COLIN’S mağazalarını açmaya başlıyor



COVID-19 salgınının yavaşlamasına katkıda bulunmak için 19 Mart’ta mağaza satışlarını bir süreliğine durduran COLIN’S, ülkemizin salgınla mücadelede başarıyla kat ettiği yol sayesinde 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren mağazalarını kademeli olarak açmaya başladı. COLIN’S, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği kurallar çerçevesinde tüm dezenfektasyon, hijyen ve sosyal mesafe önlemlerini üst seviyede tutarak ilk aşamada 41 mağazasını açacak.

Adana, Osmaniye, Van, Elazığ, Sivas ve Trabzon’daki cadde mağazaları 10.00 – 18.00 saatleri arasında, diğer illerde açılan cadde mağazaları ise 11.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. AVM mağazalarının çalışma saatleri ise bulundukları AVM’lerin saatleri doğrultusunda düzenlenecek.

Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını her şeyden öncelikli tutan marka, mağazalarını açmadan önce çalışanlarına konuyla ilgili eğitim vererek her gün sağlık kontrollerini yapacak. Mağaza satış alanları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenirken, müşteriler de ateşleri ölçülerek ve maskeyle mağazalara girebilecek.

Üretim tesislerini maske üretimine tahsis ederek tüm imkanlarıyla Türkiye için ürettiği milyonlarca maskeye ek olarak COLIN’S’in bağlı olduğu Eroğlu Holding de Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na maddi destekte bulundu.

COLIN’S Hakkında

Eroğlu Grubu tarafından 1983 yılında İstanbul'da kurulan COLIN’S, global arenada önemli başarılara imza atıyor. 1986 yılında İstanbul'da açılan ilk mağazasından sonra hızla büyüyen marka; bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus ve Romanya başta olmak üzere 38 ülkede 600’ü aşkın mağazaya ulaştı. Bir dünya markası olma yolunda büyük gelişim gösteren COLIN’S, modaya kazandırdığı ve dünyanın tercih ettiği ürünleri ile büyük beğeni topluyor.