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Çıntar Mantarı | Fiyatını duyan ormana koştu

Yağmur sonrası Ege Bölgesi'nde yüksek kesimlerde çıkan, Türkiye'nin en pahalı türü olarak bilinen Çıntar Mantarı'nın kilosu 160 liraya kadar yükseldi.

12 Ekim 2021 Salı 21:20
Çıntar Mantarı | Fiyatını duyan ormana koştu


Çıntar Mantarı | Fiyatını duyan ormana koştu

Ege Bölgesi'nde özellikle eski yaylalara yakın bölgelerde dar gelirlerin önemli besin maddesi olarak bilinen Çıntar Mantarı Mantarı şimdi zengin sofralarını süslüyor. Yüksek kesimlerde ve çam ağaçlarına yakın bölgelerde yağmur sonrasında üremeye başlayan çıntar mantarının kilosu son yıllarda 100 liranın üstüne fırladı. Denizli'de ise bu fiyat 160 lirayı buldu. İşte o haberin detayları; 


Denizli’de yüksek kesimlerde yağışlı havaların ardından çıkan çıntar mantarı, pazarda kilosu 110 TL’den yerini aldı. Talep görmesinin ardından tezgahlarda fiyatı 160 TL’ye çıkan çıntarı toplamak isteyen vatandaşlar, soluğu ormanda aldı.

Denizli'de geçen hafta yüksek kesimlerde meydana gelen yağışların ardından özellikle çam ağaçlarının yanında çıkan çıntar mantarı toplanmaya başlandı.

FİYATI DUYAN ORMANA KOŞUYOR

Vatandaşların sabah saatlerinde ormanlık alana giderek topladıkları çıntar, ilk olarak pazarda 110 TL'den yerini aldı. İlerleyen zamanlarda talebin artmasının ardında kilosunun 160 TL'ye çıktığını duyan vatandaşlar, çıntarı toplamak için ormana akın etti.

VATANDAŞLAR FIRSATA ÇEVİRDİ

Yaşlı genç demeden ormanda çıntar toplayan vatandaşlar, çantalarında kilolarca mantarla evlerine dönerken, kimi satarak bunu fırsata çevirdi. Yağışların artmasıyla birlikte çıntarın bu sene bereketli geçmesini bekleyen köylüler, çıntarın yüksek miktarda besin değeri olduğunu söylüyor.

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çıntar Mantarı
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