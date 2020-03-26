Coronathon Türkiye’den virüsle mücadelede 12 yaratıcı proje

Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının, bakanlıkların, özel şirketlerin paydaşlığı ile yola çıkan ve koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek misyonuyla yapılan Coronathon Türkiye’de 12 proje ödüle layık görüldü. Etkinlikte en çok puanı ise koronavirüs salgını süresince hastaneye gitmesi istenmeyen ancak sağlık hizmeti alması gerekli hastalara, görüntülü, uzaktan takip modülleri ile sağlık hizmet verilmesini sağlayan tele sağlık girişimi Medibook aldı.

Coronathon Türkiye İnisiyatifi Sözcüsü Dr. Oğuzhan Aygören

Türkiye’nin önde gelen girişimcileri 48 saat gibi kısa bir sürede organize olarak koronavirüs salgınına karşı farklı alanlarda fikirler geliştirilmesi amacıyla organize ettiği Coronathon Türkiye'de projelerin değerlendirilme süreci tamamlandı. Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin, üniversitelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, bakanlıkların, özel şirketlerin paydaşlığı ile yola çıkan ve ülkece içinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde problemlere çözümler üretmek misyonuyla 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yaratıcı fikirlerin yarıştığı etkinlikte 12 proje ödüle layık görüldü.

CORONATHON'DA İPİ SAĞLIK HİZMETİ VEREN MEDİBOOK GÖĞÜSLEDİ

Coronathon Türkiye'de, en çok puanı koronavirüs salgını süresince hastaneye gitmesi istenmeyen ancak sağlık hizmeti alması gerekli hastalara görüntülü, uzaktan takip modülleri ile sağlık hizmet verilmesini sağlayan tele sağlık girişimi Medibook aldı. Medibook, aynı zamanda 20 bin TL nakit ödülü ile beraber jüri özel ödülünün de sahibi oldu. Diğer 11 girişim ise aralarında bir sıralama yapılmaksızın 10 bin TL nakit ödülün sahibi oldu. Nakit ödülün yanı sıra paydaşların ilettiği diğer destekler de belirlendi. Ödülleri Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası, Facebook, 212 Girişim Sermaye Fonu, Gedik Yatırım, Enocta verdi. Ayrıca Eczacıbaşı Topluluğu kendi değerlendirmesine göre başarılı bulduğu girişimcilere iş geliştirme desteği, IBM bulut bilişim desteği, Seedstar ise uluslararası hızlandırıcı desteği ödüllerini vereceğini bildirdi.



KATILIMCILARA 120'DEN FAZLA MENTOR DESTEK VERDİ

Çözüm arayışı için 1.500’den fazla katılımcının dahil olduğu etkinlikte projelerini geliştirmek için çalışan ekipler, hepsi birbirinden değerli 120’den fazla mentor ile birebir görüşme ve destek alma imkanı buldu. Öte yandan ödül alan 12 proje, bundan sonraki süreçte yine paydaşların desteği ile online hızlandırma ve mentorluk desteği almaya devam edecek. Bu noktada Girişimciye Dönüş, Workinlot ve Fongogo platformları destek olacak.

Coronathon'un en önemli özelliğinin çok geniş bir paydaş ağı tarafından sahiplenilmesi olduğunu belirten Coronathon Türkiye İnisiyatifi Sözcüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, "Çok kısa bir süre içerisinde, bu kadar farklı paydaşı ve katılımcıyı bir araya getirmeyi başarmış bir platform olarak böyle değerli bir iş birliğini kaybetmemek ve hatta büyüterek devam ettirmek gerektiğine inanıyoruz” dedi. Aygören, çözümün parçası ve hatta çözümün kendisi olmak isteyen herkesi Coronathon Türkiye İnisiyatifi'ne davet ediyoruz diye ekledi. Aygören, son olarak organizasyonun hayat bulmasında büyük emeği geçen Adil Oran, Berat Kjamil, Cem Leon Menase, Cengizhan Öztürk, Efe Kethüda, İsmail Metin, Koray Bahar, Sezai Hazır, Sure Köse Ulutaş, Timur Sırt ve Zeynep Erden Bayazıt’a ayrıca teşekkürlerini belirtti.

ÖRNEĞİ NADİR GÖRÜLEN PAYDAŞ BİRLİKTELİĞİ



"Çözümün Bir Parçası Ol" sloganı ile yola çıkan Coronathon Türkiye, koronavirüs salgınının yarattığı sosyal, lojistik ve altyapısal sorunlara, yenilikçi fikirler ile çözüm önerisi sunan girişimcileri bulmak üzere örneği çok nadir görülen bir şekilde birçok değerli paydaşı da bir araya getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber Tübitak, TOBB, BTK ve bazı kamu kuruluşları da inisiyatife destek verdi. Ayrıca Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ’den girişimcilik merkezleri ve teknoloji transfer ofisleri bir araya geldi. Sivil toplumdan Türkiye Bilişim Vakfı, Habitat Derneği, Başlangıç Noktası,Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, UNDP Türkiye Accelerator Lab, Endeavor Türkiye, Girişimcilik Vakfı, Ashoka, İmece,Hello Tomorrow Türkiye ve Atölye gibi paydaşlar yer aldı.

CORONATHON TÜRKİYE’DE ÖDÜLLERİNDİRİLEN DİĞER 11 GİRİŞİM



Biotel: Türkiye'de Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde bulunan ölçüm makinalarını listeleyerek atıl durumdaki kapasitenin Covid-19 testi için kullanılmasını amaçlayan bir uygulama.



Studio Canlı Dersler App: Karantina döneminin sosyal, fiziksel ve psikolojik etkilerini azaltmak için, canlı yayında, sağlıklı yaşam, meditasyon, psikoloji, koçluk, yoga ve fitness uzmanlarıyla buna ihtiyacı olan insanları buluşturan bir platform.



Expona: Evden eve online olarak çeşitli deneyimler sunan atölyelere erişimek için bir platform.



CoroWarner: Covid-19 için testi pozitif çıkmış kişi ile sosyal etkileşime girmişseniz sizi anlık ve anonim olarak uyaran, yapay zeka algoritması destekli mobil bir uygulama

CoronApp: Salgını takip edebilmek için, bireylerin birbirleriyle olan temaslarını bluetooh sinyalleri ile takip ederek, kişide virüs tanısı durumunda kişinin temas ettiği kişileri uyaracak bir mobil uygulama.



: Covid-19 şikayetleri dışında sağlık şikayetlerinin doğru uzmanlık branşına iletilecek şekilde sınıflandırılması ve ilgili uzmanlık branşından hekim ile hastaların online görüşme yapmasını sağlayan yapay zeka destekli bir uygulama.

Güvende Kal: Jeolokasyon desteği ile insan yoğunluğunu tespit edip bu veriyi kullanıcılarına sunan, aynı zamanda hastalığın semptomları üzerinden kullanıcıların kendi sağlık durumlarını kontrol etmelerini sağlayan mobil uygulama.



Kolkola: Kolkola gönüllüleri, STK’ları ve sponsorları bir araya getiren bir "gönüllü" pazar yeridir. Mesela covid-19’dan dolayı dışarı çıkması yasak olan yaşlılar için alışveriş yapmanın bu platformla yapılması amaçlanmaktadır.

CoGuard: Covid-19 kaynaklı ve benzeri sağlık sorularına ve isteklerine cevap vermek için uzmanları ve kurumları bir araya getiren bir chatbot uygulaması.



Fact Checker: Covid-19 salgını başta olmak üzere ülkemizde varolan bilgi kirliliğine karşı haber doğrulayıcılarının yalan haberlerle savaşmalarına yardımcı olacak bir sistem.



BirCan: Sokak hayvanlarına destek sağlamak için gönüllüleri, STK’ları, belediyeleri, veterinerleri, evcil hayvan sahiplerini ve diğer paydaşları bir araya getiren platform