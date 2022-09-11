Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çöpten sebze toplayan kadın | Erdoğan utansın

Tarım Kredi'ye borçlu çifti, derdini anlatmak için geldiği Ankara'da bir kadının çocukları için çöplükten sebse topladığını görünce adeta şoke oldu

11 Eylül 2022 Pazar 20:09
Çöpten sebze toplayan kadın | Erdoğan utansın


Çöpten sebze toplayan kadın | Erdoğan utansın

Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borcu yüzünden hayatının en zor günlerini yaşayan çiftçi İbrahim Kaya, derdini anlatmak için Ankara'ya gelince, borçlu olduğu merkezin önünde çöpten sebze toplayan kadınla karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı. 

Hayat pahalılığı yoksulluğu artırırken, alım gücü tükenen aileler çocukları için olmadık yöntemlere başvuruyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nden aldığı krediyi ödeyemediği için geçtiğimiz yıl hapis cezasına çarptırılan Uşak'ın Sivaslı ilçesi Tatarlı köyünde çiftçilik yapan İbrahim Kaya, sıkıntısını anlatmak için geldiği Ankara'da kendinden daha zor durumda olanlarla karşılaştı. Tutuklandığı cezaevinden serbest bırakılan çiftçi Kaya, anaparası 50 bin lira olan toplam 97 bin liralık borcunu yine ödeyemedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yetkililerine derdini anlatmak için Ankara’ya gelen Kaya, Birlik ile aynı binada bulunan marketin önündeki çöpten bir kadının sebze topladığını fark etti. Kaya, cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri ANKA Haber Ajansı ile paylaştı.

Çiftçinin sohbet ettiği Gülseren Yılmaz isimli yurttaş, haftada bir iki kez marketin önüne gelerek çöpe atılan gıda ürünlerini topladığını söyledi.

ÇİFTÇİ: YALAN ZANNEDİYORDUK

Gülseren Yılmaz’ın çöpten sebze toplayıp poşetlere koyduğu gören İbrahim Kaya, “Biz, televizyonda çöpten domates, biber toplandığını görüyorduk da yalan zannediyorduk” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ TAYYİP ERDOĞAN UTANSIN”

Gülseren Yılmaz ise Kaya’ya şunları söyledi:

“İhtiyacım olmasa ellerimi şu hastalıkta çöpe sokar mıyım? Ben, haftada bir defa, iki defa buraya geliyorum, atılanları alıyorum. Bunları çoluk çocuk da ben de yiyeceğim. Oturduğum evin aylığı 350 TL. Onu ödeyebiliyorum çok şükür. Bizim Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan utansın, daha ne diyeyim.”


Çiftçi Kaya’nın “Tayyip Erdoğan’ın haberi olsa seni bu hale koymaz ki” demesi üzerine Gülseren Yılmaz, “Senin gibi nicesi çekiyor beni. Görüyorlar, hani nerede” diye karşılık verdi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraTarım Kredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimlerin milli geliri 9 bin 500 dolar oldu?
Kimlerin milli geliri 9 bin 500 dolar oldu?
SİNPAŞ'ın doğa katili projesine Danıştay'dan ret kararı
SİNPAŞ'ın doğa katili projesine Danıştay'dan ret kararı
İŞKUR işsizlik rakamları, Erdoğan'ı yalanladı
İŞKUR işsizlik rakamları, Erdoğan'ı yalanladı
Sigara'ya zam | 1.5 liralık artış geldi
Sigara'ya zam | 1.5 liralık artış geldi
Okul servis ücretleri nasıl hesaplanır?
Okul servis ücretleri nasıl hesaplanır?
Üzüm üreticisi böyle seslendi | Hep zengini gören devlet bizi gör gari
Üzüm üreticisi böyle seslendi | Hep zengini gören devlet bizi gör gari
Enflasyon rakamları çelişki dolu | TUİK yine bildiğiniz gibi
Enflasyon rakamları çelişki dolu | TUİK yine bildiğiniz gibi
BİMEKS, yüzlerce işçinin tazminatını 'Haram' diye ödemedi
BİMEKS, yüzlerce işçinin tazminatını 'Haram' diye ödemedi
Böyle büyüme dostlar başına!
Böyle büyüme dostlar başına!
Hangi mevsimde, hangi balığı yemeli | Uzman tavsiyeleri
Hangi mevsimde, hangi balığı yemeli | Uzman tavsiyeleri

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim