

Çöpten sebze toplayan kadın | Erdoğan utansın

Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borcu yüzünden hayatının en zor günlerini yaşayan çiftçi İbrahim Kaya, derdini anlatmak için Ankara'ya gelince, borçlu olduğu merkezin önünde çöpten sebze toplayan kadınla karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı.

Hayat pahalılığı yoksulluğu artırırken, alım gücü tükenen aileler çocukları için olmadık yöntemlere başvuruyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldığı krediyi ödeyemediği için geçtiğimiz yıl hapis cezasına çarptırılan Uşak'ın Sivaslı ilçesi Tatarlı köyünde çiftçilik yapan İbrahim Kaya, sıkıntısını anlatmak için geldiği Ankara'da kendinden daha zor durumda olanlarla karşılaştı. Tutuklandığı cezaevinden serbest bırakılan çiftçi Kaya, anaparası 50 bin lira olan toplam 97 bin liralık borcunu yine ödeyemedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yetkililerine derdini anlatmak için Ankara’ya gelen Kaya, Birlik ile aynı binada bulunan marketin önündeki çöpten bir kadının sebze topladığını fark etti. Kaya, cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

ÇİFTÇİ: YALAN ZANNEDİYORDUK

Çiftçinin sohbet ettiği Gülseren Yılmaz isimli yurttaş, haftada bir iki kez marketin önüne gelerek çöpe atılan gıda ürünlerini topladığını söyledi.

Gülseren Yılmaz’ın çöpten sebze toplayıp poşetlere koyduğu gören İbrahim Kaya, “Biz, televizyonda çöpten domates, biber toplandığını görüyorduk da yalan zannediyorduk” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN UTANSIN”

Gülseren Yılmaz ise Kaya’ya şunları söyledi:

“İhtiyacım olmasa ellerimi şu hastalıkta çöpe sokar mıyım? Ben, haftada bir defa, iki defa buraya geliyorum, atılanları alıyorum. Bunları çoluk çocuk da ben de yiyeceğim. Oturduğum evin aylığı 350 TL. Onu ödeyebiliyorum çok şükür. Bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan utansın, daha ne diyeyim.”



Çiftçi Kaya’nın “Tayyip Erdoğan’ın haberi olsa seni bu hale koymaz ki” demesi üzerine Gülseren Yılmaz, “Senin gibi nicesi çekiyor beni. Görüyorlar, hani nerede” diye karşılık verdi.