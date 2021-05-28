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Coşkunöz’den İHA eğitimleri için yeni ortaklık

Coşkunöz Holding, şimdi de İHA eğitimleri konusunda önemli bir ortaklık için anlaşmaya vardı. İngiliz Flyby Technology desteği ile kurulan İHA eğitim merkezi, tüm dünyaya İHA pilotları yetiştirecek.

28 Mayıs 2021 Cuma 14:01
Coşkunöz’den İHA eğitimleri için yeni ortaklık

Coşkunöz’den İHA eğitimleri için yeni ortaklık

UAVERA markası ile yerli İHA pazarına güçlü bir giriş yapan Coşkunöz Holding, şimdi de İHA eğitimleri konusunda önemli bir ortaklık için anlaşmaya vardı. İngiliz Flyby Technology desteği ile kurulan İHA eğitim merkezi, tüm dünyaya İHA pilotları yetiştirecek.

Coşkunöz Holding, insansız hava araçları ve eğitimleri konusundaki yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Coşkunöz, İngiliz Flyby Technology desteğiyle Türkiye’de EASA (European Union Aviation Safety) uyumlu yeni nesil İHA 2 ve İHA 3 pilot eğitimlerini vermek üzere kurulmuş olan FLY BVLOS TECHNOLOGY firmasına ortak olmak üzere anlaşmaya vardı. Yeni kurulan İHA eğitim merkezi ile Türkiye’de de büyük bir potansiyeli olan sivil İHA eğitimleri konusunda kapsamlı kurslar verilecek. 

Hem Türkiye’den hem de yurtdışından gelen öğrencilere İHA pilotluk eğitimleri verecek olan okul, faaliyetine Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı’nda başlıyor.

Burada aynı zamanda Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte İHA alanında yeni teknolojilerin Türkiye’ye kazandırılması konusunda çalışmalar yürütülecek. 

İHA sahasının güçlü oyuncuları
 

Coşkunöz Holding, UAVERA markası ile Türkiye’nin savunma ve havacılık alanında yerlileşmesini üst sıralara taşıyacak bir yatırıma imza atmıştı. Bu yatırımla Coşkunöz, dikey iniş kalkış yapabilen, bulut altı küçük sınıf sabit kanat İHA’lar ve yüksek irtifa ve hızlara ulaşabilen hedef platform İHA’ların üretilmesi projelerine start vermişti. UAVERA ile Türk savunma ve havacılık sektöründe birçok ilke imza atmayı hedefleyen Coşkunöz, tüm kurumlara gözetleme, tespit, izleme ve bakım gibi konularda hizmet ve ürün sağlamayı hedefliyor. Flyby Technology ise, şu günlerde İngiltere’de aşıların İHA’larla güvenli transferi imkanını sağlayarak COVID-19 ile mücadelede aktif bir rol oynuyor.  

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