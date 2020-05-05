COVID-19’un Türkiye Bankacılık Sektörüne Etkileri

IDC Türkiye; Çevrimiçi Toplantısı 06 Mayıs’da Gerçekleştirecek

İstanbul – 06 Mayıs’da IDC Türkiye, COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan olağanüstü günlerde bankacılık sektöründe değişen gündemleri, ortaya çıkan kritik ihtiyaçlar ile BT’ye direkt etkilerinin konuşulacağı; bankacılık sektörünün CIO ve üst düzey BT yöneticileri bir araya geldiği online toplantı gerçekleştirilecek. COVID-19 salgını ile birlikte ortaya çıkan yeni dünya düzeninde Türkiye Bankacılık Sektörünün geleceği nasıl şekillenecek ve bu gelecekte hangi teknolojiler öne çıkacak, hangi konular/teknolojik yatırımlar gündemde olacak, dijital çalışan deneyimi, yeni çalışma kültürünü destekleyecek güvenlik politikaları, yapay zeka ve robotik süreç otomasyonunun geleceği, dış paydaşlarla ve müşterilerle iletişim kurma ve iş birliği, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Etkinlik ile ilgili konuşan IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları; “Türkiye Bankacılık Sektörü, geçmişte yaptığı teknoloji yatırımları ve yarattığı kültürel dönüşüm ile COVID-19 salgını gibi bir krizi ele almaya hazırdı. Sektör, turizm ve ulaşım gibi bazı sektörler kadar olumsuz etkilenmese de salgın süreciyle beraber tüm yatırımlarda olduğu gibi teknoloji yatırımlarında da çok daha titiz değerlendirmelerin ve önceliklendirmelerin yapıldığı bir dönemi gözlemliyoruz. COVID-19 sürecinde bankalar bir yandan müşteri temas noktalarında dönüşüme imza atarken bir yandan da arka ofis olarak adlandırabileceğimiz kendi iş süreçlerinde önemli değişimlere imza atıyorlar. Ürün ve süreçler dijitalleşirken her şey kâğıttan arındırılmış hale geliyor. Çalışanlar da tüm bu değişime ayak uyduracak şekilde donatılıyor. Birçok çalışan kendilerine verilen tabletlerle ve dizüstü bilgisayarlarla fiziksel mekândan bağımsız çalışmalarını gerçekleştirebilirken web tabanlı hale gelen uygulamalar da çalışanların diledikleri yerden çalışmalarını gerçekleştirmesine olanak sağlanıyor. BT birimleri ise devreye aldıkları DevOps ve çevik çalışma yöntemleri ile hızlanmayı amaçlıyor’’ dedi.

IDC Hakkında

ise; “Yaptığı yatırımlarla Türkiye Bilgi Teknolojileri pazarına yön veren bankacılık sektörüsürecinde dijital dönüşümün tüm imkanlarından faydalanarak müşterilerine sunduğu yepyeni çözümler ve değer yaratan projeleriyle tüm sektörler arasında öncü olmaya devam ediyor. Hızla temassız ve nakitsiz bir dünyaya doğru ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

International Data Corporation (IDC), bilgi teknolojileri telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri alanlarında pazar araştırması ve danışmanlık hizmetleri sunan ve etkinlikler düzenleyen bir numaralı küresel oyuncudur. IDC, BT profesyonellerinin, şirket yöneticilerinin ve yatırımcıların teknoloji satın alırken ve iş stratejilerini belirlerken gerçeklere dayalı kararlar almalarını sağlar. 110’dan fazla ülkede 1100’den fazla IDC analisti ile teknoloji, sektör fırsatları ve trendleri konusunda küresel, bölgesel ve yerel uzmanlık sunar.

50 yılı aşkın bir süredir IDC, stratejik bilgiler sunarak müşterilerinin iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. IDC, bilgi teknolojileri, basın, araştırma ve etkinlik düzenleme alanında dünyanın lider kuruluşu olan IDG’nin bir yan şirketidir.

IDC Orta Doğu, Afrika ve Türkiye

Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’nin yer aldığı bölgede IDC, bölgesel merkezi Dubai olan Riyad, Kazablanka, Nairobi, Lagos, Johannesburg, İstanbul ofisleri ile 2016'da açılışı yapılan Kahire ofisi koordineli bir ağ oluşturmaktadır. Yerel deneyim ile bu dinamik bölgelerdeki pazarları kapsamlı bir şekilde anlayabilmek için uluslararası bir bakış açısını bir arada sunan IDC’nin, pazar istihbarat hizmetleri derinlik, tutarlılık, kapsam ve doğruluk bakımından eşsizdir. IDC Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’de bölge genelinde 130’in üzerinde analist, danışman ve konferans görevlisi ile hizmet vermektedir.