni fidanı toprakla buluşturdu. Fidanların ekilmesiyle ceviz bahçelerinde yüzde 5 büyüme gerçekleştirilirken dernek üreticileri hem verimliliği hem de ağaç sayısını arttırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin verimli topraklarında yerli ceviz üretimini artırmak ve bu hedefle cari açığı kapatmak üzere 1 milyon dikili ceviz ağacıyla yola çıkan Ceviz Üreticileri Derneği, büyümeye devam ediyor. Dernek, üyelerinin bazılarının yenileme bazılarının da yeni fidan dikimi olmak üzere 50 bin adet fidanı toprakla buluşturması sonucunda yüzde 5’lik bir büyüme gerçekleştirdi.

Ceviz Üreticileri Derneği Eş Başkanı Ömer Ergüder, 2022 yılının mart ayında 50 bin adet yeni fidan ekimi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Ergüder, “2020 yılında kurulduğumuzda, dernek üyelerimizin bahçelerinde bulunan toplam ceviz ağacı sayısı 1 milyondu. Üreticilerimizin yaklaşık yüzde 70’i, bahçelerini büyütme kararı aldı ve bu sene 50 bin yeni fidanımızı toprakla buluşturduk. Ceviz üretiminin artması adına bu bizim için çok sevindirici bir durum” dedi.

“Hedefimiz verimliliği arttırmak”

Ergüder, “Ülkemizdeki ağaçlandırmayı ve bu nedenle de verimliliğin artmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. 2023 yılında, bu yıl diktiğimiz fidanların daha fazlasını toprakla buluşturmayı umut ediyoruz. Böylece sürdürülebilirlik adına binlerce kilometre uzaktan ithal edilen cevizlerin yerini alacak ürünler üreterek karbon ayak izinin önemli ölçüde azalacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
CevizCeviz Ağacı
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