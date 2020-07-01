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Çiğdem Erol, IBS Özel Projeler ve Plasman Başkanlığına atandı

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği (UIB Türkiye) kadrosuna yeniden katılan Çiğdem Erol, 1 Temmuz 2020 itibariyle şirketin Özel Projeler ve Plasman Başkanlığı pozisyonuna getirildi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:07
Çiğdem Erol, IBS Özel Projeler ve Plasman Başkanlığına atandı

Çiğdem Erol, IBS Özel Projeler ve Plasman Başkanlığına Atandı


Sigorta sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan Çiğdem Erol, IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği (UIB Türkiye) Özel Projeler ve Plasman Başkanı olarak atandı. Çiğdem Erol, 2014 yılında IBS bünyesine katılarak Lokal İşler Direktörü pozisyonunda görev yaptı. IBS’de 6 yıl boyunca çeşitli departmanlarda üst düzey yöneticilik yapan Çiğdem Erol, son iki yıl boyunca Almanya da bulundu.

Çiğdem Erol’un yeni pozisyonu için değerlendirmede bulunan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi; “Türkiye’de sektör liderliğine oynayan bir şirket olarak uzun yıllardır beraber IBS’i daha da yukarıya taşımamızda Çiğdem Erol’un desteği çok büyük. Yapıcı yaklaşımı ile motivasyonu her zaman üst seviyede tutan Erol rekabet ortamında bize önemli faydalar sağlamış ve bundan sonraki görevinde de katkı sunmaya devam edecektir. Kendisine yeni görevinde başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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