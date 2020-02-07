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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde önemli değişim

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan yardımcısı Burak Dağlıoğlu, Ofis Başkanlığı'na getirildi

07 Şubat 2020 Cuma 08:03
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde önemli değişim

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde önemli değişim



Ankara'da önemli atama. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi (Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi) Başkanlığı görevine Burak Dağlıoğlu atandı. Ofis bünyesinde 2010 yılından bu yana görev alan Burak Dağlıoğlu, son olarak Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Dağlıoğlu, 2019 yılında IE Business School – Global Master in Finance programından yüksek lisans derecesi aldı. Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde çalışmalarını sürdürdüğü 9 yılı aşkın süre içerisinde; Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında Proje Direktörü olarak ve Kamu Özel Sektör İşbirliği Daire Başkanı olarak görev aldı.

Ermut özel sektörde

Kurumda Başkanlık görevini 2015 yılından beri yürüten, aynı süreçte Dünya Yatırım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı olarak görev yapan Arda Ermut’un ise Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’ndaki görevinin yanı sıra Türk Hava Yolları Icra Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı görevlerine devam edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yönetimindeki bayrak teslimine istinaden, Arda Ermut konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; “Kuruluşundan itibaren bünyesinde görev almaktan büyük onur duyduğum ve yaklaşık 5 senedir Başkanlık görevini yapmakta olduğum Yatırım Ofisimizde çok güzel bir gelişmeye şahit olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Türkiye'ye en ihtiyaç duyduğu alanlarda doğrudan uluslararası yatırımları kazandırabilmek adına yapılan çalışmalarda şahsımdan teslim aldığı bayrağı çok daha yükseklerde dalgalandıracağına inandığım Ahmet Burak Dağlıoğlu kardeşim Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizin Başkanı olarak atandı. 
Kuruluşundan itibaren neredeyse her seviyesinde görev aldığım ve evim gibi gördüğüm bu kurumda Burak Bey gibi Yatırım ofisimize dahil olduğu günden beri gerçekleştirdiği tüm hizmetlere ve yatırımcılar nezdinde mevcut saygın konumuna şahit olduğum bir arkadaşıma bu kutsal görevi teslim ediyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2002 yılına kadar sadece 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekmiş olan bu ülkeyi 17 yılda 220 milyar dolar yatırım çeken bir güç haline getiren vizyon ve liderlikleri doğrultusunda görev yapmak büyük bir onur oldu benim için, başta yıllardır teveccühleriyle ülkem için bu görevlerde hizmet etme imkanını şahsıma bahşeden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

Bundan sonra özel sektör tarafında gerçekleştirmeyi planladığım çalışmalarımda da Zat-ı Alilerinin ortaya koymuş olduğu bu vizyon ve takdir ettikleri görevler sırasında edindiğim tecrübe yolumu aydınlatmaya devam edecek. Yine görev yaptığım süre zarfında büyük destekleriyle Yatırım Ofisimizin hep yanında olan tüm devlet büyüklerimize, Sayın Bakanlarımıza, değerli bürokratlarımıza, ülkemize güvenerek yatırım yapan tüm şirketlerin ve paydaş kurumların yöneticilerine ve tabi ki kurumumuzdaki tüm çalışma arkadaşlarıma en içten dileklerimle teşekkür etmek istiyorum."

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSon Dakika AtamaCumhurbaşkanlığı Yatırım OfisiTürkiye Varlık Fonu
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