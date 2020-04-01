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Çevrimiçi kariyer etkinliğine talep artıyor

Yapı Kredi stratejik ortaklığında gerçekleşen etkinlik, binlerce üniversite öğrencisini şirketlerle buluşturup sorularını yanıtlayarak gelecekleri hakkında güven aşıladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 09:31
Çevrimiçi kariyer etkinliğine talep artıyor

Çevrimiçi kariyer etkinliğine talep artıyor



3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı’nın Yapı Kredi stratejik partnerliğiyle gerçekleştirdiği ilk Online Career Summit etkinliğinde toplam 7 şirket, canlı yayında kendilerini üniversiteli gençlere tanıtma ve öğrencilerden gelen soruları yanıtlama şansı buldu. Şirketler kendilerini ve kariyer imkanlarını ülkenin dört bir yanından 4 binin üstünde öğrenciye tanıtarak, mevcut gündemden dolayı evde bulunan gençlere keyifli anlar yaşattı.

Kampüs etkinlikleri iptal olmadı, sadece şekil değiştirdi!


3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı Başkanı Alper Çakıroğlu; etkinliğin çıkış noktası hakkında “Kampüs iletişimini 11 yıldır yapıyor olmamızın bir getirisi olarak öğrenciler ve yeni mezunlarla çok yakından çalışma fırsatına sahibiz. Hem öğrenci kulüpleriyle sürekli iletişim halinde olmamız hem de düzenli olarak binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmalarımız sayesinde öğrencilerin nabızlarını tutabiliyoruz. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günlerden en çok etkilenenlerden biri şüphesiz üniversite öğrencileri. Hepimizin moralini bozan pandeminin özellikle mezun olmak üzere olan üniversitelilerde gelecek belirsizliği yaratmasından dolayı ciddi bir gerginlik olduğunu gördük. Geleceklerine yön verecekleri birçok kampüsteki kariyer etkinliği iptal oldu. Online Career Summit projemiz aracılığıyla ülkemizdeki işveren şirketlerin sıcaklığını paylaşarak hem onlara bu zor zamanlarda güven aşılamak, hem de şirketlerin kampüs iletişimi devamlılığını sağlamak istedik. Çağrılara sessiz kalamazdık. #evdekal, kariyerinden geri kalma dedik. Kampüs etkinliklerinin çevrimiçi etkinliklere dönüştüğünü gösterip güven aşılamayı amaçladık. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim gibi düşünerek etkinliğe katılan şirketlerimize teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Yoğun talep üzerine ikinci ve üçüncü etkinlik yolda!

Herhangi bir başvuru veya kayıt olmadan herkesin izleyici olarak çevrimiçi katılabildiği etkinlikte, sırasıyla Yapı Kredi, Vodafone, Oyak Renault, TUSAŞ, Türk Telekom, Yıldız Holding ve Ak Sigorta olmak üzere toplamda 7 şirket, 4.000’in üzerinde öğrenciye kendilerini ve iş ile staj imkanlarını tanıtma şansı buldu. Ücretsiz olan çevrimiçi etkinliğe ülkenin dört bir yanından katılan öğrenciler ise canlı yayında şirket temsilcilerine yönelttikleri sorularla normal şartlar altında kampüste alacakları yanıtları çevrimiçi edinme fırsatı yakaladı.

Ülke çapında onlarca okulda gerçekleşmesi planlanan yüzlerce kariyer oturumunun telafisi olması amacıyla sunulan çevrimiçi etkinliğe okul, bölüm, sınıf gözetmeksizin herkesin katılması planlanarak üniversiteli gençlere fırsat eşitliği sağlandı. Sempatileriyle ve neredeyse tüm öğrencilerin merak ettiği sorulara verdikleri yanıtlarla gençlerin gönüllerini kazanan şirket temsilcileri, 3İK’nın iletişim merkezine yoğun talep yaratarak hemen aynı gün içerisinde etkinliğin ikinci ve üçüncü defa gerçekleştirilmesi kararının alınmasını sağladı. Bir sonraki Online Career Summit 3 Nisan’da gerçekleşecekken, üçüncü etkinliğin tarihi ilerleyen günlerde duyurulacağı bilgisi edinildi.

“Zorluklara karşı çözüm geliştirmek insanın yapısında var”

Etkinliğin en yoğun dinlenen ve en fazla soru sorulan konuşmacısı Yapı Kredi İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, “Neticede şöyle bir gerçek var; bu günler geçecek. Çok belirsiz bir dünya önümüzde olsa da kendimizi yarınlar için güçlü tutacağız, yarınlar olacak ve güzel olacak. Hayallerimiz oldukça, onların peşinden gittikçe biz varız. İnadına dik durmalıyız. Dünya tarihindeki birçok zor durum, bugün kullandığımız icatların kaynağı olmuştur. Zorluklara karşı çözüm geliştirmek insanın yapısında var” sözleriyle ülkemizin gençlerine gelecekleri konusunda güven aşıladı.
 

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