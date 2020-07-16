Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

CuEngine Turkey ile en çok satış Çin’e gerçekleşti

Merkezi İngiltere’de olan ve ilk kez bir “satış platformu” olarak Türkiye'de hizmete başlayan CuEngine Turkey, faaliyete geçtiği 9 aylık sürede 14 ülkeye satış yaparken en çok satışı Çin’e gerçekleştirdi.

16 Temmuz 2020 Perşembe 09:41
CuEngine Turkey ile en çok satış Çin’e gerçekleşti

CuEngine Turkey ile En Çok Satış Çin’e Gerçekleşti

CuEngine Turkey Co-CEO’su Adil Yaman Türkiye’de faaliyete geçtikleri son 9 ayda, üstelik bu dönemin büyük bir kısmında da pandemi süreci olmasına rağmen dünyanın pek çok ülkesine Türkiye’den satış gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu verilere göre, CuEngine üzerinden Türkiye’den yurt dışına yapılan satışların  yüzde 20’sini Çin,  yüzde 16’sını İran, yüzde 9’unu Pakistan, yüzde 8’sini Irak, yüzde 8’sini Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 6’sını İngiltere, yüzde 4’ünü Rusya, yüzde 4’ünü Afganistan, yüzde 2’sini Hindistan, yüzde 4’ünü Katar yüzde 2’sini Bangladeş, yüzde 2’sini Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 1’ni Kanada ve  yüzde 14’ünü diğer ülkeler oluşturuyor.

Müşteri memnuniyetleri online olarak kontrol ediliyor

CuEngine Turkey Co-CEO’su Adil Yaman, dünyada kullanılan “online sunum” yöntemini ilk kez bir “satış platformu” olarak Türkiye'de hizmete soktuklarını belirtti. Son 9 ay içerisinde Türkiye’den 14 ülkeye satış gerçekleştirdiklerini belirten Yaman, “Gayrimenkulde ülke sınırlarını kaldıran bir satış platformuyuz. Müşterilerimize dünyanın bir ucundan diğer ucuna seyahat etmesine gerek kalmadan ev sahibi olma imkânı sunuyoruz. En çok satışı da Çin’e gerçekleştirdik. Şu an sadece İstanbul projelerinde hizmet veriyoruz. Hem Avrupa hem Anadolu yakasından satışlar var.  Yabancılar en çok alacakları gayrimenkulün vatandaşlık kriterlerine uygun olup olmadığına bakıyor. Projenin lokasyonu, fiyatı, kiralanabilirliği de alımı etkileyen diğer faktörler arasında. Ayrıca proje bitmemişse inşaat firmasının referansları, bitirdiği eski projeleri müşteri memnuniyetleri mutlaka online olarak kontrol ediliyor.” şeklinde konuştu. 

Önceliğimiz interaktif 3D satış sistemi ve proje yönetimi

Yaman, Türkiye pazarının yüksek büyüme potansiyeli ve gücü nedeniyle ekibin ağırlık verdiği konuların öncelikle interaktif 3D satış sistemi ve proje yönetimi olduğunu söyleyerek, sundukları hizmetler ve geniş network ağı sayesinde pazarda çok ileri bir noktada olduklarını da sözlerine ekledi.


CuEngine Turkey; ileri teknolojisi, profesyonel satış ekibi ve kurucu şirketlerinin farklı ülkelerdeki deneyimiyle gayrimenkul alanında her dilde, 360 derece satış desteği sunuyor. Merkezi İngiltere’de olan ve 300’ü aşkın yazılım ekibiyle faaliyet gösteren CuEngine satış platformu, emlak satış sürecini gayrimenkul geliştiricileri, acenteler ve müşteriler için kolay ve verimli hale getirmeyi amaçlayan bütüncül bir ekosistemle gayrimenkul geliştiricileri ve acenteler için kârı artırmayı, maliyetlerini düşürmeyi ve müşterilerin gayrimenkulleri Türkiye’de satın alırken ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler:
CuEngine TurkeyCuEngine
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSB Başkanı Atilla Benli | Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL’yi aştı
TSB Başkanı Atilla Benli | Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL’yi aştı
Doğrudan satış sektöründen 30 bin kişiye istihdam imkanı
Doğrudan satış sektöründen 30 bin kişiye istihdam imkanı
Sabancı vakfından hibe desteği alacak 8 proje belli oldu
Sabancı vakfından hibe desteği alacak 8 proje belli oldu
Kiraz ihracatından yeni rekor | Kiraz ihracatı 200 milyon dolara koşuyor
Kiraz ihracatından yeni rekor | Kiraz ihracatı 200 milyon dolara koşuyor
TİM Başkanı İsmail Gülle | 15 Temmuz uyanışını rekorlara çevirdik
TİM Başkanı İsmail Gülle | 15 Temmuz uyanışını rekorlara çevirdik
Liv Hospital, ABD'li çocuk hastanesi ile güç birliğine gitti 
Liv Hospital, ABD'li çocuk hastanesi ile güç birliğine gitti 
En büyük 500 sanayici şirketin 88'i Egeli ihracatçılardan oluştu
En büyük 500 sanayici şirketin 88'i Egeli ihracatçılardan oluştu
A101’de 15 - 22 Temmuz haftası teknolojik ürün fiyatları
A101’de 15 - 22 Temmuz haftası teknolojik ürün fiyatları
Şehit yakınlarının psikolojik desteğe ihtiyaçları var
Şehit yakınlarının psikolojik desteğe ihtiyaçları var
Karadeniz Bölgesi gastronomi turizmi için cazibe merkezi olmalı
Karadeniz Bölgesi gastronomi turizmi için cazibe merkezi olmalı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim