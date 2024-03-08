Daha üretken yapay zekaya ulaşmak mümkün mü?

Amazon Web Services Kapsayıcılık, Çeşitlilik ve Eşitlik (ID&E) Elçileri Lideri ve MENAT Bölgesi Hukuk Departman Başkanı Yasmine Afifi, Amazon Web Services’ın (AWS) tüm sektörlerde inovasyon ve kapsayıcılık sağlamak amacıyla üretken yapay zekanın (GenAI) dönüştürücü gücüne bağlı hareket ettiğini açıkladı.



Teknoloji eşsiz bir hızla gelişmeye devam ederken, üretken yapay zekanın güçlü araç ve platformlara erişimi demokratikleştirme potansiyeli artık her zamankinden daha kritik bir hale geldi. Startup’lardan büyük kuruluşlara kadar her ölçekten organizasyonun inovasyon yapmasını, ölçeklenmesini ve müşterilerine anlamlı çözümler sunmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımızın merkezinde de bu teknoloji yer alıyor.

Üretken yapay zekanın problem çözmeye ve yaratıcılığa olan yaklaşımımızı yeniden şekillendirmesiyle içerik oluşturma, süreçleri otomatikleştirme ve karar verme süreçlerini iyileştirme gibi faaliyetlerin yeni yollarını sunuyoruz. AWS, bu becerilerin erişilebilir olmasında oldukça önemli bir role sahip ve bu sayedeve’deki işletmelerin global seviyede rekabetçi olmasını destekleyecek şekilde herkes için fırsat eşitliği sağlıyor. Ölçeklenebilir, güvenli ve uygun maliyetli bulut hizmetleri sunmaya odaklanmamız ile müşterilerimize büyük ön ödemeler yapmadan üretken yapay zekanın sunduğu imkanları deneyimleme fırsatını sunuyoruz.

Misyonumuzun merkezinde kapsayıcılık prensibi yer alıyor. Lokasyondan, iş büyüklüğünden veya sektörden bağımsız olarak, teknolojinin sunduğu fırsatların herkes için erişilebilir olmasını sağlamak AWS için kritik önem taşıyor. Üretken yapay zeka araçlarına erişim de inovasyon için yeni alanlara ve teknoloji alanında çeşitli bakış açılarına yer açıyor. Bu da global topluluğumuzun ihtiyaçlarını yansıtacak çözümler üretebilmemiz için oldukça önemli.

Bu doğrultuda global bir program olan AWS re/Start programını da 27 Haziran 2022 itibariyle Türkiye’de de hayata geçirdik. Türkiye’de Yönetim Academy iş birliği ile verilen ilk dönem AWS re/Start iş gücü geliştirme eğitimleri sadece kadınlara yönelik düzenlendi. Program işsiz veya vasıflarına uygun işi bulamayan kişilerin bulut bilişim becerileri geliştirmelerine ve yerel işverenlerle bağlantı kurarak iş fırsatlarına erişmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. İlk mezunları 19 kadın olmak üzere ikinci dönemle birlikte bugüne kadar toplam 51 mezun veren program ile katılımcılara teknolojik eğitimin yanı sıra istihdam tarafında da özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, işe başvuru, iş hayatına uyum becerileri ve işe alım gibi konularda da destek ve eğitim sağlanıyor.

Bu yıl da Kadınlar Günü’nde AWS’in çeşitliliği ve kapsayıcılığı her alanda geliştirmeye yönelik kararlılığının bir parçası olan bu girişimlere vurgu yapmak istiyoruz. Bu yılın teması olan, “Kadınlara Yatırım Yapın, Gelişimi Hızlandırın” da misyonumuzla oldukça uyumlu. Amazon Academy ile AWS re/Start gibi programlara yatırım yaparak kadınların teknoloji alanındaki gelişimini desteklemekle kalmayıp, inovasyon ve kapsayıcılığın hız kazanmasında da yardımcı oluyoruz. Cinsiyet eşitliliğine odaklanarak ve kadınların teknoloji alanında gelişimine yatırım yaparak sektörün daha adil ve dinamik olmasına katkıda bulunuyoruz.

Geleceğe baktığımızda AWS olarak üretken yapay zekanın ekonomik büyümeyi teşvik etme, kamu hizmetlerini iyileştirme ve Türkiye ve MENA bölgesindeki sosyal sorunları çözme konusundaki rolü için heyecanlıyız. Herkes için daha kapsayıcı, inovatif bir gelecek sağlama yolunda üretken yapay zekanın sonsuz fırsatlarını ortaya çıkarmak için müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.