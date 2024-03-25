Coimex, Exim Token ile Dış Ticarette Devrim Başlatıyor!

Coimex, dünya genelindeki güvenilir gıda firmalarını bir araya getirerek online bağlantılar kurup, güvenilir ithalatçılar ve ihracatçılarla buluşturan uluslararası bir gıda camiasıdır. Üç yılı aşkın süredir dış ticaretin önde gelen bir aktörü olan Coimex, gıda sektöründe 50,000'den fazla firma ile 108 ülkede güvenilir bir marka olarak öne çıkmaktadır.

İndirimli ön satışı başlayan Exim Token, Coimex'in yenilikçi ve güvenilir bir şekilde küresel ticaretin finansmanını desteklemek için geliştirdiği bir kripto varlıktır. Bu proje, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'lerin) uluslararası ticarette daha güvenilir, şeffaf ve erişilebilir bir ortamda faaliyet göstermelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

2022 yılında Yapı Kredi’nin blok zincirle teknoloji geliştiren startup’lara destek verdiği FAST FRWRD programına 151 startup arasından sıyrılarak seçilen Coimex, başarılarını artırmaya ve adından söz ettirmeye devam ediyor.

Coimex Exim Token, dış ticaretin geleceğine liderlik ederken güvenilir deneyim, güvenli işlemler, şeffaf ticaret, akıllı kontratlar, escrow ödemeleri ve teminat gibi finansal çözümler sunar. Projemiz ayrıca demokratik ve merkeziyetsiz bir topluluk oluşturan DAO'yu içerir.

Dış ticaret yatırımcıları, sınırlı süreli olarak gerçekleşecek olan Coimex Exim Token satışından indirimli olarak token'lar alabilir ve ileride yapacakları dış ticaret işlemlerinde teminat olarak kullanabilirler.