Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı

Bölgenin ilk ve tek Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, TÜYAP Adana Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:35
Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı

Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı

Bölgenin ilk ve tek Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı, TÜYAP Adana Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bölgesel anlamda sektörün en önemli pazarlama etkinliği olan Fuar, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluştu. 22 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyeti ağırlanan Fuar’da 4 gün boyunca fuarda ticari bağlantılar kuracak.

İlklerin Fuarı, TÜYAP Adana Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstilin rakamsal verileri de Adana’daki potansiyeli gözler önüne seriyor. Son 10 yılda hazır giyim ihracatındaki payını yüzde 3 bandında tutmayı başaran Türk Hazır Giyim Sektörü’nde 35 bin üzerinde firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2018 yılını 17,4 milyar dolar ihracat değeri ile kapatan sektör, yılda ortalama 17 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor. Çukurova Bölgesi de tekstil sektöründe yurt içi ve yurt dışında önemli bir konumda yer alıyor. Potansiyeli Fuar ile daha ileriye taşımayı hedefleyen sektör temsilcileri, fuar için yeni kreasyonlarını da görücüye çıkıyor. Yeni trendler ve tasarımların sergileneceği Fuar’ı Türkiye ve Dünya’dan çok sayıda satın alma yöneticileri ziyaret ediyor. Türkiye’nin en büyük tekstil ve hazır giyim firmaları ile temasa geçen TÜYAP Adana Ekibi, üretici ve satıcıyı bir araya getirerek bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

En Çok İhracat Tekstil Sektörü’nde!

Türkiye İhracatçılar Merkezi verilerine göre; Adana’da en çok ihracat yapan sektör Tekstil ve Hammaddeleri olurken konfeksiyon ve hazır giyim sektörü de 5. sırada yer alıyor. Bölge için önemli bir ekonomik güç olan Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, bu gücü Fuar ile daha ileriye taşımayı amaçlıyor. 2020 yılında ilk kez açılan Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı; sektörün tüm profesyonellerini katılımcılarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre;Türkiye’de imalat sanayi içerisinde ciro payı yüzde 3,6 olan Adana Tekstil Sektörü, Hazır Giyim sektöründe de Türkiye’de yüzde 1,2’lik bir paya sahip. 2017 yılında 305 bin dolar olan ihracat performansına sahip olan Adana Tekstil Sektörü, 2018 yılında 346 bin dolara çıkarılarak yüzde 17,22’lik bir ihracat performansı bulunuyor.

Fuarda başta 2020 ilkbahar-yaz sezonu koleksiyonlarını sergileyecek hazır giyim markaları olmak üzere; pijama, iç çamaşırı, kot,tekstil makinaları ve kumaş sektörü de tek bir çatı altında yer alacak.

22 Ülkeden Ticari Alım Heyeti

Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı’na başta Almanya, Irak, Filistin, Lübnan, Hollanda, Ürdün, Umman olmak üzere 22 ülkeden 250 kişilik ticari alım heyeti geliyor. B2B görüşmelerin yapılacağı Fuar’da firmalar talep ettikleri firmalar ile özel olarak görüşme alanlarında iş bağlantıları sağlıyor. Tekstil ve hazır giyim ticaretinin kalbinin atacağı Fuar, 5-6-7 Şubat 2020 tarihlerinde 10:00 ila 18:00 saatleri arasında 8 Şubat 2020 ise 10:00 ila 17:00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Otomotiv sanayisinin dev buluşması Automechanika Istanbul'da
Otomotiv sanayisinin dev buluşması Automechanika Istanbul'da
Dünya'nın en büyük turizm fuarı başladı 
Dünya'nın en büyük turizm fuarı başladı 
Porland Ambiente Fuarı'nda Türkiye'yi temsil edecek
Porland Ambiente Fuarı'nda Türkiye'yi temsil edecek
İnovasyon öncüsü 6000 öğretmen Türkiye’yi dijital geleceğe taşıyacak
İnovasyon öncüsü 6000 öğretmen Türkiye’yi dijital geleceğe taşıyacak
Evlilik Fuarı, yoğun katılım ile başladı!
Evlilik Fuarı, yoğun katılım ile başladı!
Mitsubishi Electric Robotu 5G Teknolojisi ile Buluştu
Mitsubishi Electric Robotu 5G Teknolojisi ile Buluştu
Barmen Robot, HORECA Turizm Fuarı'na damgasını vurdu 
Barmen Robot, HORECA Turizm Fuarı'na damgasını vurdu 
25 milyar dolarlık tahıl ve yem teknolojileri endüstrisi için güç birliği
25 milyar dolarlık tahıl ve yem teknolojileri endüstrisi için güç birliği
Anahtar Kelimeler:
Çukurova Tekstil Ve Hazır Giyim FuarıHazır Giyim FuarıTürk Hazır Giyim Sektörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İflastan Ziraat Bankası kurtaracaktı, New York'ta yeni şube açtı
İflastan Ziraat Bankası kurtaracaktı, New York'ta yeni şube açtı
Odebank'tan depremzedelere 3 ay faizsiz erteleme geldi 
Odebank'tan depremzedelere 3 ay faizsiz erteleme geldi 
Generica İlaç, Gebze tesislerinde üretim başlıyor
Generica İlaç, Gebze tesislerinde üretim başlıyor
Enerjide Kalite Sorunu ve yüksek cezalara son veren teknoloji
Enerjide Kalite Sorunu ve yüksek cezalara son veren teknoloji
Pernod Ricard Türkiye’den Paris’e önemli atama
Pernod Ricard Türkiye’den Paris’e önemli atama
Yünsa yeni sezon koleksiyonunda global trendleri kumaşla birleştiriyor
Yünsa yeni sezon koleksiyonunda global trendleri kumaşla birleştiriyor
Aslı Şen, La Mer markası için özel bir davet verdi
Aslı Şen, La Mer markası için özel bir davet verdi
Promosyon sektörü, matbaa sanayiine destek olacak
Promosyon sektörü, matbaa sanayiine destek olacak
DAMAT’tan bir ilk daha | Ekosisteme saygılı koleksiyon
DAMAT’tan bir ilk daha | Ekosisteme saygılı koleksiyon
Tepe Emlak Yatırım'da bayrak değişimi
Tepe Emlak Yatırım'da bayrak değişimi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim