Damacana su fiyatları arttı, mahalle çeşmelerinde kuyruk var
İçme suyu için vatandaşlar evlerinden akan şebeke suyu yerine yıllardır damacana suları tercih etti. İçme suyu olarak kullanılan damacana fiyatları son bir yıl içinde yüzde 100'den fazla zamlanınca mahalle çeşmleri önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.
Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm: 'Marketten su almak çok pahalı'
Her alanda devam eden zam yağmuru, damacana fiyatlarına da uğradı. Damacana suyun fiyatı son aylardaki peşi sıra zamlarla 30 lirayı buldu. 5 ay önce 18 liraya satılan bir markanın damacana suyu, artık 30 liradan satılır hale geldi.
Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri, çeşmeden doldurup, yollarına devam ediyor.