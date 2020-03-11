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Corona virüsü tehlikesi temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı

Dünyada hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü ve beraberinde getirdiği tedirginlik, birçok sektörü ve Çin merkezli tedarik zincirini ciddi anlamda etkilemiş durumda.

11 Mart 2020 Çarşamba 15:51
Corona virüsü tehlikesi temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı

Corona virüsü tehlikesi temizlik ve hijyen ürünleri satışını artırdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemiz e-ticaret hacminde virüsten kaynaklanan olağan dışı bir işlem hacmi gözlemlenmiyor. Buna karşın temizlik, hijyen ürünlerinin ve medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama yüzde % 300’e varan artışlar görülüyor.

Avrupa’da etkisini göstermeye devam eden Corona virüsü sebebiyle alınan karantina kararları paralelinde insanların evlerinden çıkmadığı ya da çıkmak istemediği birçok lokasyonda perakende sektörünün durma noktasına geldiği görülüyor. Birçok ülkede online alışverişte daha önce hiç karşılaşılmayan bir büyüme yaşanmakta. Bu artışın Corona virüsü tehlikesi devam ettikçe de devam edeceği öngörülüyor. Tüm dünyada büyüyen e-ticaret pazarı, krizin tetiklemesi ile birlikte birkaç yıllık büyüme oranlarına çok daha kısa sürede ulaşabilir.

Temizlik, hijyen ve medikal korunma ürünleri satışı artıyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vakaların görüldüğü ülkelere kıyasla ülkemizde günlük alışveriş davranışlarında çok ciddi bir değişiklik görülmüyor. İnsanlar, geleneksel perakendenin hakim olduğu AVM’lerde gezebilmekte, perakende mağazalarında alışveriş yapabilmekteler.Türkiye’de e-ticaret’de Corona virüsünden dolayı olağan dışı bir işlem hacmi de gözlemlemiyoruz.Buna karşın, olağan büyüme ve hacimlerinde seyreden e-ticaret pazarımızda; temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama % 300’e varan oranlarda bir artış olduğunu söyleyebiliriz” diyor.

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