Damacana su fiyatları arttı, mahalle çeşmelerinde kuyruk var



İçme suyu için vatandaşlar evlerinden akan şebeke suyu yerine yıllardır damacana suları tercih etti. İçme suyu olarak kullanılan damacana fiyatları son bir yıl içinde yüzde 100'den fazla zamlanınca mahalle çeşmleri önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm: 'Marketten su almak çok pahalı'

Damacana suyun fiyatı son aylardaki peşi sıra zamlarla 30 lirayı buldu. Hal böyle olunca birçok kişi, ormanlık alanların çevresindeki çeşmelere su doldurmak için gelmeye başladı. Yanında getirdiği 6 damacana ve çok sayıda 5 litrelik şişeyi çeşmeden dolduran Yüksel Çıtak, "Marketten su almak istemiyoruz şu anda. Çok pahalı. Küçücük su 10 lira, damacanalar 28-30 lira" dedi.



Her alanda devam eden zam yağmuru, damacana fiyatlarına da uğradı. Damacana suyun fiyatı son aylardaki peşi sıra zamlarla 30 lirayı buldu. 5 ay önce 18 liraya satılan bir markanın damacana suyu, artık 30 liradan satılır hale geldi.

Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki çeşmeye gün boyu çok sayıda kişi geliyor. Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri, çeşmeden doldurup, yollarına devam ediyor.



