Cisco inovasyonları görücüye çıkarıyor
SecureX platformunda daha ileri düzeyde Genişletilmiş Algılama ve Müdahale (XDR) özellikleriyle Cisco, cihazlar, ağlar, uygulamalar ve veriler için güvenliği büyük ölçüde basitleştiren inovasyonları görücüye çıkarıyor. Ayrıca bulut ortamında daha gelişmiş tehdit korumasıyla Güvenli Erişim Hizmeti Uç Noktası (SASE) vizyonunu gerçekleştiriyor. Ağ güvenliğini yeniden tanımlayan Cisco, dinamik ortamlar için sektörün ilk entegre güvenlik duvarı ve uygulama iş yükü korumasını kullanıma sunuyor.
İŞLETMELER için güvenlik çözümlerinin lider kuruluşu Cisco kullanıcılar, cihazlar, ağlar, uygulamalar ve veriler arasında uçtan uca güvenliği önemli ölçüde basitleştirme yolculuğunu daha da ilerletecek yeni güvenlik hizmetlerini tanıttı. Genişletilmiş Algılama ve Müdahale (XDR) özellikleri, şirket ağları, uç noktalar ve bulut arasında daha fazla görünürlük sağlayacak biçimde geliştiriliyor. Bu yeni inovasyonlarla Cisco, Güvenli Erişim Hizmeti Uç Noktası (SASE) vizyonunu bulutta gelişmiş tehdit algılama kabiliyetiyle büyütüyor ve ağ güvenliğini basitleştiriyor. Cisco, müşterilerin güvenliğini, ağ ve BT operasyonlarını basitleştirmeyi sürdürerek işletmelerin dijital dönüşüme güvenli bir şekilde başlamasına destek oluyor.
Görünürlüğü Arttırmak
Ağ çeperinin ortadan kalkması ve her yerden çalışma sistemine geçilmesi, uç nokta cihazlarının saldırılara, kullanıcı ve uygulamaların da gelişmiş tehditlere hiç olmadığı kadar açık hale gelmesine yol açtı. Cisco Güvenlik Sonuçları Araştırması “Uç Noktalar” çalışmasına göre şirketler uç noktalarının görünürlüğünü ve korumasını arttırmakla mücadele etmeyi sürdürürken, dünya genelindeki şirketlerin yüzde 40'ından fazlası geçtiğimiz iki yılda büyük bir güvenlik vakası bildirdi. Entegre çözümlere öncelik vermeyen şirketlerin büyük bir güvenlik vakasıyla karşılaşma olasılığının neredeyse iki kat daha fazla olduğu tespit edildi. Buna karşılık Cisco, müşterilerin algılama ve müdahale süresini kısaltmak için birden fazla güvenlik kontrol noktasını bir araya getirip analiz ve otomasyondan faydalanarak XDR olanaklarını artırmaya devam ediyor. Cisco'nun son derece efektif yeni çözümleri:
- Kenna Security ile Sektörde Öncü Güvenlik Açığı Yönetimi: Kenna Security'yi bünyesine katma planını açıklayan Cisco, SecureX platformunun bir parçası olarak tehdit ve risk temelli güvenlik açığı yönetimi özelliklerini bir araya getirecek. Bu entegrasyon kapsamında müşteriler, güvenlik açıklarını önceliklendirebilecek, özelleştirilmiş bilgilerle karar verme süreçlerini hızlandırıp otomatikleştirebilecek ve müdahale süresini kısaltarak siber güvenliğe hazır hale gelecek.
- SecureX Cihaz Bilgileri: Müşteriler artık SecureX platformu içerisinde birden fazla kaynaktan gelen cihaz envanterlerini hızlıca bir araya getirerek, BT operasyonları (ITOps) ve güvenlik operasyonlarının (SecOps) rakipsiz bir görünürlük ve bağlamın yanı sıra, tehditlere karşı otomatik müdahale ve zenginleştirme sağlayabilecek
- EDR'den XDR'ye Geçişin Basitleştirilmesi: Bütünleşik bir platforma sahip teki uç nokta güvenlik çözümü olan SecureX, 30'u aşkın dahili iş akışı, 40 kullanıma hazır entegrasyon ve yeni yönetim özellikleriyle, müşterilerin Uç Nokta Algılama ve Müdahaleden (EDR) Genişletilmiş Algılama ve Müdahaleye (XDR) geçişini basitleştirmesine yardımcı olmayı sürdürüyor. Bunun yanında, kullanıcı, bulut ve uç nokta korumasını kapsayan tek çözümümüz olan Cisco Secure Client, aracı yorgunluğunu azaltırken daha hızlı XDR kabiliyetleri sunuyor.
- Daha Geniş Soruşturma ve Daha Hızlı Müdahale: Cisco Secure Endpoint'in gelişmiş arama teknolojisi artık XDR değerini destekleyerek, kullanıma hazır 200 uç nokta sorgusu ile destek soruşturmaları, tehdit avı ve uç noktalarla ilişkili yapıların takibi gibi BT Operasyonu kullanım vakaları için gerçek zamanlı bilgiler sağlıyor.
Gelişmiş Bulut Güvenliğiyle SASE Vizyonunu Gerçekleştirmek
Günümüzün dağıtık ve hibrid iş gücü, çalışanların internet veya bulut uygulamalarına eriştiği her yerde koruma ve performans sağlanmasını gerekli kılıyor. Cisco'nun SASE mimarisi birden çok güvenlik ve ağ işlevini tek bir güvenli bağlantı ürününde bir araya getiriyor. Bu da güvenliği önemli ölçüde basitleştirirken, daha önce dağıtım, yapılandırma ve entegrasyon için gereken masraf, zaman ve kaynak ihtiyacını azaltıyor. SASE vizyonunu gerçekleştirmeye devam eden Cisco, bugün şunları duyurdu:
- SD-WAN genelinde Bulut Güvenliğinin Hızlı Dağıtımı: Cisco Umbrella ile Meraki destekli Cisco SD-WAN arasındaki yeni entegrasyon, SD-WAN altyapısını tek tuşla bulut ortamına genişletirken, bulut uygulamalarına bağlanan müşterilere güvenli erişim ve en iyi kullanıcı deneyimlerini sunmak için akıllı yol seçimi içeriyor.
- Bulutta sağlanan güvenlik duvarında Yetkisiz Giriş Önleme Sistemi (IPS): Umbrella'nın bulutta sağlanan güvenlik duvarı artık dünyanın en büyük ticari tehdit istihbarat ekiplerinden biri olan Cisco Talos destekli Snort 3 IPS hizmetiyle bir koruma katmanı daha içeriyor.
- En İyi Koruma ve Değer için Yeni Paketler: Umbrella'nın yeni Güvenli İnternet Ağ Geçidi (SIG) Avantaj paketi, tek bir abonelikte eksiksiz güvenlik özellikleri sunarak nokta çözümleri satın alma ve bir araya getirme karmaşıklığını azaltıyor.
Ağ Güvenliğini Yeniden Tanımlamak ve Basitleştirmek
Sürekli değişen uygulama ortamları, ağ güvenliğini daha karmaşık hale getiriyor. Günümüzün sürekli entegrasyon ve sürekli sağlama (CI/CD) uygulamaları, uygulama ortamları ve iş yüklerinin güvenli, güvenlik duvarlarının uygun bir şekilde yapılandırılmış ve güvenlik ilkelerinin entegre edilmiş olmasını sağlamak için geliştiriciler, güvenlik ve ağ ekipleri arasında daha sıkı bir koordinasyonu gerekli kılıyor. Aksi takdirde, sürekli değişen bu ortamlardaki güvenlik açıkları ve hatalı yapılandırmalar, potansiyel tehdit aktörleri için açık kapı bırakıyor. Ağ güvenliğini yeniden tanımlayan ve basitleştiren Cisco'nun bugün duyurduğu yenilikler şunlar oldu:
- Sektörün İlk Entegre Ağ ve İş Yükü Güvenliği Çözümü Cisco Secure Workload, uygulamalar nerede olursa olsun gerekli politika değişikliklerini Cisco Secure Firewall'a dinamik bir şekilde bildiriyor ve kapsamlı bir görünürlük ve kontrol sağlıyor.
- Geliştirilmiş Threat Defense: Secure Firewall Threat Defense 7.0, yeni nesil yetkisiz giriş önleme sistemlerini (NGIPS) tanımlayan, dünyanın öncü tehdit koruma platformu Snort 3 IPS ile daha yüksek verimlilik sunuyor. Snort artık 800.000'den fazla Cisco cihazında kullanılırken, açık kaynaklı Snort altyapısı 750.000'i aşkın kullanıcıyla 8 milyondan fazla kez indirildi. Sabit IP adreslerinin olmadığı dinamik ortamlarda sağlam politikalar oluşturma esnekliği sunan Snort, çoğu ortamda yüzde 30'a kadar performans artışı sağlıyor. (Snort 3 artık Meraki ve Umbrella destekli Cisco SD-WAN bünyesinde yer alıyor.) Güvenlik Duvarı Güvenli Yönetim Merkezine SecureX şeridinin eklenmesi de algılama ve müdahale süreçlerini basitleştiriyor.
- Cisco'dan Buluta Özel Güvenlik Duvarı: Kubernetes ortamları için özel geliştirilmiş Cisco Buluta Özel Güvenlik Duvarı, geliştirici dostu bir hizmet ve Cisco'nun bugüne dek geliştirdiği en esnek güvenlik duvarı olma özelliğini taşıyor.