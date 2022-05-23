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Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi 

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nın (ÇEİS), çimentonun estetik ve yenilikçi kullanımını teşvik etmek için düzenlediği “Yapı Tasarım Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, profesyoneller ve öğrenciler olmak üzere iki kategoride verildi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:35
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi 


Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi 


 

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından, “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla düzenlediği Yapı Tasarım Yarışması’nda kazananlar ödüllerine kavuştu.  Çimentonun inşaat projelerindeki kullanım alanlarına ve şekline ilişkin ön yargıları yıkmayı hedefleyen ve bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın ödül törenine; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ÇEİS Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık ile çok sayıda saygın konuk katıldı. 

Toplam 14 Ödül Dağıtıldı

Ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede, profesyonel kategoride Dilara Demiralp ve Uğur İmamoğlu ikilisinin, deniz kıyısında konumlanan tekil strüktürlerin yerle ve birbiriyle kurduğu ilişkiyle öne çıkan Ekoton projesi birincilik ipini göğüsledi. Kategorinin ikincilik ödülü, Aslı Erdem, Merve Nur Başer ve Fatma Zeyneb Önsiper’in, farklı organizmalar için yaşam alanları sağlama ve doğayı içinde bulundurabilme potansiyeli taşıyan Concrete Jungle projesinin oldu.  Kategorinin üçüncülük ödülü, Efecan Kuyusuz, Volkan Kaya, Metin Ali Liman, Mustafa Tayyip Kaynar ve Bayram Altındağ’ın, atıl durumda kalan su kulelerinin yeniden işlevlendirilmesine odaklanan Temas projesinin oldu. Kentsel Arayüz DAM, Katmekân, Cubetopia ve Duyusal Beton projeleri ise kategorinin Eşdeğer Mansiyon ödüllerini almaya hak kazandı.

Öğrenci kategorisinde ise Melis Beril Yemişçi, Melis Pınarel ve Dilşad Kurdak’ın, eğlenceli ve dinamik tasarım fikri ile rakiplerinden sıyrılan Beton Motus projesi birincilik ödülüne layık görüldü. İkincilik koltuğuna, bitkileri tasarıma dahil ederek getirdiği çözümle fark yaratan Ningen projesiyle Yeliz Kaya, Furkan Berke Çilesizoğlu, İlayda Ömer ve Kurtuluş Atasever oturdu. Kategorinin üçüncülük ödülü, Mertcan Demirhan, Umut Can Korkmaz, Emil Aliyev ve Yusuf Çoşan’ın, su sorununa, betonun öne çıktığı tasarımıyla farkındalık yaratma çabasıyla takdir gören Sarnıç isimli projesine gitti. Öte yandan, Küf-Beton, Paraboloid Kenet Kavuşma, Döngü ve PAR-KUR projeleri Eşdeğer Mansiyon ödüllerinin sahibi oldu. Ödül gecesinde, toplam 295 bin TL’lik ödül dağıtıldı. 

Ödüllü projelerin hayata geçirilmesi için sorumluluk alınacak

Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu; “Bu özel gecede bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yapı Tasarım Yarışması ile ülkemizin yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarabilmesine, çimentonun yenilikçi kullanım alanlarının keşfedilebilmesine katkı sağladığımıza inanıyoruz. Nispeten görünmez olan çimentonun estetik kullanımlarını görünür kılmak amacıyla, yepyeni bir alan açarken hem sektör profesyonellerinin birikimini hem de genç yeteneklerin yüksek heyecanını aynı başlık altında buluşturmaktan çok mutluyuz.” dedi. Ödüle layık görülen projelerin hayata geçirilmesi konusunda da sorumluluk alacaklarını belirten Konukoğlu; “Şimdi yeni görevimiz, dereceye giren ve ödül kazanan projelerin hayata geçirilmesi konusunda girişimlerde bulunmak olacak. Kamu kurumları ile iş birliği yaparak, kentlerimizin uygun bölgelerinde betonun yaratıcı, estetik ve çevreyle uyumlu örneklerini vatandaşlarımızla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Uygulama sürecinde ÇEİS olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” diyerek sözlerini noktaladı.

Yapı Tasarım Yarışması ile ilgili ayrıntılı bilgiye  http://www.yapitasarimyarismasi.com/   adresinden ulaşılabiliyor.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) hakkında:

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), üyelerinin çalışma ilişkilerinde; ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, üyelerinin verimli çalışmalarına destek olmak, toplu iş sözleşmesi süreçlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek amacıyla 1964 yılında kurulmuş bir işveren sendikasıdır. ÇEİS, endüstri ilişkileri ve insan kaynakları faaliyetleriyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitim, meslek standartları ve mesleki yeterlilikler ile istatistik faaliyetlerini yürütmektedir. Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin %95’inin üyesi bulunduğu ÇEİS, bugün, 36 kuruluşa bağlı 65 tesisi yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda platformda temsil etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
çimento
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