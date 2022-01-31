Çimento Sektörü yüzde 43 zam oranında uzlaştı!

Çimento sektörünün neredeyse tamamının üyesi bulunduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile muhatap işçi sendikası Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 2022-2023 yıllarında geçerli olacak yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendikalar, Türkiye genelindeki ÇEİS üyesi 29 kuruluşu kapsayan grup toplu iş sözleşmesinde, yüzde 43 zam oranında el sıkıştı.

ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat ÇALBIYIK, imzalanan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Geride bıraktığımız sene tüm iş dünyası için zor bir dönemdi; Türkiye ekonomisinin lokomotif endüstrilerindensektörü olarak, çalışma barışının devamı için sorumluluk üstlenerek elimizden gelen tüm fedakarlığı yaptık. Aynı uzlaşmacı yaklaşımı gösteren Türkiye Çimse-İş Sendikasına da teşekkür ediyorum. Sektörümüzde 2022-2023 yıllarında geçerli olacak grup toplu iş sözleşmesi sürecini, karşılıklı uzlaşma temelinde yürüterek, barışçıl yollarla ve yasal süre içerisinde tamamladık. Görüşmeler boyunca kurulan sosyal diyalog ve karşılıklı özveri sayesinde, 2 yıl devam edecek başarılı bir anlaşmaya daha imza attık. Üye fabrikalarımızı kapsayan yeni dönem grup toplu iş sözleşmesine göre; Türk çimento sektörü çalışanlarınayapılacak. Uzun yıllardır sürdürdüğümüz uzlaşma geleneğinin bozulmadan, önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini temenni ediyorum. 2022-2023 yılı grup toplu iş sözleşmesi, çimento sektörü işverenlerine ve sektörümüzün emekçilerine hayırlı olsun.”

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) hakkında:

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), üyelerinin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tamamına yakınının üyesi bulunduğu ÇEİS, bugün, 31 kuruluşa bağlı 65 tesisi yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda platformda temsil etmektedir. ÇEİS Türkiye’nin en büyük işveren sendikalarındandır.