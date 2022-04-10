Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Damacana su fiyatları arttı, mahalle çeşmelerinde kuyruk var

Damacana fiyatları son bir yıl içinde yüzde 100'den fazla zamlanınca mahalle çeşmleri önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

10 Nisan 2022 Pazar 23:55
Damacana su fiyatları arttı, mahalle çeşmelerinde kuyruk var

Damacana su fiyatları arttı, mahalle çeşmelerinde kuyruk var


İçme suyu için vatandaşlar evlerinden akan şebeke suyu yerine yıllardır damacana suları tercih etti. İçme suyu olarak kullanılan damacana fiyatları son bir yıl içinde yüzde 100'den fazla zamlanınca mahalle çeşmleri önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm: 'Marketten su almak çok pahalı'

Damacana suyun fiyatı son aylardaki peşi sıra zamlarla 30 lirayı buldu. Hal böyle olunca birçok kişi, ormanlık alanların çevresindeki çeşmelere su doldurmak için gelmeye başladı. Yanında getirdiği 6 damacana ve çok sayıda 5 litrelik şişeyi çeşmeden dolduran Yüksel Çıtak, "Marketten su almak istemiyoruz şu anda. Çok pahalı. Küçücük su 10 lira, damacanalar 28-30 lira" dedi.


Her alanda devam eden zam yağmuru, damacana fiyatlarına da uğradı. Damacana suyun fiyatı son aylardaki peşi sıra zamlarla 30 lirayı buldu. 5 ay önce 18 liraya satılan bir markanın damacana suyu, artık 30 liradan satılır hale geldi.

Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri, çeşmeden doldurup, yollarına devam ediyor.


 

Anahtar Kelimeler:
Damacana SuZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altuğ ADANUR-İlaç ve Sağlık Turizmi ile ilgili beklentilerini açıkladı
Altuğ ADANUR-İlaç ve Sağlık Turizmi ile ilgili beklentilerini açıkladı
Benzin, LPG, Motorin fiyatları ne kadar oldu
Benzin, LPG, Motorin fiyatları ne kadar oldu
Çağdaş Çelik: “Sektör artan kurdan etkilendi”
Çağdaş Çelik: “Sektör artan kurdan etkilendi”
Fatih Arslan: Aynaların Geniş Kullanım Önemini Anlattı
Fatih Arslan: Aynaların Geniş Kullanım Önemini Anlattı
İlber Ortaylı | Asgari ücret İstanbul’da yasaklanmalı
İlber Ortaylı | Asgari ücret İstanbul’da yasaklanmalı
İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi
İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam geldi
Flokser Kimya, küresel çevre duyarlılığı sözleşmesini imzaladı
Flokser Kimya, küresel çevre duyarlılığı sözleşmesini imzaladı
2022'de Bilişim ve İmalat Sektörlerine Teşvik Desteği Artıyor
2022'de Bilişim ve İmalat Sektörlerine Teşvik Desteği Artıyor
AKP, muhalif belediyeleri batıracak | Ulaşım zammına yine ret geldi
AKP, muhalif belediyeleri batıracak | Ulaşım zammına yine ret geldi
İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği
İnfo Yatırım’da üst düzey atama ve görev değişikliği

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim