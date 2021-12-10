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Cisco Türkiye'de yeni atama 

Cisco Türkiye, Nevcihan Matur’un Satış Müdürü olarak atanmasıyla Kurumsal ve Ticari segmentler alanındaki hedefini büyüttü

10 Aralık 2021 Cuma 13:42
Cisco Türkiye'de yeni atama 

Cisco Türkiye'de yeni atama 

Cisco Türkiye, teknoloji sektöründe 20 yılı aşkın sürelik tecrübeye sahip Nevcihan Matur’u bünyesine kattı. Matur, Cisco Türkiye’de Özel Sektör altında yer alan Kurumsal ve Ticari Segmentlerin Satış Müdürü olarak görev yapacak. Bu atamayla Cisco Türkiye, sektörlerdeki dijitalleşme ivmesini de arkasına alarak özel sektördeki hedeflerini büyüttü. 

 

İstanbul, Türkiye, 9 Aralık, 2021: Dünyanın lider ağ ve sistem çözümleri firması Cisco’nun Türkiye’de tecrübeli bir yöneticiyi daha bünyesine kattı. Cisco tarafından yapılan açıklamaya göre Nevcihan Matur, Cisco Türkiye’de Özel Sektör Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Son olarak Dell bünyesinde Veri Merkezi İş Birimi Ülke Satış Direktörlüğü yapan Nevcihan Matur, 20 yılı aşan kariyerinde teknoloji alanında dünyanın önde gelen şirketlerinde çalıştı. 

Xerox, IBM, HPE ve Dell gibi şirketlerde geçen başarılı çalışma hayatında Nevcihan Matur, özellikle pazarlama, müşteri deneyimi, iş geliştirme, pazar stratejileri ve uygulamaları, dijital dönüşüm gibi kritik alanlarda çalışmıştır.  Yine önceki görevlerinde Bulut, DevOps ve Otomasyon ihtiyaçları kapsamında kurumsal müşterilerin hizmet ve yazılım projelerine büyük katkı sağlayan Matur, Türkiye dışında Gelişmekte olan Afrika Bölgesi bölgesinde de başarılı projeler gerçekleştirmiştir.

Elektronik Mühendisliği yüksek lisans derecesine sahip Nevcihan Matur, cinsiyet eşitliği, kadınların güçlendirilmesi, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi gibi sosyal sorumluluk projelerinde farkındalık yaratmak için çalışmaktadır. Cisco Türkiye’deki yeni görevi hakkında konuşan Matur, “Bulut ve güvenlik sistemleri, görüntülü arama hizmetleri, uçtan uca ağ çözümleri ve güvenliği, müşteri deneyimi gibi konularda alanında dünya lideri olan bir markaya katılmaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllardır farklı görevlerde edindiğim tecrübelerimi Cisco Türkiye’nin gücüyle ve tecrübesiyle daha da ileri taşıma fırsatı beni son derece heyecanlandırıyor. Ayrıca Cisco’nun Globalde ve Türkiye’de çevre, cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik gibi sosyal sorumluluk konularındaki yaklaşımını da kendime son derece yakın buluyorum. Genel Müdürümüz Didem Duru liderliğinde çok güzel işlere imza atacağımıza inancım tam.” dedi.

Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru ise atamayla ilgili olarak şunları söyledi: “Nevcihan Matur’un Özel Sektör Satış Müdürü olarak aramıza katılmasından heyecan duyuyorum. Liderlik tecrübesine sahip, dijital dönüşümün ülkemizdeki yolculuğunu yakından izleyen ve bu yolda önemli işlere imza atan bir kişi olarak kendisinin Cisco Türkiye ailesine güç katacağına inanıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Cisco
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