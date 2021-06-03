Cisco inovasyonları görücüye çıkarıyor

SecureX platformunda daha ileri düzeyde Genişletilmiş Algılama ve Müdahale (XDR) özellikleriyle Cisco, cihazlar, ağlar, uygulamalar ve veriler için güvenliği büyük ölçüde basitleştiren inovasyonları görücüye çıkarıyor. Ayrıca bulut ortamında daha gelişmiş tehdit korumasıyla Güvenli Erişim Hizmeti Uç Noktası (SASE) vizyonunu gerçekleştiriyor. Ağ güvenliğini yeniden tanımlayan Cisco, dinamik ortamlar için sektörün ilk entegre güvenlik duvarı ve uygulama iş yükü korumasını kullanıma sunuyor.

İŞLETMELER için güvenlik çözümlerinin lider kuruluşu Cisco kullanıcılar, cihazlar, ağlar, uygulamalar ve veriler arasında uçtan uca güvenliği önemli ölçüde basitleştirme yolculuğunu daha da ilerletecek yeni güvenlik hizmetlerini tanıttı. Genişletilmiş Algılama ve Müdahale (XDR) özellikleri, şirket ağları, uç noktalar ve bulut arasında daha fazla görünürlük sağlayacak biçimde geliştiriliyor. Bu yeni inovasyonlarla Cisco, Güvenli Erişim Hizmeti Uç Noktası (SASE) vizyonunu bulutta gelişmiş tehdit algılama kabiliyetiyle büyütüyor ve ağ güvenliğini basitleştiriyor. Cisco, müşterilerin güvenliğini, ağ ve BT operasyonlarını basitleştirmeyi sürdürerek işletmelerin dijital dönüşüme güvenli bir şekilde başlamasına destek oluyor.

Görünürlüğü Arttırmak

Pandemi süreci sonucunda iş hayatında hibrid çalışma kalıcı olacak gibi görünüyor. Kullanıcılar istediği yerden ve istediği cihazdan ağa bağlanmak istemeye başlıyor. Ancak güvenlik yönetimi aynı karmaşık, çok parçalı ve zaman alan çözümler üzerine kurulu olduğu için güvenliği yeniden ele almak gerekiyor."İçinde yaşadığımız yeni dünyada her şeyin temelinde güvenlik yatıyor. Güvenliğin sade, kapsamlı ve zekayı temel alan bir platform yaklaşımıyla sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Artık işletmelerin güvenliğinde dış çeper kavramı ortadan kalkmış durumda. Uç noktalar, kullanıcılar ve uygulamalar genelinde görünürlüğe ve sürekli parolasız kimlik doğrulama ile kritik kontrol noktalarının güvenliğini sağlamaya ihtiyacımız var."

Ağ çeperinin ortadan kalkması ve her yerden çalışma sistemine geçilmesi, uç nokta cihazlarının saldırılara, kullanıcı ve uygulamaların da gelişmiş tehditlere hiç olmadığı kadar açık hale gelmesine yol açtı. Cisco Güvenlik Sonuçları Araştırması “Uç Noktalar” çalışmasına göre şirketler uç noktalarının görünürlüğünü ve korumasını arttırmakla mücadele etmeyi sürdürürken, dünya genelindeki şirketlerin yüzde 40'ından fazlası geçtiğimiz iki yılda büyük bir güvenlik vakası bildirdi. Entegre çözümlere öncelik vermeyen şirketlerin büyük bir güvenlik vakasıyla karşılaşma olasılığının neredeyse iki kat daha fazla olduğu tespit edildi. Buna karşılık Cisco, müşterilerin algılama ve müdahale süresini kısaltmak için birden fazla güvenlik kontrol noktasını bir araya getirip analiz ve otomasyondan faydalanarak XDR olanaklarını artırmaya devam ediyor. Cisco'nun son derece efektif yeni çözümleri:

Kenna Security ile Sektörde Öncü Güvenlik Açığı Yönetimi: Kenna Security'yi bünyesine katma planını açıklayan Cisco, SecureX platformunun bir parçası olarak tehdit ve risk temelli güvenlik açığı yönetimi özelliklerini bir araya getirecek. Bu entegrasyon kapsamında müşteriler, güvenlik açıklarını önceliklendirebilecek, özelleştirilmiş bilgilerle karar verme süreçlerini hızlandırıp otomatikleştirebilecek ve müdahale süresini kısaltarak siber güvenliğe hazır hale gelecek.

Kenna Security'yi bünyesine katma planını açıklayan Cisco, SecureX platformunun bir parçası olarak tehdit ve risk temelli güvenlik açığı yönetimi özelliklerini bir araya getirecek. Bu entegrasyon kapsamında müşteriler, güvenlik açıklarını önceliklendirebilecek, özelleştirilmiş bilgilerle karar verme süreçlerini hızlandırıp otomatikleştirebilecek ve müdahale süresini kısaltarak siber güvenliğe hazır hale gelecek. SecureX Cihaz Bilgileri: Müşteriler artık SecureX platformu içerisinde birden fazla kaynaktan gelen cihaz envanterlerini hızlıca bir araya getirerek, BT operasyonları (ITOps) ve güvenlik operasyonlarının (SecOps) rakipsiz bir görünürlük ve bağlamın yanı sıra, tehditlere karşı otomatik müdahale ve zenginleştirme sağlayabilecek

Müşteriler artık SecureX platformu içerisinde birden fazla kaynaktan gelen cihaz envanterlerini hızlıca bir araya getirerek, BT operasyonları (ITOps) ve güvenlik operasyonlarının (SecOps) rakipsiz bir görünürlük ve bağlamın yanı sıra, tehditlere karşı otomatik müdahale ve zenginleştirme sağlayabilecek EDR'den XDR'ye Geçişin Basitleştirilmesi: Bütünleşik bir platforma sahip teki uç nokta güvenlik çözümü olan SecureX, 30'u aşkın dahili iş akışı, 40 kullanıma hazır entegrasyon ve yeni yönetim özellikleriyle, müşterilerin Uç Nokta Algılama ve Müdahaleden (EDR) Genişletilmiş Algılama ve Müdahaleye (XDR) geçişini basitleştirmesine yardımcı olmayı sürdürüyor. Bunun yanında, kullanıcı, bulut ve uç nokta korumasını kapsayan tek çözümümüz olan Cisco Secure Client, aracı yorgunluğunu azaltırken daha hızlı XDR kabiliyetleri sunuyor.

Bütünleşik bir platforma sahip teki uç nokta güvenlik çözümü olan SecureX, 30'u aşkın dahili iş akışı, 40 kullanıma hazır entegrasyon ve yeni yönetim özellikleriyle, müşterilerin Uç Nokta Algılama ve Müdahaleden (EDR) Genişletilmiş Algılama ve Müdahaleye (XDR) geçişini basitleştirmesine yardımcı olmayı sürdürüyor. Bunun yanında, kullanıcı, bulut ve uç nokta korumasını kapsayan tek çözümümüz olan Cisco Secure Client, aracı yorgunluğunu azaltırken daha hızlı XDR kabiliyetleri sunuyor. Daha Geniş Soruşturma ve Daha Hızlı Müdahale: Cisco Secure Endpoint'in gelişmiş arama teknolojisi artık XDR değerini destekleyerek, kullanıma hazır 200 uç nokta sorgusu ile destek soruşturmaları, tehdit avı ve uç noktalarla ilişkili yapıların takibi gibi BT Operasyonu kullanım vakaları için gerçek zamanlı bilgiler sağlıyor.

Gelişmiş Bulut Güvenliğiyle SASE Vizyonunu Gerçekleştirmek

Günümüzün dağıtık ve hibrid iş gücü, çalışanların internet veya bulut uygulamalarına eriştiği her yerde koruma ve performans sağlanmasını gerekli kılıyor. Cisco'nun SASE mimarisi birden çok güvenlik ve ağ işlevini tek bir güvenli bağlantı ürününde bir araya getiriyor. Bu da güvenliği önemli ölçüde basitleştirirken, daha önce dağıtım, yapılandırma ve entegrasyon için gereken masraf, zaman ve kaynak ihtiyacını azaltıyor. SASE vizyonunu gerçekleştirmeye devam eden Cisco, bugün şunları duyurdu:

SD-WAN genelinde Bulut Güvenliğinin Hızlı Dağıtımı : Cisco Umbrella ile Meraki destekli Cisco SD-WAN arasındaki yeni entegrasyon, SD-WAN altyapısını tek tuşla bulut ortamına genişletirken, bulut uygulamalarına bağlanan müşterilere güvenli erişim ve en iyi kullanıcı deneyimlerini sunmak için akıllı yol seçimi içeriyor.

: Cisco Umbrella ile Meraki destekli Cisco SD-WAN arasındaki yeni entegrasyon, SD-WAN altyapısını tek tuşla bulut ortamına genişletirken, bulut uygulamalarına bağlanan müşterilere güvenli erişim ve en iyi kullanıcı deneyimlerini sunmak için akıllı yol seçimi içeriyor. Bulutta sağlanan güvenlik duvarında Yetkisiz Giriş Önleme Sistemi (IPS): Umbrella'nın bulutta sağlanan güvenlik duvarı artık dünyanın en büyük ticari tehdit istihbarat ekiplerinden biri olan Cisco Talos destekli Snort 3 IPS hizmetiyle bir koruma katmanı daha içeriyor.

Umbrella'nın bulutta sağlanan güvenlik duvarı artık dünyanın en büyük ticari tehdit istihbarat ekiplerinden biri olan Cisco Talos destekli Snort 3 IPS hizmetiyle bir koruma katmanı daha içeriyor. En İyi Koruma ve Değer için Yeni Paketler: Umbrella'nın yeni Güvenli İnternet Ağ Geçidi (SIG) Avantaj paketi, tek bir abonelikte eksiksiz güvenlik özellikleri sunarak nokta çözümleri satın alma ve bir araya getirme karmaşıklığını azaltıyor.

Ağ Güvenliğini Yeniden Tanımlamak ve Basitleştirmek

Sürekli değişen uygulama ortamları, ağ güvenliğini daha karmaşık hale getiriyor. Günümüzün sürekli entegrasyon ve sürekli sağlama (CI/CD) uygulamaları, uygulama ortamları ve iş yüklerinin güvenli, güvenlik duvarlarının uygun bir şekilde yapılandırılmış ve güvenlik ilkelerinin entegre edilmiş olmasını sağlamak için geliştiriciler, güvenlik ve ağ ekipleri arasında daha sıkı bir koordinasyonu gerekli kılıyor. Aksi takdirde, sürekli değişen bu ortamlardaki güvenlik açıkları ve hatalı yapılandırmalar, potansiyel tehdit aktörleri için açık kapı bırakıyor. Ağ güvenliğini yeniden tanımlayan ve basitleştiren Cisco'nun bugün duyurduğu yenilikler şunlar oldu: