Crakers Pizza | Pandemiye özel ürün geliştirenler satış rekoru kırdı



Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede, sorumluluk üstlenen üreticiler satışlarını artırmayı başarırken; dönemin ruhuna uygun yatırımlara da hız verdiler.

Türkiye'nin tüm dünyayla birlikte Covid-19'a karşı sürdürdüğü mücadelede yerini alan özel sektör kuruluşları, krize rağmen satışlarını artırmayı başardı. Crakers Pizza Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci; "Sezon boyunca yükselen bir eğilim görüldü ancak bu önceki yılın yaz aylarına kıyasla daha agresif değildi. Pandeminin olumsuz etkileri hazır gıda sektöründe en az pizza sektörünü etkiledi" dedi.

YENİ ÜRÜNLER YENİ SATIŞ TEKNİKLERİ

Ahmet Sait Tütünci, pandemi süresince salgınla mücadelede yeni satış yöntemleri ve yeni ürünler geliştirildiğini belirterek şu bilgileri verdi; "Menüler ve kalite yönetim sisteminde üretim ile ulaştırma kısımları neredeyse tamamen revize edildi. Buna göre personele yeni eğitimler verildi, neredeyse temassız üretim ve teslimat sistemi oluşturuldu."

BÜYÜK AİLELER BÜYÜK MENÜLERE YÖNELDİ

Koranavirüsle mücadelede yeniden karantina sürecine hazır olduklarını belirten Crakers Pizza Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci, tüketicinin ürün tercihlerinde de önemli değişimler yaşandığını söyledi. Tütünci; "Eskiden gençler tek başına siparişler veriyordu, artık aileleriyle birlikte yemek yemenin tadına vardı. Daha çok 3'ü bir arada, 5'i bir arada menüler ve içecekli menüler tercih edildi. Evdekal menülerimizin satış rakamları ciddi sayılara ulaştı, yeni bir karantina süreci öncesi hazırlıklarımızı tamamladık."

TÜRK KIZILAYI İLE YAŞLILARIMIZ İÇİN ORTAK PROJE

Ramazan ayı dolayısıyla Türk Kızılayı ile geliştirilen proje çerçevesinde yaşlı ve tek başına evinde kalanlara yardım eli uzatıldığını belirten A. Sait Tütünci "Alışverişe gidemeyen, sipariş veremeyen yaşlılarımıza, Türk Kızılay'ı aracılığıyla ulaşıyoruz. İlaçlarını ve diğer acil ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken müşterilerimiz var ve onlara da destek için personelimizi ayrı bir eğitimden geçiriyoruz. Bu zorlu dönemi hep birlikte atlatacağız" dedi.