Covid-19 eğlence sektöründe 1 trilyon dolara mal oldu

Covid-19 Etkinlik ve Eğlence Sektöründe 1 Trilyon Dolara mal oldu

Pandemi sürecinde etkinlik ve eğlence endüstrisi, turizm endüstrisi ve hizmet endüstrisinin aldığı yaralara değinen Sesli, “Sektör 2-5 yıl sürecek hasarlar aldı bu süreçten. Birçok sektör, yaptığı iş dolaylısıyla yerküre üzerinde yaklaşık 4 aydır yasaklı bir endüstride yer alıyor. Etkinlik endüstrisi için ilkbahar ve sonbahar en yüksek 2 dönem ve bunlardan ilkbaharı sektör kaybetmiş durumda” dedi.

Tüm dünyada sektör olarak 1 Trilyon USD civarı ciro ve iş kaybı var

“İçinde bulunduğumuz gruplarda işverenler cephesinde az bir oran Temmuz, çoğunluk ise ofislerine Eylül’de dönecek gibi gözüküyor. Mücbir sebep kategorisinde yer alıp bankalardan mücbir sebep desteği görememiş bir endüstri olarak sektör üzerindeki belirsizlik devam ediyor.

3 aydır 35 binin üzerinde organizasyon iptal edildi

Tüm dünyada sektör olarak 1 Trilyon USD civarı ciro ve iş kaybı netleşmiş durumda. Avrupa’nın eğlence, kültür, sanat, müzik ve spor şehri olan gerçek bir hizmet endüstrisi başkenti Londra’da 2020 yılı 43.6 milyar GBP kaybın geçtiğimiz haftalarda reel kabul edildiği açıklandı. Almanya 750 milyar Euro civarı olan paketinde 10 ve altı çalışanları olan ve tekil çalışanlara yönelik 50 Milyar Euro bir paket ayırdı. Bu aslında sanatçılardan, kültür elçilerine, müzisyenlere kadar herkes için geçerli. Eğlence ve etkinlik endüstrisinde son 3 ay içerisinde gerçekleşememiş ve iptal edilmiş kurumsal faturalı ya da biletli organizasyon sayısı 35.000’inin üzerinde.

Etkinlik sektörünün yeni normalinde açık hava festivalleri daha çok tercih edilecek

Alper Sesli; projelerin çoğunluğunun iptal edilip, az bir bölümünün ileri bir tarihe alındığını çok az bir bölümünün de 2020 son çeyrek bandına ertelendiğini belirtti. Sonbaharda soğuk havalar gelmeden açık hava organizasyonlarında ise gözle görülür bir arz çalışması olduğunu belirten Sesli, tabi talep ne düzeyde gerçekleşecek bu yine belirsiz.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Dream Sales Machine – Hayal Makinası A.Ş.’nin öyküsü 25 yılı aşkın pazarlama, etkinlik yönetimi, doğrudan pazarlama ve entegre pazarlama alanlarında binlerce proje üreten hayalperest bir ekibin, 2016 yılı sonlarında kendileri gibi hayalperestlerden oluşan yeni bir ajans kurmalarıyla başladı. Hayalleri gerçekleştirecek yeni markanın adı Dream Sales Machine [Hayal Makinası] oldu. Dream Sales Machine farklı eğitim, kültür ve meslek gruplarından bir araya gelmiş bir topluluk. Özenle üstünde çalışılan konular ise İNSAN, DENEYİM ve MARKA. Dream Sales Machine, marka ve insan iletişiminde son 10 yılda hızla gelinen teknolojik pazarlama kurguları arasında fark yaratan, etkinlik endüstrisinde ilham verici ve yepyeni bir kulvar açıyor. Dream Sales Machine, marka odaklı değil İNSAN odaklı projeleri, çoklu marka deneyimleri ve bireylerden oluşan platformlar üzerine inşa eden bir ekibe sahip. Mimar titizliği ile kurgulanan her projenin katmanlarının birbiriyle iletişimi ve bağını doğru çözümlerle bir araya getiren deneyim mimarları olarak yaratmaya çalıştığımız her yeni proje ise bir DENEYİM EKOSİSTEMİ. İstanbul Coffee Festival [İCF], Ankara Coffee Festival [ACF], İstanbul Comics and Art Festival [İCAF], Barista Clash ve Reformist, Dream Sales Machine organizasyonlarıdır.