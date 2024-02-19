Çulhalık | Ev sahibi olma oranı düşerken, kiracı sayısı artıyor

Yüksek konut fiyatları nedeniyle Türkiye’de ev sahipliği oranının giderek azaldığına dikkat çeken İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, buna karşın kiracı sayısının arttığını belirtti. Çulhalık “Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında kiracı oranı en yüksek olan 4’üncü ülke. Türkiye’de ev sahibi olma oranı yüzde 58’e gerilerken kiracı oranı yüzde 42’ye yükseldi. Avrupa’da ev sahibi olma oranı ise ortalama yüzde 70’ler civarında seyrediyor” dedi.

Gayrimenkul sektöründeki yaşanan sorunları hatırlatan İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, bu sorunlar nedeniyle ev sahipliği oranının giderek azaldığına dikkat çekti. Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında kiracı oranı en yüksek olan 4’üncü ülke konumuna yerleştiğini belirten Çulhalık, Türkiye’de ev sahibi olma oranı yüzde 58’e gerilerken kiracı olma oranının yüzde 42’ye yükseldiğini kaydetti.

Avrupa’daki tablo çok farklı

İnşaat maliyetlerine bağlı olarak konut fiyatlarının son birkaç yıl içerisinde 10 kat artması karşısında ev sahibi olma hayallerinin de ortada kalktığını söyleyen İhsan Çulhalık, resmi verilerin mevcut tabloyu gözler önüne serdiğini ifade etti. Çulhalık “Yüksek enflasyon, konut kredilerine erişimin zor hale gelmiş olması, arzın yetersiz kalması gibi nedenlerle konuta sahibi olmak neredeyse imkansız hale geldi. Her yıl yaklaşık 800 bin konut ihtiyacına karşın, krediye erişim zorluğu ve inşaat maliyetlerindeki artış yeni konut üretimini yılda ortalama 400 bin adetle sınırladı. Konut üretimi, talebi karşılamayınca fiyat dengesi bozuldu. Konut fiyatları fırladı. Böyle olunca da 2023 yılını konut satışlarında yüzde 17,5 düşüşle kapattık. Bu da 1,2 milyon adet satış demek oluyor. Önceki yılların ortalama satış adetleri 1,5 milyon adet civarında seyrediyordu” dedi.

Avrupa Birliği’nde konut sahipliği oranının yüzde 70 seviyesindeyken Türkiye’de bu oranın yüzde 58 olduğunu belirten İhsan Çullhalık, Avrupa ülkelerindeki konut sahibi olma oranlarıyla ilgili de bilgi verdi.

Çuhalık “Avrupa’daki tablo çook farklı. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, AB'de yaşayan nüfusun yüzde 69,9'u kendi konutunda yaşıyor. Ev sahipliği oranı Almanya'da yüzde 49,1, Avusturya'da yüzde 54,2, Danimarka'da ise yüzde 59,2 seviyelerinde bulunuyor. Aynı oranın Hırvatistan'da yüzde 90,5, Macaristan'da yüzde 91,7, Slovakya'da yüzde 92,9 Romanya'da ise yüzde 95,3 seviyelerinde olduğu görülüyor. AB nüfusunun yüzde 30,1'i ise kiralık konutlarda yaşıyor. Almanya yüzde 50,9 ile kiracı oranı en yüksek ülke olarak öne çıkıyor. Almanya'yı yüzde 45,8 ile Avusturya, yüzde 40,8 ile Danimarka, yüzde 35,3 ile Fransa izliyor” diye konuştu.

