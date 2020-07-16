CuEngine Turkey ile En Çok Satış Çin’e Gerçekleşti

CuEngine Turkey Co-CEO’su Adil Yaman Türkiye’de faaliyete geçtikleri son 9 ayda, üstelik bu dönemin büyük bir kısmında da pandemi süreci olmasına rağmen dünyanın pek çok ülkesine Türkiye’den satış gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu verilere göre, CuEngine üzerinden Türkiye’den yurt dışına yapılan satışların yüzde 20’sini Çin, yüzde 16’sını İran, yüzde 9’unu Pakistan, yüzde 8’sini Irak, yüzde 8’sini Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 6’sını İngiltere, yüzde 4’ünü Rusya, yüzde 4’ünü Afganistan, yüzde 2’sini Hindistan, yüzde 4’ünü Katar yüzde 2’sini Bangladeş, yüzde 2’sini Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 1’ni Kanada ve yüzde 14’ünü diğer ülkeler oluşturuyor.

Müşteri memnuniyetleri online olarak kontrol ediliyor

Önceliğimiz interaktif 3D satış sistemi ve proje yönetimi

dünyada kullanılan “online sunum” yöntemini ilk kez bir “satış platformu” olarak Türkiye'de hizmete soktuklarını belirtti. Son 9 ay içerisinde Türkiye’den 14 ülkeye satış gerçekleştirdiklerini belirten Yaman, “Gayrimenkulde ülke sınırlarını kaldıran bir satış platformuyuz. Müşterilerimize dünyanın bir ucundan diğer ucuna seyahat etmesine gerek kalmadan ev sahibi olma imkânı sunuyoruz. En çok satışı da Çin’e gerçekleştirdik. Şu an sadece İstanbul projelerinde hizmet veriyoruz. Hem Avrupa hem Anadolu yakasından satışlar var. Yabancılar en çok alacakları gayrimenkulün vatandaşlık kriterlerine uygun olup olmadığına bakıyor. Projenin lokasyonu, fiyatı, kiralanabilirliği de alımı etkileyen diğer faktörler arasında. Ayrıca proje bitmemişse inşaat firmasının referansları, bitirdiği eski projeleri müşteri memnuniyetleri mutlaka online olarak kontrol ediliyor.” şeklinde konuştu.

Yaman, Türkiye pazarının yüksek büyüme potansiyeli ve gücü nedeniyle ekibin ağırlık verdiği konuların öncelikle interaktif 3D satış sistemi ve proje yönetimi olduğunu söyleyerek, sundukları hizmetler ve geniş network ağı sayesinde pazarda çok ileri bir noktada olduklarını da sözlerine ekledi.



CuEngine Turkey; ileri teknolojisi, profesyonel satış ekibi ve kurucu şirketlerinin farklı ülkelerdeki deneyimiyle gayrimenkul alanında her dilde, 360 derece satış desteği sunuyor. Merkezi İngiltere’de olan ve 300’ü aşkın yazılım ekibiyle faaliyet gösteren CuEngine satış platformu, emlak satış sürecini gayrimenkul geliştiricileri, acenteler ve müşteriler için kolay ve verimli hale getirmeyi amaçlayan bütüncül bir ekosistemle gayrimenkul geliştiricileri ve acenteler için kârı artırmayı, maliyetlerini düşürmeyi ve müşterilerin gayrimenkulleri Türkiye’de satın alırken ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını hedeflemektedir.